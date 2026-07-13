Hoteles sin aire acondicionado y telarañas junto a la cama: la odisea del día de descanso en el Tour de Francia

Anders Halland Johannessen, en su habitación de hotel durante el Tour de Francia. .

En el Tour de Francia cada día cuenta. Incluso las jornadas de descanso, o mejor dicho, especialmente las jornadas de descanso.

Sin embargo, algunos equipos no han vivido este lunes precisamente su mejor día pese a que la carrera ofrecía la primera tregua. Hoteles sin aire acondicionado cuando los termómetros marcan números rojos o habitaciones plagadas de insectos son algunos de los problemas que se han encontrado ciertos conjuntos.

Uno de los que ha vivido una pequeña odisea ha sido UAE Team. El equipo de Tadej Pogacar, el líder de la carrera y gran favorito a la victoria final, durmió en un hotel que no contaba con aire acondicionado.

Could be worse, this is ours 🤣 pic.twitter.com/ijPNxKc69Y — Anders H. Johannessen (@AndersHJohanne2) July 13, 2026

El sistema se sobrecargaba constantemente ante el uso de los artefactos por parte de sus huéspedes, y eso hizo que durante una parte de su estancia los ciclistas de UAE Team estuvieran sin aire acondicionado, expuestos a las altas temperaturas.

Finalmente, la situación se pudo arreglar y durante la noche los corredores pudieron dormir con una temperatura más agradable antes de salir a entrenar en la mañana de este lunes.

Quien también denunció la situación en sus redes sociales fue Anders Halland Johannessen. El ciclista del equipo Uno-X subió un par de vídeos a sus redes sociales en los que mostraba las carencias de la habitación en la que se hospedaba.

En respuesta a una conversación sobre la falta de aire acondicionado en el hotel de UAE Team, el noruego comentó: "Podría ser peor, este es nuestro hotel".

Acompañando a este mensaje, publicó un vídeo en el que se le podía ver a él sentado en su cama. En una de las esquinas, una gran telaraña presidía la habitación, incluso con algunas presas en la misma por parte del insecto.

Anders Halland Johannessen siguió enseñando su estancia y también publicó un vídeo de la zona del baño. Aparentemente sucio, y sobre todo sin grandes lujos, más bien muy discreto con las tuberías salientes.

El Tour elige los hoteles

En este caso no son los equipos los que de manera individual eligen los hoteles en los que se van a hospedar a lo largo de la carrera. Es la propia organización del Tour de Francia la que contrata los establecimientos y distribuye a los conjuntos.

La zona por la que se encuentra actualmente la carrera cuenta con una oferta hotelera limitada, con algunas instalaciones demasiado antiguas que no parecen preparadas para albergar a deportistas de élite cuya prioridad es el descanso.

Mientras tanto, este martes arranca la segunda semana de competición con una etapa muy dura que promete dejar emociones fuertes. Serán 166 kilómetros entre Aurillac y Le Lorian con 3.800 metros de desnivel acumulado y hasta siete puertos puntuables.

Tadej Pogacar sigue siendo el líder de la carrera con más de 2 minutos y medio sobre Jonas Vingegaard, por lo que el esloveno tiene muy encarrilada la victoria en la clasificación general.