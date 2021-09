Lefevere, director de Deceuninck-Quick Step: "¿Equipo femenino? No soy un centro social"

En un momento en el que el impulso de los diferentes organismos oficiales dentro del deporte, e incluso de los Gobiernos, va dirigido a realzar las disciplinas femeninas, el director del Deceunink-Quick Step protagoniza unas desafortunadas declaraciones respecto a la posible formación de una sección femenina en su equipo.

Patrick Lefevere ha arremetido contra el que le ha hecho tal pregunta. "Yo no soy un centro social", ha asegurado el dirigente haciendo referencia al referencia al OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) -centro de bienestar social. Sus palabras llegan justo después de que Cofidis haya confirmado que tendrá equipo femenino. Sin embargo, Lefevere ha asegurado que no tiene ni el tiempo ni el deseo para ello.

En declaraciones para un medio belga, el director del Deceuninck-Quick Step ha afirmado lo siguiente: "¿Un equipo femenino? Yo no soy un centro social". No se quedó ahí, sino que continuó señalando que no lo ve factible: "Tienes que convencer a esas mujeres para que se conviertan en ciclistas. Ahora hay varias que se retiran. D'Hoore, Van der Breggen... Van Vleuten sigue, pero está en Movistar". "No tengo la experiencia, el tiempo y el deseo de invertir si no sé dónde terminaré", ha agregado.

Esta no es la primera polémica machista del exciclista, cuyo mejor resultado fue ganar una etapa en La Vuelta a España en el año 1978. En este mismo 2021, pero en el mes de julio, Lefevere llegó a comparar la vuelta de Sam Bennet a Bora con el de "las mujeres que regresan a casa después de sufrir abuso doméstico".

"Si luchas como un diablo y lloras como un niño porque Bora te trata mal y vuelves 14 meses después, dice mucho de ti. Yo tengo pelotas, él no. Está en la cima de debilidad mental. Es como una mujer que vuelve a casa tras recibir abuso doméstico", dijo en el diario belga Het Nieuwsblad.

Cofidis da el paso

Patrick Lefevere ha vuelto a quedar señalado. Sus declaraciones no han tardado en dar la vuelta al mundo y las críticas se han hecho paso. En el otro extremo del ciclismo se encuentra Cofidis. El equipo anunciaba este martes la creación de su propio equipo femenino y se mostraban orgullosos de ello.

"Estamos muy contentos de presentaros los diez primeros nombres que componen nuestro equipo femenino 2022. La onceava ciclista será anunciaba próximamente. No podemos esperar a verlas a todas en acción", revelaron en Cofidis. Se suman así a la tendencia positiva para el avance del ciclismo femenino a la que ya se han unido equipos como Movistar, Trek o BikeExchange.

