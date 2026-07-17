El éxito de Tadej Pogacar, 27 años, más allá del Tour de Francia: relojes de 1 millón con Richard Mille y solidario con su fundación

A sus 27 años, el esloveno Tadej Pogacar ha consolidado un legado indiscutible en la historia del deporte, dominando cumbres exigentes y destrozando registros de las grandes vueltas. Sin embargo, su inmensa figura no se limita a las carreteras.

Lejos del asfalto, el campeón despliega una intensa actividad empresarial y filantrópica, demostrando visión estratégica para gestionar su imagen personal y un profundo compromiso humano para devolver a la sociedad parte de su enorme triunfo.

Uno de los pilares de su éxito comercial reside en su estrecha alianza con el sector del lujo, específicamente con la exclusiva firma de alta relojería Richard Mille.

Esta marca, patrocinadora de su equipo, encontró en él al embajador ideal para proyectar valores de extrema precisión y rendimiento. La relación trascendió el mero patrocinio cuando la compañía diseñó piezas de ingeniería inspiradas directamente en las exigencias de su bicicleta. El esloveno luce en su muñeca creaciones ultralimitadas y esqueletizadas que alcanzan un valor de mercado cercano al millón de euros, siendo objetos de deseo restringidos a apenas cincuenta coleccionistas en todo el planeta.

Vincular su nombre a esta exclusividad extrema fortalece su patrimonio, eleva la categoría comercial del ciclismo y atrae inversiones de un sector que habitualmente reservaba sus contratos más jugosos para estrellas del tenis o la Fórmula 1. Su imagen rompe las barreras tradicionales.

Pero el dinero y el lujo representan apenas una fracción de su vida fuera de la competición, ya que su verdadera pasión personal se canaliza a través de la Tadej Pogacar Cancer Research Foundation.

Creada junto a reconocidos especialistas en medicina deportiva, esta institución sin fines de lucro financia investigaciones científicas pioneras para comprender el metabolismo del cáncer y el efecto del ejercicio en los tratamientos oncológicos. El ciclista rechaza la superficialidad y se involucra directamente en la causa, entregando becas económicas a pacientes jóvenes y organizando subastas solidarias periódicas donde entrega sus maillots preciados para destinar la totalidad de los beneficios a laboratorios.

Demuestra así que la mentalidad ganadora exhibida en las montañas se traslada intacta a la lucha por la supervivencia médica, brindando una enorme esperanza y recursos tangibles a quienes afrontan los diagnósticos dolorosos.

Para completar este sólido imperio personal fuera de las pistas ciclistas, el deportista diversifica sus ingresos explorando nuevos horizontes tecnológicos y comerciales muy contemporáneos a nivel mundial.

Además, explota su inconfundible identidad mediante el registro de su propio logotipo, que ya decora líneas completas de moda casual y accesorios deportivos exclusivos.

Tadej Pogacar, considerado como uno de los ciclistas y de los deportistas más increíbles de todos los tiempos, que busca ahora su quinto Tour de Francia, se mueve muy bien también sin la bicicleta.