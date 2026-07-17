Mauro Schmid remonta en los últimos metros a Harold Tejada y se lleva la victoria en Belfort tras un esprint muy ajustado

Mauro Schmid celebra la victoria en la etapa 13 del Tour de Francia. EFE

El suizo puso la guinda al gran trabajo de Jayco, mientras Pidcock incendió el Tour de Francia desde la fuga.

Mauro Schmid transformó la etapa más larga del Tour de Francia en una batalla táctica resuelta a máxima velocidad. El suizo del Jayco AlUla se impuso en Belfort tras una exigente jornada de 205 kilómetros al derrotar al colombiano Harold Tejada en un esprint entre dos corredores.

Por detrás, Tom Pidcock completó el podio y protagonizó el gran movimiento del día: aprovechó la pasividad del pelotón para recuperar más de siete minutos y ascender hasta la cuarta plaza de la clasificación general.

Fue una de esas etapas en las que el Tour pareció dividirse en varias carreras. Una por la victoria parcial, otra por el maillot verde y una tercera, inesperada hasta bien avanzada la jornada, por los puestos de privilegio de la general.

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Tom Pidcock se cuela en la pelea por el podio y Mauro Schmid le da la victoria al Jayco batiendo a Harold Tejada.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/F20rK61bpa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2026

Mientras Tadej Pogacar y el resto de favoritos rodaban protegidos en un pelotón que llegó a meta a 7:32 del vencedor, Pidcock interpretó que aquella escapada podía convertirse en mucho más que una simple opción de conquistar la etapa.

El británico abandonó Belfort con un lugar en el podio del día y un salto considerable en la clasificación. Cruzó la línea de meta en tercera posición, a dos segundos de Schmid, después de sumar cuatro segundos de bonificación.

La recompensa fue aún mayor: superó a varios de sus rivales directos y se situó provisionalmente en la cuarta posición del Tour.

Una ardua lucha

La escapada empezó a tomar forma desde el mismo banderazo de salida. Todos querían formar parte y nadie estaba dispuesto a ceder un metro. Cinco corredores abrieron el primer hueco, aunque la lucha por consolidar el corte se prolongó durante decenas de kilómetros.

Movistar colocó a Raúl García Pierna, Michael Hessmann y Nelson Oliveira; UAE respondió con Brandon McNulty y Tim Wellens; Jayco metió a Luke Plapp, Michael Matthews y Schmid; y Pidcock logró entrar acompañado por varios compañeros del Pinarello Q36.5.

El grupo cabecero llegó a reunir a 57 ciclistas tras una persecución constante. Era prácticamente un segundo pelotón, con velocistas, especialistas en clásicas, escaladores y hombres bien situados en la clasificación general.

Mads Pedersen, Jasper Philipsen y Biniam Girmay realizaron un gran esfuerzo para disputar la meta volante. Philipsen sumó los 25 puntos por delante del danés y del eritreo, pero esa batalla por el maillot verde terminó consolidando una escapada demasiado numerosa y peligrosa.

Con dos corredores en cabeza, UAE optó por bajar el ritmo en el pelotón. La diferencia superó los siete minutos y todo apuntó a que la victoria se decidiría entre los escapados.

Al mismo tiempo empezó a crecer la amenaza de Pidcock, que había comenzado la etapa décimo en la general, a 11:49 de Pogacar. Cuando Red Bull-BORA reaccionó y asumió el trabajo en el grupo principal, el británico ya había empezado a construir una nueva clasificación.

El Balón de Alsacia, el puerto donde el Tour comenzó a escribir su historia hace 121 años, estaba llamado a marcar la selección definitiva. Ben Healy fue de los primeros en dinamitar la escapada.

Después llegaron los ataques de Maxim Van Gils, Luke Plapp y del propio Pidcock, siempre atento para cerrar huecos y endurecer el ritmo.

Raúl García Pierna logró resistir durante buena parte de la ascensión, aferrado al grupo principal mientras la escapada perdía efectivos. Pidcock aumentó la exigencia. Van Gils lanzó un ataque.

Plapp respondió con una aceleración mientras Schmid permanecía protegido a su rueda. Cada movimiento respondía a un plan y Jayco comenzó a enseñar su estrategia: el australiano obligaba a trabajar a sus rivales y dejaba al suizo en la mejor posición para resolver la etapa.

Pidcock trató de coronar en cabeza con la intención de aprovechar el descenso, aunque no consiguió romper el grupo delantero.

Tras superar el Balón de Alsacia quedaron nueve corredores con opciones de victoria: Schmid, Plapp, Tejada, Pidcock, McNulty, Van Gils, Kévin Vauquelin, Clément Braz-Afonso y Jordan Jegat. Poco después, Wellens consiguió regresar al grupo.

La colaboración duró muy poco. Todos vigilaban a Pidcock, el corredor más peligroso y el que más podía ganar en la clasificación general. UAE contaba con dos representantes. Jayco también. Vauquelin y Jegat buscaban sorprender en cualquier momento.

Las dudas aparecieron cuando todavía quedaban suficientes kilómetros para que cualquier ataque pudiera prosperar. A 14 kilómetros de Belfort llegó el movimiento decisivo. Schmid arrancó con fuerza y Tejada respondió de inmediato para colocarse a su rueda.

El momento cumbre

El colombiano no dudó en colaborar desde el primer instante, consciente de que su única opción pasaba por abrir hueco antes de que reaccionaran los perseguidores. La ventaja creció rápidamente: primero fueron diez segundos, después 13 y más tarde 18.

Por detrás, Vauquelin y Jegat intentaron corregir la situación. McNulty lanzó su último ataque a falta de 1,5 kilómetros para la llegada, pero los dos escapados ya habían construido una renta suficiente. Schmid y Tejada afrontaron juntos la recta final, con el suizo tomando la iniciativa para lanzar el esprint.

Tejada buscó remontar en los últimos metros, pero Schmid todavía guardaba una aceleración definitiva. Cruzó la meta con claridad, levantó los brazos y culminó a la perfección la estrategia de Jayco, que había trabajado con paciencia desde el Balón de Alsacia para situarle en el escenario ideal.

CLASIFICACIÓN | Así queda la general de @LeTour 2026 tras la 13ª etapa:



◾ Pidcock da un vuelco al top-5 y apea a Juan Ayuso. Evenepoel salva el puesto de podio por nueve segundos y Pogacar gestiona su ventaja.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/Td25B9vWPL — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2026

Pidcock se llevó el esprint del grupo perseguidor para terminar tercero, por delante de Van Gils y McNulty. No consiguió la victoria de etapa, aunque su premio fue casi tan importante como un triunfo.

Mientras Schmid celebraba el mayor éxito de su Tour, el británico dirigía la mirada hacia una clasificación general que había cambiado de forma significativa.

Belfort coronó a Schmid, reconoció el esfuerzo de Tejada y devolvió a Pidcock al centro de la lucha por la general. Pogacar conservó el maillot amarillo sin sobresaltos, pero la etapa dejó claro que una escapada también puede alterar el equilibrio de la clasificación.

En la jornada más larga de esta edición, algunos corrieron para levantar los brazos en meta. Pidcock lo hizo para volver a meterse de lleno en la carrera.