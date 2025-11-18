El ciclismo paralímpico se reúne en Madrid: inclusión y compromiso con el deporte profesional en España

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo es un programa que refuerza su compromiso con el talento nacional y la inclusión. Cofidis/Mariano Herranz EFE

La nueva concentración del ciclismo paralímpico en Madrid se convirtió en un ejemplo claro de inclusión, compromiso y apoyo al deporte profesional en España, con catorce deportistas que dieron un paso más hacia su sueño de alcanzar la élite.

El ciclismo paralímpico concentra a sus promesas en Madrid

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas reunió en la Universidad Camilo José Cela a catorce ciclistas con discapacidad de distintas comunidades de España.

El objetivo consistió en reforzar su desarrollo deportivo para que puedan optar a un puesto en la Selección Española de Ciclismo Paralímpico. La iniciativa forma parte del programa que Cofidis impulsa desde hace siete años con un marcado espíritu de inclusión.

Los participantes abarcaron perfiles variados:

Deportistas con discapacidad física, visual, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido.

Material adaptado para cada caso, desde bicicletas convencionales hasta tándems, triciclos y handbikes.

La presencia de los jóvenes del grupo Cofidis Kids, con edades desde 14 años.

Compromiso español con el ciclismo paralímpico

El programa de trabajo se organizó alrededor de pruebas físicas y sesiones técnicas específicas para cada modalidad del ciclismo paralímpico.

Además, los ciclistas recibieron apoyo psicológico gracias a la intervención de Manuela Rodríguez Marote, responsable del área de psicología del Comité Paralímpico Español.

La concentración también reunió a nombres destacados del equipo, como Manuela Vos, primera mujer española campeona del mundo en ruta, o Juan Alberto Jiménez, doble campeón nacional en 2024.

Cofidis enmarcó esta actividad dentro de su proyecto Pedaleando Contigo, respaldado por el Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Ciclismo.