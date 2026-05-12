Jhonatan Narváez le 'levanta' a Movistar Team la cuarta etapa del Giro de Italia y lame las heridas del UAE Team

Jhonatan Narváez celebra su victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia. GIRO DE ITALIA

El ecuatoriano fue el más fuerte en la línea de meta de Cosenza, donde se impuso a Orluis Aular, la baza del equipo telefónico.

Resulta asombroso la facilidad que tiene UAE Team para 'pescar' victorias en cualquier terreno y en cualquier competición. Incluso cuando se le ha quedado un equipo deslavazado como consecuencia de las caídas.

Jhonatan Narváez se impuso en la cuarta etapa del Giro de Italia con final en Cosenza en un sprint reducido. El ecuatoriano fue el más fuerte de largo y le 'levanto' el triunfo a Orluis Aular y a Movistar Team, que hizo un sensacional trabajo para seleccionar la carrera.

Los telefónicos fueron ambiciosos. Endurecieron el ritmo en la ascensión a Cozzo Tunno, el único puerto de la jornada, y ahí eliminaron a una buena terna de rivales para el previsible sprint final.

🔻A thrilling final 1000-meters, with a bold solo move, and a thrilling sprint finish!



🔻Ultimi 1500 m vibranti, un assolo mancato per poco e uno sprint tiratissimo!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/LXwCV9GVQx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026

El puerto se coronaba a casi 40 kilómetros para la meta, por lo que el trabajo del equipo español fue sostenido y encomiable, pero tan sólo faltó el remate final con Aular, precisamente lo más complicado.

Con este triunfo, Narváez suma ya su tercera victoria histórica en el Giro de Italia tras las de 2020 y 2024, mientras que UAE, que sufrió el revés de los abandonos de Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler en los primeros días, se reinventa en la Corsa Rosa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.