Aleksandr Vlasov logra la primera victoria deportiva de Rusia tras el veto por la guerra de Ucrania

Rusia ha vuelto a tener un gran éxito por primera vez desde el estallido de la guerra en Ucrania, aunque su deportista no llevara su bandera. Aleksandr Vlasov (Viborg, Rusia; 1996) ganó el Tour de Romandía, la última prueba de la temporada ciclista antes de que comience la primera grande del año: el Giro de Italia. El ciclista que solo se pronunció con un simple "solo quiero la paz", al que la UCI le permite competir como neutral, no estará en la salida en Hungría y su gran objetivo será el Tour de Francia.

Mientras su compatriota Pavel Sivakov decidía nacionalizarse francés y condenaba las acciones de Vladimir Putin en territorio ucraniano, el principal representante ruso en la serpiente multicolor del pelotón internacional está completando la mejor temporada de su carrera. Vlasov, que fichó para este 2022 por el Bora - Hansgrohe alemán tras abandonar el equipo kazajo del Astaná, hizo una exhibición este domingo en Suiza para imponerse al resto de favoritos.

Este ciclista vive en Mónaco, aunque no ha dejado de lado su vínculo con Rusia. Con familia en el país siberiano, se marchó muy joven a Italia, lugar donde empezó a destacar. Tras pasar por el Gazprom, equipo que ahora no puede competir por el veto de la UCI a los equipos rusos y bielorrusos, se convirtió en una perla del pelotón a la que algunos estaban dando por perdida. En un año muy conflictivo y en el que no puede presumir de su nacionalidad, puede estar ante su salto definitivo.

Su pronunciamiento

Según la leyenda, siervo ruso de Nizhni Taguil hizo la primera bicicleta y se la envió a su señor, que estaba en San Petersburgo, con el objetivo de sorprender al zar. Para llegar hasta allí también completó la primera carrera, que tuvo 1.600 kilómetros. A pesar de que no hay una gran pasión por el ciclismo, para la historia están los Evgeni Berzin, Piotr Ugrumov, Pavel Tonkov, Viatcheslav Ekimov, Dimitri Konyshev, Andrei Tchmil o Denis Menchov.

Vlasov trata de emular las andanzas de sus antecesores en el pelotón, pero no ha podido evitar la polémica por el posicionamiento a favor o en contra del conflicto con Ucrania. Su pronunciamiento tímido es entendible como una concesión hacia su país, cuestión que han hecho muchos deportistas rusos ante el temor a medidas penales una vez vuelvan a pisar el territorio nacional. El ciclista del Bora - Hansgrohe no mencionó el término "guerra" ni puso en duda la labor de Rusia.

"Como muchos rusos, solo quiero la paz. No soy una persona política, ya la gente normal como yo no se le preguntó si quería una guerra. Ha sido un shock para todos y espero que se detenga lo antes posible. Es una situación difícil para todos. Lo siento por todas las personas que están sufriendo y espero que pronto haya paz. Soy un atleta y mi objetivo debería ser unir a las personas a través de las fronteras políticas, en lugar de dividirlas. Creo que ese debe ser el papel del deporte", sentenció.

El ciclista de 26 años está casado con Galina, una rusa de 25 años. El enlace se produjo en San Petersburgo, lugar en el que nació ella, y se conoce que también viajan habitualmente a Moscú, como muestran en sus cuentas de Instagram. Después de vivir cerca del Lago Garda en Italia y pasar por Andorra, se establecieron en el Principado en este 2022. Para el Bora no ha supuesto ningún problema tener en Vlasov a su mejor ciclista.

2022, su año

Después de unas temporadas de transición, Vlasov está quemando etapas a gran velocidad en 2022. El corredor ruso del Bora - Hansgrohe, que ya conquistó este curso su primera carrera por etapas en la Volta a la Comunitat Valenciana, consigue con el Tour de Romandía su primera general de categoría World Tour. Está dominando este año, después de que la UCI permitió a los ciclistas de su nacionalidad seguir corriendo, aunque lo hagan bajo bandera neutral.

Vlasov ha competido en cuatro grades vueltas durante su todavía corta carrera. En 2020, no terminó el Giro y fue undécimo en La Vuelta. En 2021 sucedió lo contrario; no terminó la ronda española y completó su mejor actuación con un cuarto puesto en la corsa rosa. En este 2022 se centrará en su primer Tour de Francia, al que llegará en un momento de forma magnífico tras lo mostrado en este inicio de la temporada. Ya está entre los favoritos y aspira a acabar con la tiranía eslovena.

