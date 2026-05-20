Enric Mas se queda con la miel en los labios y Jhonatan Narváez le arrebata la undécima etapa del Giro de Italia

Jhonatan Narváez celebra su victoria sobre Enric Mas en el Giro de Italia. GIRO DE ITALIA

El ciclista ecuatoriano se aprovechó del buen trabajo del mallorquín para llevarse su tercer triunfo parcial en la ronda italiana.

Una vez más, con la miel en los labios. Le pasó en La Vuelta 2024, también en el Tour de Francia del año pasado, y ahora vuelve a vivir esa sensación de quedarse a las puertas de una victoria en una grande en el Giro de Italia.

Enric Mas se quedó a un paso del triunfo en la undécima etapa del Giro y se vio superado en el mano a mano por un Narváez que tenía todas las de ganar en el duelo directo. El ecuatoriano, más explosivo y más rápido, le arrebató la victoria al mallorquín en la meta de Chiavari. La tercera para él, la cuarta para UAE Team.

Al fin resucitó Enric en este Giro en el que hasta ahora tan sólo se había llevado palos y decepciones. Lejos de una condición regular como para pelear po la general, el de Movistar Team se atrevió a filtrarse en la fuga del día y a punto estuvo de conseguir uno de los mayores premios de su carrera deportiva.

🔻 They say winning brings confidence. Well Jhonatan Narvaez is full of confidence, as he scores a 3rd win, beating Enric Mas in Chiavari.



🔻Si dice che "vincere aiuta a vincere". Bene, Jhonatan Narvaez ha preso alla lettera questa frase, battendo Enric Mas a Chiavari e… pic.twitter.com/y6jC4Kv5ON — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Corona la fuga

Era un día marcado para la escapada. La dura contrarreloj del día anterior había dejado las piernas 'tiesas' en los hombres de la clasificación general, así que decidieron guardar todo el reposo posible pensando en lo que se viene en los próximos días.

Por eso, un grupo nutrido pero no exagerado consiguió tomar la delantera en esta jornada dura, con tres puertos puntuables y una cota final más donde se situaba el fallido kilómetro Red Bull.

Enric Mas estaba entre esos elegidos y atrevidos que decidieron animar el día. Sus socios de escapada resultaron ser sobresalientes para consolidar la fuga, pero malos enemigos a la hora de cazar el triunfo de etapa. Van Eetvelt, Vlasov, Scaroni, Jhonatan Narváez... Nombres de primera fila que elevaban el nivel considerablemente.

En la subida a Colla del Scioli, la penúltima ascensión de la jornada, se había formado un trío cabecero formado por Narváez, Stuyven y Vlasov. Sin embargo, el buen hacer de los perseguidores, incluido Enric Mas, provocó el reagrupamiento y el comienzo de una nueva carrera.

Mientras todo seguía tranquilo en el grupo de favoritos, todas las miradas se centraban en lo que sucedía por delante, en el atractivo de la pelea por el triunfo de etapa.

Ya en la ascensión final hacia coronar en el kilómetro Red Bull fue Enric Mas precisamente el que se vio con la fuerza y la confianza suficiente como para dinamitar la escapada. Valentía, arrojo y una gran capacidad de superación en un Giro donde todas le venían mal dadas.

Enric Mas, durante la etapa 11 del Giro de Italia. MOVISTAR TEAM

Enric fue más fuerte que todos, o bueno, que casi todos, porque el único que logró pegarse a su rueda fue Jhonatan Narváez. El ecuatoriano, pletórico de confianza por sus dos victorias ya en este Giro, iba decidido a por la tercera.

Mas buscó forzar en la subida, pero la dureza no fue suficiente como para dejar atrás a Narváez. Tenía claro el mallorquín que si coronaba esa ascensión con el del UAE Team a su rueda la victoria de etapa ya iba a ser imposible.

No logró soltarle, y a partir de ahí fue el único momento en el que Narváez entró a colaborar tímidamente para consolidar esa avanzada a dúo. No quería el ecuatoriano que los que todavía acechaban por detrás tuvieran ninguna oportunidad de entrar.

Enric Mas, en el Giro de Italia. MOVISTAR TEAM

La meta de Chiavari fue testigo de un sprint entre Enric Mas y Jhonatan Narváez, y ahí todo el mundo sabía quién iba a ganar. El ecuatoriano, mucho más rápido, explosivo y habituado a este tipo de llegadas, no defraudó y se impuso al español con facilidad.

"Ha sido imposible. Cuando he arrancado, lo he hecho muy mal. Sabía que en el sprint era más rápido pero tenía que intentarlo. No he podido soltarle en la subida", llegó a decir Enric Más sobre el final.

Narváez entra en meta por delante de Enric Mas. GIRO DE ITALIA

Tendrá que volver a buscar Enric una nueva oportunidad en este Giro de Italia. Se le ha ido la primera, pero ver de nuevo al mallorquín así de fuerte con los mejores augura un buen horizonte para lo que resta de carrera.