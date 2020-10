Daniel Martin supera a Roglic y Carapaz en La Laguna Negra

Daniel Martin consigue el triunfo en la subida a La Laguna Negra de Vinuesa después de superar en el sprint final a Primoz Roglic y a Richard Carapaz. El irlandés aprovechó el trabajo de su equipo durante la etapa y picó segundos a algunos corredores ya que los tres se fueron en los últimos 75 metros. Enric Mas se dejó nueve segundos. El esloveno sigue siendo el jersey rojo de la general. [Así fue la 3ª etapa de La Vuelta a España 2020 entre Lodosa y La Laguna Negra]

El final explosivo de esta etapa benefició a los que llegan un punto por encima a esta Vuelta y ahí se vió como el irlandés, el esloveno y el ecuatoriano tienen algo más. El español ya lleva medio minuto perdido con respecto al líder de la general casi solo por las bonificaciones. Aún así, el del Movistar está demostrando que tiene piernas para estar entre los más fuertes.

La cruz volvió a ser Alejandro Valverde. En un final muy apropiado para sus características, el murciano volvió a no estar con los mejores al final. Quizá el tiempo esté haciendo mella en el corredor de 40 años, quizá el cuerpo no le responda para más. No está completando un gran 2020 un ciclista al que el parón por la pandemia parece que ha descuadrado completamente su plan.

Adiós a Pinot

La mañana comenzaba con una muy mala noticia. Después de dejarse tiempo en las dos primeras etapas, Thibaut Pinot confirmaba que no se había recuperado de sus problemas de espalda y abandonaba La Vuelta. El francés ha pasado el 2020 con muchas dificultades y, después del palo del Tour de Francia, las sensaciones al final de esta temporada no mejoran la situación.

🥇 Victoria de Daniel Martin en la tercera etapa de #LaVuelta2020



Fue más rápido que Roglic en el esprint en La Laguna Negra



Ahora, 'La Montonera' en @Eurosport_ES con @Laura_Meseguer y @adriangroca https://t.co/HisJqymngQ pic.twitter.com/cD5IKKWcIM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 22, 2020

Después del tercer puesto en el Tour de 2014, el francés ha abandonado hasta en otras seis ediciones de grandes vueltas. Solo salvó la papeleta con el cuarto puesto del Giro de 2017 y el sexto de La Vuelta de 2018. La cabeza visible del ciclismo francés, aunque hace tiempo que dejó el relevo en Romain Bardet, tendrá que tratar de recuperarse de cara al 2021.

Dos escapadas

Aritz Bagües, Mark Donovan, Niki Terpstra, Tosh Van der Sande y Willem Smit formaron la fuga de la etapa en primer lugar. Desde que arrancó la carrera se despegaron con el control del Jumbo-Visma en el pelotón y elevaron la diferencia hasta los 5 minutos. Los favoritos comenzaron a reducir la distancia hasta llegar al paso por Soria con poquísima diferencia.

La clasificación de la etapa 3 de La Vuelta a España 2020

El pelotón terminó reduciendo la escapada a falta de 50 kilómetros y, con una distancia bastante amplia, algunos valientes trataron de nuevo formar una fuga rápida. Paul Ourselin, Valentin Ferron y dos españoles, Ángel Madrazo y Héctor Sáez se fueron a una distancia que nunca superó el minuto y medio, por lo que simplemente con la aproximación a Las Lagunas acabarían con cualquier tipo de sorpresa.

Batalla final

Finalmente la escapada desapareció a ocho kilómetros para meta en el momento en el que Ineos se puso a tope con un Chris Froome que parecía con mejores sensaciones. Trabajando para romper el pelotón y que Richard Carapaz pudiera hacer algo en las rampas de La Laguna Negra, se fueron quedando la mayoría de los ciclistas y, a cinco de meta, todo quedó controlado. El que sí pudo entrar fue un Marc Soler que tuvo problemas mecánicos justo cuando empezaba el puerto.

La clasificación general de La Vuelta a España 2020 tras la etapa 3

También tuvo un pinchazo Esteban Chaves, al que le costaría muchísimo volver al grupo de los favoritos; aunque Nick Schultz lo dejó todo. Finalmente se dejaría más de un minuto. Tras dos intentos, los favoritos controlaron la situación y, después del lanzamiento de Sepp Kuss, Daniel Martin se fue como una moto hacia la victoria llevándose consigo a Roglic y a Carapaz.

Lo de mañana

Este viernes habrá una etapa completamente llana con previsión de llegada al sprint, y es que los esprinter no tienen muchas ocasiones en esta Vuelta 2020. Habrá que estar muy pendientes del viento, que puede hacer estragos en el paso por la zona de las Cinco Villas. Los nervios volverán a aparecer esta jornada, esperando que la climatología tampoco haga estragos en forma de lluvia.