Encuentran muerta a la ciclista Olivia Podmore, de 24 años, en su casa

El ciclismo se viste de luto para despedir a Olivia Podmore. La deportista neozelandesa, de tan solo 24 años, ha sido encontrada muerta en su domicilio de Cambridge. El encargado de hacer pública la noticia ha sido su propio hermano, Mitchell, a través de las redes sociales.

"Descansa en paz mi hermosa hermana y la querida hija de Phil Podmore. Estarás en nuestros corazones para siempre", fue el mensaje escrito por el hermano de Olivia Podmore en su perfil de la red social Facebook para despedir a su hermana de manera pública.

Olivia Podmore era una deportista de élite que llegó a disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016. En esta cita olímpica celebrada en Brasil, la ciclista de Nueva Zelanda disputó hasta tres pruebas, siendo su mejor resultado un noveno puesto junto a su compatriota Natasha Hansen.

Formando pareja con Natasha Hansen también disputó la última Copa del Mundo de Cambridge, así como el Campeonato del Mundo de Berlín. Fue en este último, el pasado año, cuando no consiguieron la clasificación para estar presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La policía está en medio de la investigación para resolver la causa de la muerte de la ciclista, quien era muy activa en las redes sociales. Precisamente, en sus perfiles dejó un mensaje que tras su fallecimiento ha sido muy comentado: "El deporte es una gran salida para muchas personas. Es una lucha, es una lucha, pero de muchas alegrías. La sensación de ganar es diferente a cualquier otra, pero cuando pierdes, cuando no eres seleccionado, cuando no calificas, cuando te lesionas, cuando no puedes cumplir con las expectativas, incluso entonces sientes una sensación como ninguna otra".

Condolencias

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda (NZOC) y Cycling New Zealand transmitieron sus condolencias a la familia de Podmore: "Ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y otras personas de la comunidad de Nueva Zelanda que están de duelo por esta pérdida".

"Olivia representó a Nueva Zelanda con honor y orgullo tanto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como en los Juegos de la Commonwealth de Gold Coast 2018. Ella era una miembro valiosa del equipo y su pérdida se sentirá en toda la comunidad deportiva de Nueva Zelanda", señalaron de la NZOC.

