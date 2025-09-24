¿Cuántos ciclistas de Israel compiten en el Mundial de ciclismo 2025?

Nadav Raisberg, uno de los ciclistas de Israel que compiten en el Mundial de Ruanda. INSTAGRAM

Después de las protestas que se sucedieron en la reciente edición de La Vuelta por la participación del equipo Israel-Premier Tech -una participación obligada por méritos deportivos-, todo lo que tiene que ver con este país se mira con lupa en el ciclismo.

Todo, incluida la participación de ciclistas israelíes en el Mundial de Ciclismo que se está disputando en Ruanda desde el pasado domingo y que se prolongará hasta el final de esta semana.

No tiene Israel precisamente la representación más amplia de este Mundial 2025 que ha sido catalogado como el más duro de la historia. Es complicado encontrar ciclistas de esta nacionalidad consiguiendo grandes méritos en el pelotón internacional, así que la selección también se resiente de ello.

En total, tan sólo cuatro ciclistas israelíes están presentes en estos Campeonatos del Mundo de Ruanda. Los cuatro son además hombres, así que la participación femenina por parte de Israel queda reducida a cero.

Nadav Raisberg es el único representante de Israel en la prueba en ruta masculina, la categoría reina. El joven ciclista de 24 años corre en el Israel-Premier Tech y, de hecho, participó en La Vuelta en medio de las protestas propalestinas.

Sin victorias todavía que acumular en su palmarés, ya sabe lo que es correr en dos ocasiones La Vuelta y en otra más el Giro de Italia. Además, ha competido en otras pruebas importantes como la París-Roubaix.

Otro israelí que logró su plaza para este Mundial de Ruanda fue Emry Faingezicht. De 22 años y también corredor del Israel-Premier Tech, este viernes competirá en la prueba sub23 en ruta. Está en su segundo año como profesional.

Por último, en la prueba júnior de ruta Israel puede presumir de doblar participación, la única carrera en la que lo consigue. Ahí, el país israelí correrá con Or Goldstein y con Omer Ramon, dos jóvenes de 18 años que sueñan con completar una buena prueba.

Por lo tanto, son tan sólo tres pruebas las que cuentan con participación de ciclistas de Israel sobre el total de las 13 que se disputan en estos Mundiales de Ruanda.

Los ciclistas de Israel en el Mundial de Ruanda

Prueba en ruta masculina:

Nadav Raisberg

Prueba en ruta sub23 masculina:

Emry Faingezicht

Prueba en ruta júnior masculina:

Or Goldstein

Omer Ramon

Contrarreloj masculina:

No tienen representación.

Contrarreloj sub23 masculina:

No tienen representación.

Contrarreloj júnior masculina:

No tienen representación.

Prueba en ruta femenina:

No tienen representación.

Prueba en ruta sub23 femenina:

No tienen representación.

Prueba en ruta júnior femenina:

No tienen representación.

Contrarreloj femenina:

No tienen representación

Contrarreloj sub23 femenina:

No tienen representación

Contrarreloj júnior femenina:

No tienen representación

Contrarreloj por relevos mixta:

No tienen representación