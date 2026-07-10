Tim Merlier se redime y confirma su favoritismo en los sprints con su primera victoria en Burdeos

El belga del Soudal Quick Step se aprovechó del trabajo que hizo Mathieu Van der Poel para Philipsen.

Ahora sí, a la segunda fue la vencida para Tim Merlier. El velocista belga confirmó su favoritismo en los sprints del Tour de Francia y logró su primera victoria en esta edición.

Merlier se aprovechó del lanzamiento final que hizo Mathieu Van der Poel buscando la victoria de su compañero Jasper Philipsen para sorprender desde atrás en el momento clave y dejar a todos con el molde.

Se quedó atrás Philipsen, que sigue sin encontrar su mejor golpe de pedal en este Tour. Waerenskjold terminó segundo y Biniam Girmay fue tercero en un día en el que no hubo cambios en la general ni tampoco, por suerte, percances.

⚡️ ¡Tim Merlier demuestra que es el más rápido en el #TourRTVE10j!



El 'sprinter' belga logra su tercera victoria en un Tour tras las dos conseguidas el curso pasado.



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Una llegada limpia

Eran 175 kilómetros de nuevo marcados por el calor. Hagetmau como punto de partida, Burdeos como lugar de llegada.

En esta ocasión el pelotón volvió a jugar con los escapados. Fueron dos a los que dieron el beneplácito, precisamente dos que tienen experiencia en eso de vivir duras jornadas maratonianas rodando en cabeza y en solitario.

Jakub Otruba, el checo del Caja Rural que el año pasado ya protagonizó una fuga en solitario en La Vuelta, tomó la delantera junto a Baptiste Veistroffer, quien hace dos días se pegó una buena cabalgada sin compañeros.

2026-07-10T144358Z_2111639200_UP1EM7A14X8WK_RTRMADP_3_CYCLING-FRANCE.JPG REUTERS

Como era de esperar, tenían los kilómetros contados porque el pelotón se encargó de jugar con ellos. Hubo algún pequeño amago de abanicos, pero nada serio porque enseguida se sofocó la situación.

Así las cosas, no cabía otro final que llegar a Burdeos para ver la segunda llegada masiva de este Tour de Francia. Con una aproximación a la meta, por cierto, de esas que se agradecen. Anchas, sin curvas y con poco mobiliario urbano. Cualquier riesgo a evitar cae bien.

Como igual de bueno es ver la nueva tendencia que siguen los favoritos en el pelotón en los sprints. Ya no 'incordian' entre los equipos de los hombres rápidos, ya no pelean por la posición. A los 5 kilómetros para la meta, en la zona de seguridad, se dejan caer para que los protagonistas del día hagan a su antojo.

🇳🇴 ¡Uno X está buscando romper la carrera!



Varios ataques en grupo lleva ya el equipo noruego en busca de romper el predecible sprint de Burdeos.



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Con Pogacar, Vingegaard y compañía lejos de la escena, se vivió una llegada más limpia.

La sorpresa la puso Fernando Gaviria. Perfectamente posicionado llegó a los últimos metros peleando por la posición delantera con Philipsen. Le cerró el belga, pero igualmente al colombiano se le vino el mundo encima y perdió muchos puestos.

Tim Merlier, felicitado por sus compañeros. REUTERS

En estas, apareció Mathieu Van der Poel para hacerle el lanzamiento a Philipsen, pero Merlier tuvo más fuerza. El de Soudal se impuso con claridad, con un gesto soberbio además, demostrando que es el mejor sprinter del mundo en estos momentos.