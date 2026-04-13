Óscar Freire es detenido por un presunto delito de maltrato a su mujer, que denuncia "amenazas, agresiones, vejaciones y acoso"

Óscar Freire, tricampeón del mundo de ciclismo, ha sido detenido este pasado domingo sobre las 19.00 horas por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso a su mujer, quien le ha denunciado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El cántabro se acogió a su derecho a no declarar.

Según el relato de Laura Cobo, la mala relación entre ambos comenzó en 2023, aunque ella ha defendido que él "siempre ha sido muy controlador durante toda la relación", pero consideraba que era algo "normal".

La esposa del exciclista acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al exciclista, con el que tiene tres hijos (dos de ellos aún menores en la actualidad), del que está en proceso de divorcio y con el que no convive desde noviembre de 2025, según recoge Europa Press, que ha tenido acceso al atestado.

El acoso llegó a tal punto que presuntamente el cántabro había colocado localizadores GPS en el coche, además de micrófonos en el vehículo y en la propia casa. La mujer del ciclista también denuncia que le había duplicado el WhatsApp para tenerla controlada.

En su testimonio, Laura Cobo denunció "sufrir un acoso continuo", y es que el control que él ejercía sobre ella "es total". "Siempre sabe dónde está y lo que hace [...] Es muy celoso y posesivo". Según recoge el atestado, durante la recepción de la denuncia él llamó hasta en trece ocasiones.

La mujer ha descrito cómo, a lo largo de la relación, fue llevada a una posición de inferioridad y sumisión, sintiéndose menospreciada por motivos económicos y recibía constantes comentarios despectivos sobre su físico. Entre los episodios relatados aparecen múltiples discusiones violentas desde 2023, algunas presenciadas por sus hijos.

Óscar Freire, tres veces campeón del mundo de ciclismo. EFE

En septiembre de 2025, durante una discusión especialmente tensa, Freire supuestamente arrebató el teléfono de su esposa cuando intentaba comunicarse con el hermano del exciclista, estrellándolo contra el suelo y dejándolo inservible.

Después, ante la amenaza de llamar a la Policía, la habría sujetado por ambos brazos y empujado contra la puerta, iniciándose un forcejeo en el que la mujer consiguió escapar.

Los detalles del maltrato

Otro incidente se produjo durante una discusión nocturna en su casa de Mijares (Santillana del Mar), donde el exdeportista rompió mobiliario de la vivienda, entre ellos un lienzo del que arrancó la cara de la denunciante y, lanzándoselo, le espetó: "Esto es lo que quieres". Los hijos estaban presentes durante este episodio.

Además, la denunciante narra la existencia de insultos reiterados, vejaciones sobre su aspecto físico y amenazas explícitas, entre ellas "hacerle la vida imposible", dejarla "sin un duro" y la posibilidad de perder la custodia de los hijos.

También denuncia que Freire mantuvo "una vida paralela" sentimental durante los últimos dos años, con relaciones extramatrimoniales que él no ocultaba y sobre las que le formulaba comentarios, además de imponerle prácticas sexuales que realizaba con sus amantes.

La víctima declaró que accedía a mantener relaciones sexuales con Freire "sin ganas y por no discutir". El último enfrentamiento tuvo lugar durante una misa en Puente San Miguel. Freire habría cambiado su lugar en la iglesia para sentarse junto a ella, iniciando una discusión que terminó con él sujetándola "fuertemente" del brazo para impedir que se levantara.

Finalmente ella salió del templo y al intentar llamar al hermano del exciclista, éste le arrebató el teléfono delante de varias personas, aunque momentos después se lo devolvió.

Este lunes se celebró un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5, donde la mujer prestó declaración asistida por su abogada, María Mendieta.