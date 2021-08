Movistar inicia su conjura para desbancar a Roglic: "Saldremos a ganar, lo vamos a intentar todo"

La Vuelta entra en su recta final, en su tercera semana, y el duelo está claro desde hace ya muchos días. Primoz Roglic es el gran rival a batir y Enric Mas y 'Superman' López sus dos principales, y casi únicos, rivales que pueden apartarle del triunfo. Sin embargo, el esloveno es el mejor colocado para revalidar victoria, tercero en la general y primero todo todos los favoritos.

De momento, supera a Enric Mas en 35 segundos y a Miguel Ángel López en un minuto y 28 segundos. Sin embargo, cuenta a su favor con la contrarreloj final en Santiago de Compostela en la que el ciclista del Jumbo-Visma debería superar ampliamente a la dupla hispano hablante, sobre todo al ciclista colombiano que se maneja peor en esta disciplina que el mallorquín.

No obstante, en Movistar no pierden la confianza y siguen manteniendo la fe en su dupla atacante, en el carácter combativo de 'Superman' López y en las buenas piernas que ha demostrado Enric desde el principio de la ronda española, ya que ha sido el único capaz de batir de verdad en el tú a tú a Primoz Roglic. Queda terreno, pero los días se agotan y las críticas se acentúan después de un fin de semana sin movimientos, sobre todo en la edad del domingo por los terrenos escarpados de la provincia de Ávila como los puertos de la Centenera, Pedro Bernardo o Mijares.

Primoz Roglic cruza la línea de meta con Enric Mas segundo EFE

"Parece visto por televisión que no ha habido batalla, pero hemos ido muy rápido, por ejemplo ayer en El Barraco fuimos a tope todo el día, se metió Kruijswijk en la fuga y llegó a estar a 4 minutos y era peligroso. Luego el Intermarché del líder fue a tope. Llegamos al final 15 en el pelotón. Es cierto que esta semana no ha habido batalla entre los favoritos, pero en la tercera semana se verá batalla seguro". Esto decía el ciclista de Artá, que prometía batalla.

"No siento vértigo por la posibilidad de ganar la Vuelta, al revés, estar bien clasificado es una motivación, estoy contento de estar ahí luchando por La Vuelta. Venimos del Tour y puede acusarse ahora. Está claro que saldremos a ganar, a intentarlo sí o sí, no sé si con un ataque a 80 km de meta, pero seguro que lo vamos a intentar".

El fantasma de Roglic

El propio Mas reconoce que no ha pensado todavía en la crono, sino en la batalla previa: "No he echado cuentas para la crono. Ni lo he pensado ni lo pienso. Primero tenemos la etapa de mañana, que parece para esprinters, pero en Cantabria nada es fácil, luego tenemos las dos etapas importantes de Lagos y Gamoniteiru, donde debemos sacar la mayor rentabilidad posible".

La batalla con Roglic será física y psicológica y los rivales pueden jugar un papel clave: "Hemos visto que el día bueno para arrancar fue el sábado en Villuercas, pero daba mucho viento de cara, al final se notaba mucho. La idea era intentar sacar tiempo pero no pudo ser, él tenía 3 corredores y con menos esfuerzo que nosotros nos hubiera remachado, por eso no lo intenté. En El Barraco se fue Yates, yo contesté, pero Roglic se soldó a mi rueda. Bernal seguro que va a estar esta semana en la pelea, pero también Yates, Haig ...todos deben jugar al ataque y eso nos puede beneficiar".

López, confíaza en montaña

Por su parte, el otro gran arma que tiene Movistar será el de 'Superman' López que parte con un minuto perdido respecto a Enric Mas y que confía en su poderío en la montaña: "Las dos etapas son claves para marcar diferencias, ahí estará el podio, y para llegar a la crono con opciones necesitamos una ventaja de 2 minutos mínimo. Roglic es el campeón olímpico de contrarreloj y la etapa tiene más de 30 kilómetros".

'Superman' López llegando a la meta de El Barraco en La Vuelta 2021 Movistar Team

El colombiano lamenta la pérdida de efectivos respecto a la fortaleza del Jumbo-Visma: "Se nota que a nuestro equipo le faltan 2 corredores, a Valverde y Jakobs los echamos de menos, ya que el resto ha tenido un desgaste brutal para cuidarnos a Enric y a mí, y eso se nota. Supone incertidumbre afrontar la montaña sin todo el equipo al completo, vamos cansados después de dos semanas largas".

Al igual que Enric, Miguel Ángel también espera la aparición de Bernal como factor desestabilizador del que aprovecharse: "Corredores como Egan Bernal han estado a la sombra, pero es verdad que en los días importantes han estado delante. Estoy convencido de que en la tercera semana va a dar batalla porque no se ve descartado del todo, esperamos un gran Bernal".

[Más información: Majka da una exhibición y se impone en El Barraco; Yates recorta a los favoritos]

Sigue los temas que te interesan