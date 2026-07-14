Pogacar remata la exhibición de UAE Team camino de Le Lorian y confirma su tiranía en el Tour

Tadej Pogacar celebra la victoria en la décima etapa del Tour de Francia. REUTERS

El ciclista esloveno superó a Richard Carapaz en el penúltimo puerto de la jornada y volvió a meterle más de medio minuto a Jonas Vingegaard.

UAE Team mueve los hilos y Tadej Pogacar remata. El ciclista esloveno es el auténtico jefe de este Tour de Francia, un nuevo martillazo a esta edición, por si no estaba ya suficientemente encarrilada.

No tiene límites su ambición, tampoco la del equipo. En pleno debate sobre por qué presionó tanto UAE Team en la etapa anterior al día de descanso, el conjunto que dirige Matxín volvió a ejercer una muestra de dominio absoluta.

Tuvo bajo su completo dominio el intento de escapada de más de 30 corredores, Richard Carapaz hizo temblar los cimientos, pero Pogacar arrancó en el penúltimo puerto de la jornada para matar las aspiraciones de todos, incluidas las de Vingegaard.

🌟 TADEJ POGACAR es insaciable.



Convirtiendo su última derrota con Vingegaard en una opción para buscarse su revancha en Le Lioran.



Sacando 40'' más a los favoritos para acercarse más a su quinto Tour y ver ya de lejos las 35 victorias de Cavendish. #TDF2026 #TourRTVE14J pic.twitter.com/vrRdLEhWmd — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

44 segundos le endosó al danés para agrandar su ventaja hasta los tres minutos en la clasificación general. El Tour sufrió un nuevo mazazo en el inicio de la segunda semana de competición.

Pogacar lo tiene todo bajo control. Tanto por números como por sensaciones. Porque el resto sigue perdiendo tiempo, porque no hay nadie que se le aproxime. Tadej es puro espectáculo.

UAE domina

Otro día más en la oficina de este Tour de Francia. La conversación se había instalado en las últimas horas en torno a UAE Team y su ambición. Quizás desmedida para algunos, pero en el deporte de élite se corre para ganar, pensarán otros con toda la razón del mundo.

El día tenía su aquel. Más de 3.500 metros de desnivel acumulado, un día de auténtica montaña aunque no se tratara de los grandes puertos de Pirineos o Alpes. Esto es el Macizo Central, y por aquí se enconden preciosas encerronas.

Como era de esperar, una fuga numerosa intentó la aventura. Pero no estaba para permitir demasiadas fiestas UAE. Quería la etapa, quería seguir aplastando con Tadej.

Por eso impuso el ritmo machacón habitual para no dejar alas a la fuga. La moral del pelotón está por los suelos con esta autoridad del conjunto emiratí. Es alucinante.

Todos fueron cayendo. De los más de 30 solo quedó uno en pie. Fue Javier Romo. El ciclista de Movistar Team ofreció batalla, pero estaba condenado igualmente. Gran actuación del manchego.

Todo se preparaba para el ataque de Tadej cuando Richard Carapaz sorprendió. Quería derrocar el orden establecido, y tenía que ser él. Era un día perfecto para sus cualidades, y durante unos kilómetros llegó a soñar con el triunfo de etapa, que es a lo que ha venido a este Tour de Francia.

Gozó de algo más de un minuto con respecto al grupo de los favoritos. A Adam Yates, que había asumido la cabeza, le faltaban ya fuerzas, y empezaba a planear la duda sobre si Pogacar realmente no iba tan sobrado como parecía.

Habladurías. Quizás estaba esperando por Del Toro, que no tuvo tan buen día. Cuando Pogacar arrancó en la penúltima ascensión del día todo se terminó. Echó por tierra el minuto de Richard con una facilidad pasmosa y se puso en cabeza.

Ya nada ni nadie le detenía. Lo que quedaba por delante fue otra exhibición. Vingegaard apenas pudo reaccionar, y esta vez quedó en el grupo con el resto de los favoritos.

UAE Team lleva el mando en el pelotón. REUTERS

Pogacar levantó los brazos por tercera vez ya en este Tour de Francia. Otros 44 segundos más la bonificación a Vingegaard. La renta ya es de más de tres minutos.

Remco fue esta vez el mejor del resto, pero todo por apenas segundos. Pocas diferencias entre el resto. Cada vez que la cosa se pone seria, quien domina es el mismo.