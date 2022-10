Vingegaard se sincera tras los rumores surgidos: "Ni exploté, ni bomba mental, sólo necesitaba descansar"

El mundo del ciclismo enmudeció tras la desaparición de la primera plana de Jonas Vingegaard tras ganar el Tour de Francia. El danés dio un paso atrás y se refugió con los suyos, estando inactivo varios meses tras su espectacular victoria en un duelo mano a mano antológico con Tadej Pogacar.

Todo se achacó a problemas de salud mental. Se dijo que la presión había podido con él, pero ahora el corredor del Jumbo-Visma se ha encargado de acabar con los rumores. A través de una entrevista en Cycling News, el danés ha terminado de zanjar el asunto con su explicación.

"Las noticias fueron exageradas. No hubo ninguna explosión, ni bomba mental. Simplemente necesitaba un descanso, eso es todo", se encargó de recalcar Vingegaard de manera tajante. Toda la información surgida alrededor de su figura hizo saltar las alarmas del pelotón internacional, que vio cómo las grandes figuras seguían su temporada salvo él.

Jonas Vingegaard, junto a su familia tras ganar el Tour de Francia. Europa Press

El talentoso ciclista se encargó de dar una coherente explicación a su prolongada ausencia. Únicamente asegura que necesitaba descansar después del gran esfuerzo realizado durante el Tour de Francia.

"No había problemas, solo descansé y disfruté de tiempo de calidad con mi familia y amigos. Disfruté de una barbacoa, un vaso de vino o una cerveza. No necesito mucho para ser feliz, incluso habiendo ganado el Tour de Francia", declaró durante la entrevista, dejando claro que buscaba la felicidad entre los suyos.

[El adiós de Alejandro Valverde: 133 victorias y 20 años de un ciclista eterno para el deporte español]

"No mucha gente piensa que merecía cogerme un tiempo libre extra en el verano, pero aprecio a la gente que sí lo pensaba. Mientras que el equipo crea en lo que hacemos y logremos los resultados cuando más importante, estamos contentos", añadió.

También hubo mucha polémica a su alrededor sobre su decisión de no acudir al Mundial de Wollongong. Él rechazó la llamada de Dinamarca para ser el gran referente de su selección en tierras australianas, aunque declinó desplazarse hasta allí para competir en una de las últimas pruebas de la temporada.

[Primoz Roglic, quirófano y dos meses de baja: "La lesión que tengo en el hombro me puso al límite"]

"Creo que hubiese sido una perdida de tiempo ir a Australia, el recorrido no se adaptaba a mí", expresó. Una cita que se llevó uno de los grandes nombres de la temporada, Remco Evenepoel. El belga se impuso en solitario en una soberbia exhibición para culminar una temporada de ensueño, donde también ganó la Vuelta a España.

Revalidar su Tour

En los últimos días, se ha especulado mucho con su vuelta o no al Tour de Francia. Apostar de salida por Giro de Italia y hacer doblete con la Vuelta a España era una de las opciones que se barajaba, sin embargo, se ha encargado de descartarlo por el momento.

Vingegaard, durante una prueba ciclista. Jumbo-Visma

"No hemos hablado al detalle con el equipo y no hemos hecho el plan final de 2023 pero la idea es volver al Tour de Francia. Sería una sorpresa si ese no fuese el plan", declaró con la clara intención de volver a tierras galas para revalidad su corona de ganador.

Sigue los temas que te interesan