Van der Poel también defiende su sitio entre los grandes: culmina la fuga y se lleva la victoria en la meta de Ussel

Mathieu Van der Poel celebra su victoria en la novena etapa del Tour de Francia. REUTERS

El corredor neerlandés se impuso en un sprint reducido ante rivales como Pidcock y sumó el que ya es su tercer triunfo en la ronda gala.

Faltaba él por aparecer. En un Tour de Francia en el que las grandes estrellas como Pogacar o Vingegaard ya han dado la talla, otra estrella que brilla con luz propia no ha tardado en reclamar también su sitio.

Mathieu Van der Poel se llevó de manera impresionante la victoria en la novena etapa de la ronda gala para poner el punto final al primer bloque de competición.

Lo hizo al culminar la fuga en un día de muchísima dureza y al imponerse en un sprint reducido por delante de Tobias Halland Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin, sus últimos compañeros de escapada.

🔝 ¡La mejor victoria de Mathieu Van der Poel en @letour!



👏 Vence el sprint de los 4 supervivientes de la fuga



🌡️ Etapa muy dura por el Macizo Central



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No hubo cambios relevantes en la clasificación general, pero sin duda será un día que dejará huella en muchos de cara a lo que queda por venir. Que es mucho, por cierto.

Ni un kilómetro de tregua, ni un kilómetro llano para poder respirar y todo ello con la alerta roja activada por el calor extremo. Este Tour de Francia va a llevar a todos al límite.

Una etapa reducida

Las autoridades sanitarias habían activado la alerta roja por temperaturas extremas en la zona, así que la organización del Tour de Francia decidió corresponder y redujo la etapa en 30 kilómetros. Lo hizo desde la cabeza, así que el final seguía guardando toda la emoción.

Viendo que el día era más corto, los ciclistas fueron a palos desde el inicio. Sin tregua, la fuga tardó en formarse y el ritmo fue muy elevado en todo el momento.

En un relieve sube y baja se formó la fuga. Todos los buenos querían estar en ella porque sabían que era perfecta para poder llegar y firmar un día épico en el Tour de Francia.

Van der Poel, Tom Pidcock, Van Eetvelt, Derek Gee... También hubo representación española a cargo de Pablo Castrillo, el incombustible corredor de Movistar Team.

El pelotón, viendo la calidad de la escapada, nunca dejó más de un par de minutos a los hombres de cabeza. Eso hizo que el día fuera tortuoso, de nuevo por culpa de UAE Team, que dejaba abierta la puerta a otra posible victoria de Tadej Pogacar.

La escapada se redujo con el paso de las cotas y los kilómetros. Se quedaron siete en cabeza, entre los que estaban Van der Poel, Pidcock y aún resistía Pablo Castrillo.

Los corredores de UAE Team escoltan a Tadej Pogacar. REUTERS

Ineos entró a colaborar por detrás y eso hizo que cundiera el pánico entre los de delante, que empezaron a no entenderse tan bien. Los gestos de Pidcock eran claros.

En la última subida puntuable del día, en el puerto de cuarta categoría, Van der Poel apretó el acelerador y se llevó con él a Baudin, Pidcock y Johannessen. Pidcock incluso salvó un problema mecánico de milagro.

🚀 ¡¡El Mont Bessou ha sido la rampa de lanzamiento perfecta de Mathieu Van der Poel!!



🔥 ¡Qué arrancada!



👉 Se va con Pidcock, Baudin y Johannessen



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Los cuatro se jugaron la etapa al sprint. Le dejaron la responsabilidad a Van der Poel y él fue el primero que lanzó el sprint. No defraudó.

Él, que esta temporada no había podido ganar ningún Monumento y venía con una colección un tanto escasa de victorias, se reivindicó y de qué manera en su primera oportunidad en este Tour. Son ya tres las victorias en la ronda gala. 2021, 2025 y ahora. Alpecin ya tiene la suya a falta de Philipsen.