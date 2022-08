El gran reto solidario de Luis Ángel Maté en La Vuelta: un árbol por cada kilómetro que esté fugado

La Vuelta se acerca y muchos corredores están ya perfilando su preparación para asaltar sus grandes retos de cara a la tercera grande de la temporada. Muchos llegan a la ronda española con grandes ambiciones, pero seguro que ninguna será más importante que la de Luis Ángel Maté. El corredor español prepara un gran reto solidario con el que pretende hacer una llamada para salvar el medioambiente.

El ciclista de la Fundación Euskadi ha decidido tener una bonita y valiosa iniciativa. Por cada kilómetro que pase en la fuga durante las tres semanas que dure la carrera, se plantará un árbol en un nuevo bosque se está creando en la Sierra Bermeja. Este lugar nacerá con la plantación de 300 nuevos árboles a los que se añadirán todos los que pueda conseguir el escalador andaluz.

El propio Luis Ángel Maté ha presentado esta acción solidaria y ecologista junto al Ayuntamiento de Estepona para intentar poner en valor las sierras andaluzas y concienciar así a la sociedad de los problemas que están sufriendo. Se trata de una zona que ha sido muy afectada por los incendios y que ahora contará con su héroe particular. El 'Lince' cuenta ya las horas para arrancar su gran batalla y es que seguro que desde que arranque la prueba intentará dar batalla y espectáculo.

"Me hubiera encantado no haber tenido nunca que lanzar esta iniciativa, pero por desgracia y como sabéis el año pasado un terrible incendio calcinó Sierra Bermeja. Mi oficina, nuestra casa. En la próxima Vuelta donaré 100 árboles y por kilómetro que pase en la fuga durante la carrera donaré otro ejemplar más. La Vuelta y la Fundación Euskadi doblarán esa cantidad. Será probablemente la motivación más grande que he tenido nunca para rodar escapado".

Luis Ángel Maté y José María García Urbano, alcalde de Estepona

Con estas palabras ha querido anunciar Luis Ángel Maté este precioso reto que se ha marcado y con el que intentará conseguir cuanto mayor beneficio sea posible. Esta vez, sus piernas pedalearan por el objetivo más valioso que lo han hecho nunca.

El 'Lince' ha explicado también en declaraciones recogidas por MARCA la importancia de llevar a cabo esta heroicidad tan necesaria: "Fue una catástrofe sin precedentes en la provincia. Se quemó una zona de un altísimo valor ecológico". Además, la ronda española pasará este curso por una de las zonas afectadas, Peñas Blancas.

"Es una suerte que pase por donde los incendios. Como ciclista es un orgullo, pero también como malagueño. Aprovechar un evento internacional para mostrar nuestras bondades es una oportunidad única. Además, La Vuelta cada vez más traspasa lo meramente deportivo. En ese contexto nace esta iniciativa, aprovechando el marco de La Vuelta y también en el contexto actual con la problemática de los incendios. Hay que crear una conciencia social referente al medioambiente que cada vez tenga más fuerza".

"Nosotros tenemos el mejor estadio del mundo. Los hay bonitos: el Bernabéu nuevo, Maracaná, San Mamés... pero el nuestro es más bonito porque tenemos cada día uno: Sierra Bermeja, la Catedral de Burgos, Holanda... Pero también tenemos una responsabilidad en cuidarlo porque es nuestro. Y de ahí surge la iniciativa 'Cada kilómetro, un árbol".

Luis Ángel Maté durante un entrenamiento

Trabajo en equipo

Maté ha explicado que él pondrá 100 árboles desde un primer momento para crear este bosque para que si le pasa algo, la iniciativa no caiga en saco roto. La Vuelta hará que esa cantidad se eleve a 200 y su equipo aportará también para la nueva plantación arranque con 300. El corredor malagueño ha contado con el apoyo de Javier Guillén, director de La Vuelta, y con el de José María García Urbano, alcalde de Estepona.

"Desde La Vuelta nos queremos sumar a la iniciativa de Luis Ángel Maté y por el Ayuntamiento de Estepona. Desde La Vuelta no podemos ni queremos quedarnos al margen de esta iniciativa. Esto no es suficiente, necesitamos toda la colaboración".

"La carrera llega este año al Alto de Peñas Blancas el 1 de septiembre, un lugar que fue absolutamente devastado el año pasado por los incendios como tantos territorios lo están sufriendo este año. Queremos llamar a la concienciación para terminar con esta lacra. Tenemos que cuidar nuestros espacios naturales". Con estas palabras mostraba su total apoyo a la iniciativa Javier Guillén.

