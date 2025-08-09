El ciclista Filippo Baroncini permanece en coma inducido tras sufrir una dura caída durante el Tour de Polonia

Filippo Baroncini, durante la tercera etapa del Tour de los Países del Loira en 2022. Europa Press

Filippo Baroncini, ciclista italiano de 24 años que compite para el UAE Team Emirates, continúa en coma inducido tras la grave caída que sufrió hace tres días en la tercera etapa del Tour de Polonia.

Los médicos han decidido mantenerlo en esta condición porque una de las fracturas en el pómulo requiere que permanezca completamente inmóvil.

El corredor formaba parte del grupo de seis ciclistas implicados en un accidente ocurrido a 20 kilómetros de la meta, incidente que provocó la neutralización de la etapa debido a la ausencia de ambulancias tras atender a los heridos.

Caída importante en la tercera etapa del @Tour_De_Pologne, con el líder Paul Lapeira, Rafal Majka y Mathias Vacek implicados



El tramo final, en #E1 y @StreamMaxES pic.twitter.com/jHpysQoyxc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 6, 2025

Baroncini presenta varias lesiones en el rostro, entre ellas una fractura en una vértebra cervical -sin consecuencias neurológicas-, fracturas faciales y rotura de clavícula. "No sufrió daños en sus órganos vitales. La vida de Filippo no corre peligro", señalaron los médicos del hospital de Walbrzych que lo atienden.

"Nuestro ciclista se encuentra en coma inducido. Los médicos lo han sedado profundamente y su estado es estable", anunció Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, en Tuttobiciweb.

Estable bajo coma inducido

El italiano explicó que el motivo de la sedación era para garantizar su inmovilidad, necesaria para no agravar la fractura en el pómulo izquierdo de la que será operado lo más pronto posible.

"Hemos decidido operarlo en Italia. Filippo llegará a Italia el martes por la noche. En cuanto a la ciudad donde será operado, Milán es la opción más probable", señaló Gianetti.

We have a medical update on @Filobaroncini after today’s @Tour_de_Pologne crash.



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): "Unfortunately, Filippo Baroncini was injured in a crash on stage 3 today at the Tour de Pologne.



“He sustained multiple facial injuries, including a… pic.twitter.com/igPgDb0Mo0 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2025

Baroncini comenzó su carrera profesional en 2022 con el Trek-Segafredo, donde estuvo dos temporadas. En enero de 2024 dio el salto al UAE Team Emirates, convirtiéndose en compañero de Pogacar y Juan Ayuso, con quien ya había coincidido en las categorías inferiores en el Team Colpack Ballan.

Durante su primera temporada en el UAE, Baroncini logró su primera victoria profesional al ganar la Super 8 Classic en Bélgica en septiembre de 2024. En 2025 ha continuado demostrando su progresión al conquistar la Vuelta a Bélgica, siendo una de las 69 victorias conseguidas por el UAE Team Emirates en lo que va de temporada