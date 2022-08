Juan Ayuso, un diamante al servicio de Almeida en UAE en La Vuelta: "Trataré de estar con los mejores"

La Vuelta Ciclista a España ya calienta motores y es que faltan solo unas horas para que la ronda nacional eche a andar. Lo hará este viernes 19 de agosto en Utrecht, Países Bajos. Un inicio un tanto extraño, pero de grato recuerdo para el ciclismo patrio ya que la última vez que la carrera partió desde ahí la victoria en la general se quedó en casa. El ganador fue Alejandro Valverde.

Esta edición de La Vuelta, se presenta muy apasionante por muchos aspectos, aunque se podría definir como la carrera de las dudas. Los dos mejores del pasado año, Primoz Roglic y Enric Mas, llegan muy tocados. Ninguno de los dos pudo rendir a buen nivel en el Tour de Francia y ni siquiera consiguieron terminar la carrera. Ambos llegan tocados, uno a nivel físico y otro a nivel mental.

También será una carrera especial por la despedida de Alejandro Valverde, quien ha dejado claro que intentará pelear por una etapa y que después de los 21 días de competición se bajará de la bicicleta para siempre. A principio de temporada estaba previsto que cerrara el curso en Italia, pero parece que finalmente no será así.

Sin embargo, La Vuelta de 2022 también genera ilusión por la llegada de los nuevos talentos del ciclismo español. Algunos casos muy llamativos son los de Carlos Rodríguez, que trabajará en INEOS para Richard Carapaz y Pavel Sivakov buscando sus opciones, o el de Raúl García Pierna, que intentará labrarse su protagonismo desde las fugas.

Juan Ayuso, Carlos Rodríguez y Raúl García Pierna

El gran debut de Ayuso

Pero la gran ilusión, junto con el campeón de España de la prueba en ruta, será la de Juan Ayuso. El diamante en bruto del UAE, que acaba de renovar su contrato hasta el año 2028, hará su primera aparición en una grande con solo 19 años. No estaba previsto que fuera así esta temporada, pero su enorme talento ha derribado todas las puertas y a la formación árabe no le ha quedado más remedio que abrirle paso.

Ahora, su preocupación es saber hasta dónde llegará ya que nunca ha enlazado más de 10 días de competición: "Mi enfoque es ir día a día. Lo máximo que he competido han sido 10 días en el Giro Sub23, a ver cómo me encuentro. De momento prefiero no pensar más allá. Quiero terminar con buen sabor de boca. No sé qué esperar de mí, pero trataré de estar con los mejores". Lo que sí demuestras desde un principio es una gran ambición.

Ayuso es un chico inteligente y muy maduro a pesar de su juventud. Sabe lo que es capaz de hacer y que si continúa con su meteórica proyección, podrá llegar muy alto. Los datos de rendimiento, capacidad de esfuerzo y recuperación que arroja así lo demuestran. Y eso trae consigo que haya una enorme expectación ante el que podría ser el nuevo líder del ciclismo español como hace unos años lo fueron Alberto Contador o Alejandro Valverde.

Juan Ayuso durante el Circuito de Getxo UAE Team Emirates

El objetivo está claro

En UAE huyen de cualquier comparación y no le meten presión a la hora de escribir su camino. Sin embargo, él asegura que esa especie de fuerza que pesa sobre sus hombros de momento solo le produce ganas de ir a por todas: "Más que presión siento motivación. Me gusta que la gente esté pendiente de mí, por lo tanto es un orgullo más que una presión. Me alegra que haya mucha gente detrás de mí y esperando que consiga grandes cosas". Juan llega lanzado tras conseguir hace unos días su primera victoria como profesional en el Circuito de Getxo.

No obstante, sabe que está en La Vuelta de su debut y que todavía es pronto para soñar en grande. Por ello, su primera misión será trabajar para su líder, el portugués Joao Almeida, candidato a la general. Y a partir de ahí, ver qué se puede sacar: "Por supuesto que trabajaré para Joao. Somos un equipo y ésta es mi primera Vuelta, vengo a aprender y a sacar lo mejor de mí. Si Joao Almeida es el más fuerte el equipo estaremos todos a su lado, sin duda".

