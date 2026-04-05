Tadej Pogacar vence a Van der Poel en el Tour de Flandes y aviva la llama de los cinco Monumentos el mismo año

Tal y como sucediera el año pasado, Tadej Pogacar ha vuelto a reinar en la Ronde van Vlaanderen y se ha alzado con el segundo de los cinco Monumentos que aspira a ganar este año. Y es que el esloveno quiere agrandar su leyenda siendo el único ciclista en conseguirlo.

Bajo la amenaza de Van der Poel, quien intentó cobrarse la venganza lo ocurrido en la Milán-San Remo, Pogacar se soltó cuando llegó al Viejo Kwaremont, algo más de 2 km al 11,6% de promedio.

Hasta ahí llegó la resistencia del neerlandés, que cedió ya en las primeras rampas y dejó el camino despejado hacia el tercer triunfo del esloveno en el Tour de Flandes.

NO TIENE LÍMITES. ES INHUMANO.



Tadej Pogacar logra su tercer Tour de Flandes, el duodécimo Monumento, el cuarto consecutivo... y tan solo deja la incógnita de si será capaz de ganar los cinco en un mismo año.



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A seis segundos le dejó Pogacar, pero la carrera terminó definitivamente con la llegada al Paterberg: 400 metros, pero de rampas imposibles que superan el 20%. El de UAE se mostró desatado. Van der Poel tiró la toalla y perdió más de 30 segundos con el campeón del mundo.

El inicio del Tour de Flandes respondió al guion habitual de las últimas ediciones: ataques constantes desde el banderazo en busca de una fuga muy disputada.

No fue hasta pasada la primera media hora cuando un grupo de 13 corredores, entre ellos Silvan Dillier -gregario de Van der Poel-, logró consolidar una ventaja cercana a los tres minutos. Mientras tanto, en el pelotón, el UAE Team Emirates – XRG asumió el control con Bjerg y Politt marcando el ritmo en el primer tramo de carrera.

A 215 kilómetros de meta llegó una de las imágenes del día: parte del grupo de favoritos tuvo que detenerse en un paso a nivel por el paso de un tren.

Sin embargo, dirección de carrera obligó al UAE -que había cruzado justo antes de que se cerrara la barrera, junto a Evenepoel y Pedersen- a esperar al resto del grupo. Este incidente provocó que la ventaja de la escapada creciera hasta superar los cinco minutos.

Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante...



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



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Los primeros sectores adoquinados, Lippenhovestraat y Paddestraat, comenzaron a endurecer la carrera y redujeron la renta de la fuga hasta los 4’30”. El Oude Kwaremont se acercaba y la tensión empezaba a instalarse.

Como suele ocurrir en Flandes, la colocación antes de los muros resultó casi tan decisiva como su propia ascensión. Todos los equipos pelearon por posicionarse bien antes del primer paso por el Viejo Kwaremont, que se superó sin un ritmo excesivo, aunque con nervios crecientes en un pelotón que se adentraba en un tramo decisivo.

El paso por el Wolvenberg activó los movimientos entre los favoritos antes del Molenberg, uno de los puntos marcados en rojo por el UAE. Allí, Politt y Vermeersch impusieron un ritmo durísimo que rompió el pelotón hasta dejar en cabeza a poco más de 20 corredores. Quedaban todavía 100 kilómetros y todos los grandes nombres seguían presentes.

Con el Berg Ten Houte en el horizonte, la diferencia con la escapada cayó en picado. La colaboración entre los favoritos y la lluvia, intensa por momentos, elevaron la dureza de la prueba hasta convertir la resistencia en el gran factor decisivo. Así, a 80 kilómetros de meta, la fuga del día fue neutralizada justo antes del encadenado decisivo: Oude Kwaremont-Paterberg.

Entonces llegó el momento clave. En el Viejo Kwaremont, Pogacar lanzó el primero de sus ataques serios y dinamitó el grupo de favoritos. Solo Van der Poel y Evenepoel lograron responder en un primer momento.

Sin embargo, en el primer paso por el Paterberg, Evenepoel cedió y quedó reducido el duelo a un mano a mano entre el esloveno y el neerlandés, mientras el belga iniciaba una persecución en solitario rumbo al Koppenberg.

A base de orgullo, Evenepoel consiguió sostener la diferencia en torno a los 10 segundos e incluso llegó a situarse a menos de cinco. Pero Pogacar, decidido a evitar cualquier reagrupamiento, volvió a acelerar y terminó por apagar las opciones del belga.

Superado el Kruisberg/Hotond, Pogacar y Van der Poel se encaminaron hacia el tramo que debía decidir definitivamente la carrera: el último paso por el encadenado Oude Kwaremont-Paterberg.

Allí, como ya sucedió en 2023 y 2025, Pogacar apostó todo en el Kwaremont para soltar a Van der Poel. Después, el brutal Paterberg terminó de rematar la selección. Desde su cima arrancó la contrarreloj final hacia Oudenaarde, la catedral del ciclismo flamenco.

Otra '𝑹𝒐𝒏𝒅𝒆' por favor 🍻



Pogacar suelta a Van der Poel en el último paso por el Kwaremont y quiere volver a ganar con el maillot arcoíris.#RVV26 pic.twitter.com/AKIb2v4hYF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

Y esa contrarreloj tuvo un solo nombre: Pogacar. En los últimos diez kilómetros, el esloveno fue ampliando su ventaja de forma constante hasta superar los 45 segundos sobre Van der Poel y dejar la victoria prácticamente asegurada. Por detrás, Evenepoel gestionó con inteligencia su esfuerzo ante un Wout van Aert que, a su vez, había logrado distanciar a Pedersen en el Paterberg.

Pero todas las miradas estaban puestas en el mismo hombre. Flandes se rindió a su rey: Tadej Pogacar, que igualó el récord de tres victorias en el Tour de Flandes, una cifra reservada a nombres eternos en la historia de la carrera.