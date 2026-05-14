Descubriendo a Paula Blasi tras coronarse en La Vuelta: "Es una de las mayores irrupciones del deporte español"

Paula Blasi llegó a la cima del Angliru, cruzó la línea de meta y se proclamó campeona de La Vuelta Femenina. La primera española de la historia en ganar la mejor carrera de casa.

Suena fácil, se escribe sencillo, pero tras este increíble éxito late una historia impresionante. Una aventura de pasión, ambición y superación. Uno de los mayores y más vertiginosos despegues que se recuerdan en los últimos tiempos.

Lamine Yamal, Rafa Jódar y Paula Blasi. Estas tres figuras del deporte nacional tienen en común que pasaron de ser completos desconocidos a convertirse en algunos de los mejores actores y actrices de sus respectivas disciplinas en un abrir y cerrar de ojos.

Paula Blasi se entrena en el rodillo bajo la atenta mirada de su entrenador Fran Escolà.

El caso de la catalana es casi inexplicable. Llegada de 'rebote' al ciclismo tras frustrarse su carrera en el triatlón, puede presumir de ser campeona de La Vuelta y la Amstel Gold Race con apenas meses de profesionalismo en sus piernas.

Ahora EL ESPAÑOL desgrana este fenómeno de la mano de Fran Escolà, su entrenador de confianza, el arquitecto de uno de los éxitos más impactantes de los últimos tiempos en el deporte español.

Asalta el panorama

Cuando a Fran Escolà se le pregunta si la de Paula Blasi es una de las mayores irrupciones del deporte español no lo duda. Su respuesta afirmativa no hace sino reafirmar un fenómeno ya incontrolable en el ciclismo.

"No sé si habrá alguien igual, pero en los pocos años desde que hizo su primera carrera en febrero de 2024 en Valencia, creo que nadie ha explotado así. Lo he vivido desde dentro y siempre hemos ido mirando un poco más allá", cuenta Escolà.

🏁 2 km | Etapa 7⃣ - Stage 7⃣ | #LaVueltaFemenina



🚀🚀🚀 ¡PAULA BLASI SE VA A POR LA VICTORIA!



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Porque ese es uno de los secretos de esta increíble aparición de Blasi, que el siguiente objetivo fuera una meta más ambiciosa si cabe que la anterior.

Pero es que la catalana no ha ido paso a paso, ha subido los escalones como quien los supera a saltos agigantados: "Me sorprende que ella sea capaz de materializar todo lo que trabajamos", dice su entrenador de confianza.

Un flechazo

La de Paula Blasi es una de esas historias que reconcilian a cualquiera con el deporte. Se puede decir que todo arranca en el año 2022. Casi con la sociedad volviendo a la normalidad tras la pandemia, una jovencísima Blasi contactó con el club de triatlón que Fran Escolà dirigía.

"Fue el típico email de una chica que quería hacer triatlón. Decía que no se le daba muy bien la natación", recuerda con cariño Escolà.

El preparador aceptó la solicitud de buen grado, pero enseguida se quedó alucinado por las capacidades que aquella joven tenía. "El primer día se puso a correr los 1.000 metros en 3:05", dice todavía sorprendido. Un nivel increíble para alguien que casi pedía ayuda para poder dar rienda suelta a su pasatiempo.

Fran Escolà, entrenador de Paula Blasi, en el muro de Huy.

Entonces todo fue rodado. "Después del verano hizo su primer triatlón. Tenía solo 6 kilómetros de bici, pero salió tarde del agua y pilló a las primeras en la bicicleta. Entonces le dije que nos sentáramos a hablar".

Fran Escolà detectó al instante que ahí pasaba algo, que allí había un talento oculto que pedía ser pulido, así que se puso manos a la obra.

Al ciclismo de rebote

Escolà recuerda como si fuera ayer aquella charla que lo cambió todo. Quedaron en un bar para tomar un café. Quería preguntarle a Paula qué es lo que hacía en su día a día, porque aquella condición física no era algo cotidiano.

"Me sacó una libreta como las del colegio, con todos los entrenamientos que había hecho durante el mes escritos. Es verdad que ha estudiado INEF, pero aquello era un descontrol absoluto, entrenar por entrenar", recuerda todavía riéndose su preparador.

"Yo le dije, sin esperar nada a cambio, que le empezaba a entrenar para ver cómo avanzábamos. Durante septiembre y octubre fue eso, y en enero empezó a ganarlo todo", comenta Escolà.

Paula Blasi, emocionada tras proclamarse campeona de La Vuelta Femenina. EFE

Blasi empezó a arrasar en los primeros meses de 2023. El triatlón y el duatlón empezó a conocer su nombre de buen grado. La natación seguía siendo su lastre, "pero en bici lo remontaba todo".

El punto clave de esta historia llegó a finales de 2023. La actual campeona de La Vuelta hizo unas series de 200 metros picándose con su hermano, fruto de la competitividad de ambos, y se lesionó en el psoas. Su entrenador sabía que iba a ser imposible seguir corriendo con aquellas molestias durante un tiempo, así que centraron la preparación en la bicicleta.

"Corriendo era incluso mejor que en bici", dice pese a todo Fran Escolà. "Fue un mes y medio de entrenar en bicicleta y en febrero cuando hizo una concentración con el Club Baix Ter iba volando", la prueba de que estaba preparada para centrar su camino.

Aquella concentración fue el germen de su iniciación al ciclismo profesional. Probó en aquel filial del Massi "y era un show". Su 2024 ya fue para enmarcar, el nombre de Blasi empezó a hacer ruido de verdad.

Se lo toma en serio

Viendo lo que hizo en su primer año en pruebas de entidad y ante rivales de categoría, quedó claro que Paula Blasi tenía que dedicarse a este noble deporte. "Le dije que si nos íbamos a meter con el ciclismo, entonces teníamos que tomarlo en serio", recuerda Escolà de hace apenas un par de años.

Se fijaron un objetivo. Los Campeonatos de España se convirtieron en una meta real. "Fue la primera sub23 en la crono y en la ruta se metió en el top10", dice Fran de aquellos Nacionales de 2024.

A partir de ahí le dijeron que iba a ir al Tour del Porvenir, así que aquello había que prepararlo a conciencia. "Nadie la conocía, iba a ayudar, y en la última etapa en Finestre se puso a tirar de Eneritz Vadillo, que gracias a ese trabajo hizo tercera", dice su entrenador. Paula fue cuarta en la general y con la sensación de que tenía más aún en sus piernas.

Aquella exhibición le valió un billete para los Europeos y el Mundial de 2024, los primeros preparados a conciencia. Los segundos, casi de forma improvisada por el poco tiempo de planificación del que dispusieron. Incluso en aquel Mundial el equipo UAE, siguiente destino de Blasi, les tuvo que prestar la 'cabra' que tuvieron que recubrir con cinta para no desvelar la marca.

Una ciclista total

La progresión de Paula Blasi es ya incontrolable. El año pasado logró seis victorias, con especial énfasis en el oro que consiguió en los Campeonatos de Europa sub23. Sus increíbles actuaciones tanto en los Europeos como en los Mundiales terminaron de poner su nombre en el mapa, y para entonces ya formaba parte del primer equipo de UAE.

Su explosión definitiva llegó con la victoria este mismo año en la Amstel Gold Race. Un triunfo histórico e inesperado, porque días antes ni siquiera estaba en la lista para tomar la línea de salida.

"Se ha convertido en una ciclista muy completa. Cuando empezamos, tenía un perfil fisiológico donde destacaba en los esfuerzos más sostenidos, pero con los primeros años de ciclismo se le han ido dando bien otros tipos de esfuerzo que se han visto este año en las Clásicas", analiza su entrenador.

Pero si su preparador tiene que destacar algo sería, sin duda, la mentalidad: "Es la capacidad mental que tiene para afrontar todo, desde los entrenamientos hasta la competición".

Extrovertida y divertida en sus apariciones públicas, Paula Blasi desprende buen humor a raudales. No es una impostura, también es así en los círculos más cercanos.

"Es como se le ve. Es todo corazón, improvisación, espontánea y muy noble. Desde el primer momento conecté mucho con ella como persona porque se entrega al 100%", revela Escolà.

La Vuelta, máximo exponente

Ahora se ha proclamado campeona de La Vuelta, un hito histórico que le ha hecho subir un peldaño más si cabe con apenas 23 años. Una sorpresa para casi todos, menos para quienes conocían su preparación.

"En diciembre cuando teníamos el calendario ya cerrado con el equipo pusimos la diana en Lieja y en La Vuelta. No nos planteábamos La Vuelta como ir a hacer un podio o un quinto puesto, porque si nos dicen que podemos compartir liderato con Mavi García, pues tenemos que estar al 100% para ayudarla o para estar ahí". La ambición por bandera.

❤️ 𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐓𝐈𝐀𝐒𝐍𝐘, 𝐋𝐀 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐋𝐀𝐒𝐈 ❤️



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Ahora la duda está en conocer dónde llega su techo. "No es tanto pensar en la edad sino en el tiempo que lleva haciendo ciclismo", dice todavía asombrado su entrenador.

Paula Blasi es, sin duda, uno de los grandes fenómenos del deporte español en los últimos tiempos.