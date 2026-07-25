Carapaz repite en Alpe d' Huez con su segunda victoria en un Tour de Francia que tiene dueño: Tadej Pogacar

Sepp Kuss rozó la tragedia a falta de siete kilómetros para el final con una caída que le dio la victoria al ecuatoriano en una jornada histórica.

Tadej Pogacar le ha quitado todo el protagonismo a Richard Carapaz en la etapa reina del Tour de Francia. El esloveno se paseará el domingo por los Campos Elíseos vestido de amarillo por quinta vez en su carrera.

No se llevó la victoria. Su cometido fue el de cuidar a Isaac del Toro en un gesto de compañerismo digno de encomio, pero dejó sentenciado el Tour si no lo estaba ya. Son ya cinco victorias en La Grande Boucle.

En Alpe d' Huez a quien no se le borró la sonrisa fue a Richard Carapaz. El ecuatoriano se impuso en la penúltima etapa, la segunda consecutiva, su segundo triunfo en esta edición y el tercero en total.

🔝El premio (doble) a luchar, perseverar y no dejar de intentarlo en todo el Tour.



¡Richard Carapaz se lleva su segunda victoria de etapa y el maillot de la montaña en la cima del Alpe d'Huez tras la caída de Kuss! #TourRTVE25j #TDF2026 pic.twitter.com/sPzOEL5ad4 — Teledeporte (@teledeporte) July 25, 2026

El mismo día en el que se aseguró el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF culminó una larga escapada después de una jornada colosal, con 170,9 kilómetros, más de 5.400 metros de desnivel y un encadenado de puertos capaz de desgastar las piernas y vaciar las reservas de cualquiera.

Carapaz buscó la recompensa desde la salida y terminó conquistándola, aunque también necesitó esa cuota de fortuna que, en ocasiones, resulta imprescindible para sobrevivir al Tour.

Porque durante muchos kilómetros la victoria tuvo dueño. Sepp Kuss lanzó su ofensiva a 23,6 kilómetros de la meta, en las duras rampas del Col de Sarenne, y consiguió desprenderse de Carapaz y Jai Hindley.

Kuss rozó la tragedia

Coronó la última ascensión de esta edición en solitario, con el descenso hacia el Alpe d’Huez por delante y la sensación de tener la etapa bajo control. Había elegido el momento perfecto para firmar el triunfo más importante de su carrera.

Sin embargo, la montaña todavía escondía un último giro de guion. A poco más de siete kilómetros de la llegada, en el descenso definitivo, Kuss perdió el control de su bicicleta.

Se fue hacia el exterior de la calzada y golpeó las protecciones instaladas junto a un tramo donde el precipicio quedaba demasiado cerca. Se incorporó de inmediato, revisó la bicicleta y trató de reanudar la marcha.

¡Qué cruel es este deporte!



Sepp Kuss se cae dos veces en muy pocos kilómetros cuando iba escapado en solitario y Carapaz se acerca ahora a su segunda victoria de etapa.



⛰️ El desenlace de la etapa del #TourRTVE25j en @La1_tve y https://t.co/Y4bF47F0DT pic.twitter.com/1vE6mgFAUt — Teledeporte (@teledeporte) July 25, 2026

Durante unos instantes pareció que el accidente no impediría culminar una exhibición construida desde la valentía.

Pero el destino aún no había dicho la última palabra. Apenas unos metros después, el estadounidense volvió a perder el equilibrio y terminó contra la lona de protección. Esta vez sí desapareció cualquier opción de victoria.

Carapaz, que nunca dejó de perseguirle, le superó y se encontró de repente solo al frente de la carrera. En apenas unos segundos, Kuss vio esfumarse un triunfo que llevaba horas levantando.

Y, pese al inmenso golpe deportivo, la realidad fue aún más elocuente: estuvo mucho más cerca del abismo que de la victoria. La misma fortuna que le negó la etapa evitó una tragedia.

Carapaz no desperdició la oportunidad. Había pasado el día entero atacando, sumando puntos para la clasificación de la montaña y desgastando a sus compañeros de fuga. Ya en la Croix de Fer dejó claro que no había viajado hasta los Alpes para especular.

🌟La amistad por encima de cualquier etapa.



Tadej Pogacar decidió quedarse con Isaac del Toro tras el ataque de Evenepoel para saborear y celebrar juntos en menta que virtualmente ambos estarán mañana en el podio de París.



La celebración lo dice todo... la 🐐 y el🐂 pic.twitter.com/uqOb7ma7Qb — Teledeporte (@teledeporte) July 25, 2026

Coronó primero, consolidó el maillot de la montaña y siguió insistiendo con la determinación de quien quería convertir la etapa reina en su territorio. También aceleró en el Galibier, resistió en Sarenne y nunca permitió que Kuss desapareciera definitivamente del horizonte.

Por eso su victoria fue mucho más que un regalo del destino. La caída del estadounidense abrió la puerta, pero Carapaz llevaba golpeándola desde el banderazo de salida.

La etapa arrancó sin concesiones en Le Bourg-d’Oisans. Juan Ayuso, decidido a reaccionar tras el tiempo cedido en la víspera, se filtró en una escapada de enorme nivel junto a Kuss, Carapaz, Hindley, Jorgenson, Healy, Arensman y Pedersen.

El alicantino buscó reivindicarse, aunque la dureza del encadenado Télégraphe-Galibier terminó poniendo a cada corredor en su lugar.

Pogacar 'El Escudero'

Mientras tanto, por detrás, Tadej Pogacar cambió por un día el papel de dominador por el de escudero. Con el maillot amarillo ya asegurado, el esloveno sacrificó cualquier opción de pelear la etapa para proteger a Isaac del Toro, que defendía su posición en el podio frente a Paul Seixas.

Cuando el francés lanzó su ataque, Evenepoel respondió y el mexicano comenzó a sufrir, Pogacar permaneció a su lado para sostenerle. Un gesto de liderazgo que valió tanto como cualquiera de sus habituales exhibiciones.

Así concluyó la última gran batalla de la montaña. Carapaz levantó los brazos tras una jornada de resistencia, insistencia y sufrimiento. Kuss cruzó la meta magullado física y emocionalmente, tratando todavía de comprender cómo la carretera le arrebató en un instante una victoria que parecía definitivamente suya.

El Tour volvió a demostrar que la fuerza, por sí sola, nunca garantiza el éxito. También hay que superar indemne cada curva, cada descenso y cada imprevisto. Carapaz encontró la gloria en el lugar exacto donde Kuss pasó, en cuestión de segundos, de acariciar la victoria a asomarse al vacío.