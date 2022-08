Nueva polémica con una ciclista transgénero: Leia Genis gana una medalla de plata y EEUU se la quita

Estados Unidos vuelve a ser el epicentro de la polémica por la inclusión de las mujeres transgénero en el deporte. USA Cycling, la federación de ciclismo de EEUU, despojó a Leia Genis, una ciclista de 25 años que hizo la transición de sexo, su medalla de plata en la prueba de persecución individual de élite femenina de los campeonatos nacionales. Según explicó la afectada, al día siguiente de conseguir le dijeron "que no cumplía los requisitos" y "que ya no podía competir".

Genis calificó a USA Cycling de "tránsfobos" tras esta decisión. Cabe recordar que la Unión Ciclista Internacional cambió su normativa este mismo año. El 17 de junio anunció que se endurecían los requisitos aumentando el período de transición en niveles bajos de testosterona a los dos últimos años y reduciendo el nivel máximo aceptado de esta sustancia en el cuerpo de la deportista transgénero que quisiera participar en competiciones femeninas.

USA Cycling confirmó que no entregó la reglamentación necesaria previa a este cambio, cuando las normas eran más laxas. "La Sra. Genis conoció la política transgénero de la UCI en marzo de 2022 y sus responsabilidades en el cumplimiento de esta política. En ese momento, ella estaba participando en categorías que no eran de élite y estaba sujeta a las pautas de competencia de no élite de la Política VII de USA Cycling", explicaron en un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leia Genis (@leiagenis)

El hecho de pasar a la categoría élite le hacía cumplir unos nuevos requisitos que no demostró antes de competir. Genis explica en su cuenta de Instagram que seis semanas antes pudo competir "en el mismo velódromo" en pruebas "supervisadas por el mismo director técnico". El matiz de pasar al profesionalismo es clave, algo que no menciona la ciclista en su comunicado. "Las mujeres trans son mujeres. El deporte es un derecho humano. Merezco el derecho a correr", denuncia.

Genis relata más motivos por los que "ser una mujer trans en este deporte es increíblemente frustrante". "Las pautas no se comunican, las restricciones y los requisitos que cambian constantemente, la falta de empatía de USA Cycling y un pelotón lleno de susurros furtivos y miradas de soslayo significan que incluso presentarse a competir es una lucha inmensa", explica. Para la federación, "simplemente no cumplió las normas".

[La ciclista trans que acusa a los políticos de "pedir que nos asesinen" tras las nuevas normas de la FINA]

USA Cycling recuerda que "las mujeres trans que compitan en la élite deben demostrar que sus niveles de testosterona en plasma han estado por debajo de los 2,5 nanomoles por litro durante 24 meses", ya que en el momento de esta competición ya se había aplicado el cambio. Antes, el patrón era de cinco nanomoles por litro durante 12 meses. Si Genis hubiera presentado la documentación, y la hubiera cumplido, habría podido competir.

Es más, el ciclismo sigue siendo más benévolo que otros deportes en la política para las mujeres transgénero. La FINA aplica desde este año una nueva normativa por la que en las competiciones que organice el organismo mundial de este deporte no podrán participar profesionales como Lia Thomas o todas aquellas que han hecho su transición tras pasar la pubertad masculina. Además, abrían un nuevo paradigma al anunciar la creación de una futura categoría abierta para que estas profesionales puedan competir entre sí.

Sigue los temas que te interesan