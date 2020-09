El Tour de Francia de la decepción: ni ataques ni espectáculo y los ciclistas se quejan de las críticas

El Tour de Francia 2020 está dando mucho de qué hablar y eso que tan solo se han disputado seis etapas. Tres de ellas se han disputado al sprint entre los hombres más veloces del pelotón con victorias para Kristoff, Caleb Ewan y el espectacular Van Aert, mientras que en las otras tres la montaña ha sido la protagonista, al menos en el recorrido. Triunfos para Alaphilippe, Roglic y el último de Lutsenko en una etapa en la que se esperaban movimientos de los grandes favoritos, pero que no han llegado.

Por eso, y a pesar de que no se ha completado aun la primera semana de carrera, han aparecido críticas dirigidas hacia el pelotón y que han tenido diferentes destinatarios. Unas han sido lanzadas contra las escapadas, que están llamando la atención por la poca pelea que están presentando. Pocos corredores y formadas de salida con aparente poco esfuerzo y que muchos días han tenido como objetivo pelear por los puntos de la montaña y no realmente por la victoria. O incluso por el maillot verde, lo que ha permitido incluso ver a Sagan y a Trentin peleando por un sprint intermedio.

Sin embargo, ha habido que esperar hasta la sexta etapa para que se formara una fuga realmente sólida, con corredores de entidad y que fuera lo suficientemente numerosa como para tener opciones de llegar a meta. Además, la poca intención del equipo Mitchelton Scott para echarla abajo también ha contribuido a que Lutsenko haya podido llegar a meta con casi tres minutos de ventaja sobre el pelotón. Lo cierto es que el kazajo tuvo que batir a corredores de la categoría de Van Avermaet o Jesús Herrada que no le pusieron las cosas nada fáciles, pero el ciclista del Astana demostró estar un gran estado de forma.

Lutsenko cabalga en solitario a por la victoria Twitter (@AstanaTeam)

Críticas al pelotón

Las redes sociales y ciertos sectores de la prensa están siendo un tanto críticos con el panorama presentado por el Tour en estos primeros días, donde solo se ha visto a Alaphilippe con un cierto espíritu ofensivo. Hay que recordar que la victoria de Primoz Roglic llegó tras un ataque cerca de la meta al que también respondió Pogaçar. Sin embargo, el pelotón no comparte estas críticas y algunos como Enric Mas afirman que "si más de uno se subiera en la bici y viera a la velocidad a la que se va, no les criticarían".

Estamos cometiendo un error muy grave porque nos creemos que los ciclistas son cuatro pringaos Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006

Quien tampoco comparte estas críticas es el exciclista y comentarista en la Cadena COPE Óscar Pereiro. El brillante ganador del Tour de Francia del año 2006 ha hablado con EL ESPAÑOL y se ha mostrado cercano a la idea planteada por el corredor del Movistar Team y afirma que, al ritmo que suben equipos como Ineos o Jumbo-Visma con corredores como Castroviejo o Van Aert es casi imposible moverse.

Además, asegura que no se puede caer en el error de querer comparar el profesionalismo con el cicloturismo, ya que muchas de las críticas realizadas al pelotón vienen dadas por personas que afirman que los ciclistas van de 'paseo'. Ante eso, Pereiro afirma lo siguiente: "Estamos cometiendo un error muy grave porque nos creemos que los ciclistas son cuatro pringaos. Respeto mucho el cicloturismo porque salgo con muchos cicloturistas, pero no se pueden comparar datos con corredores profesionales porque no los aguantarían".

Lo cierto es que Óscar tiene razón. Más allá de que el Tour, hasta el momento, pueda haber parecido un tanto aburrido porque los grandes líderes no se han dejado ver mucho, no se puede caer en el error de comparar cosas que no son para nada parecidas. Solo hace falta ver las medias de velocidad que están sacando los corredores en meta para darse cuenta del ritmo real que está imprimiéndose en las etapas.

Óscar Pereiro, campeon del Tour de Francia 2006 Twitter (@oscarpereiro)

El ciclismo actual, no comparable con el ciclismo de antaño como recuerda Pereiro, se caracteriza por tener una gran igualdad. Los ritmos y los tiempos que antes eran capaces de hacer unos pocos líderes del pelotón, ahora los firman muchos corredores concentrados en grandes equipos como Ineos o Jumbo, y por eso un hombre como Van Aert es capaz de llevar a todo el grupo enfilado sin que nadie se atreva a moverse.

Como el propio Enric Mas afirmaba, "si te llevan a 30 o 35 subiendo un puerto, cómo te vas a mover, si sales el grupo te vuelve a coger". Y no le falta razón. Algo así ha experimentado hoy Fabio Aru, un corredor de talla mundial capaz de brillar en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. El italiano, jefe de filas del UAE Team junto a Tadej Pogaçar, ha decidido moverse en la parte final de la etapa llegando manejar rentas cercanas al minuto, pero al final ha terminado desistiendo porque el ritmo del pelotón era muy fuerte.

Por este motivo, corredores que tienen el Tour de Francia entre ceja y ceja no se arriesgan a moverse antes de tiempo porque eso significa desgaste en las piernas para las etapas clave de la segunda y la tercera semana en las que el cansancio ya habrá aparecido y habrá más opciones de obtener ganancias con los rivales.

Quitaría los potenciómetros para que los ciclistas no pudieran ver cuándo están dando su máximo Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006

Al fin y al cabo, no hay que olvidar que carreras como el Tour de Francia son pruebas de fondo, que duran tres semanas con etapas cercanas a las cinco horas cada día y con un total de 3500 kilómetros de recorrido. Pereiro afirma lo siguiente sobre este hecho: "Si un ciclista corre el Tour de Francia lo tiene que hacer con la calculadora en la mano, no puedes perder balas todos los días".

Sin embargo, el ganador del Tour de Francia 2006 sí incluye un matiz que afecta, y mucho, al ciclismo moderno: "Quitaría los potenciómetros para que los ciclistas no pudieran ver cuándo están dando su máximo". Pereiro abre así otro tema muy comentado en el mundo de la bicicleta actual, el de los potenciómetros, esos aparatos que permiten ver a los ciclistas qué datos de potencia están dando en cada momento. Sin embargo, ante recitales como el ofrecido por Van Aert en Orcières Merlette o el dado por Castroviejo en la Lusette, no hacen falta poteciómetros para saber que se está yendo al máximo porque con las sensaciones es suficiente.

Una temporada diferente

Al margen de debates y críticas que guardarán opiniones para todos los gustos, lo cierto es que esta temporada, y en particular el Tour, están siendo muy diferentes a lo vivido siempre. Los ciclistas todavía tienen la duda de cómo responderá su cuerpo a un esfuerzo tan prolongado porque nunca han estado en una vuelta de tres semanas tras haber vivido unos meses tan atípicos como los afrontados en este maldito 2020. Por eso, aquellos que saben de ciclismo afirman con rotundidad que lo visto hasta ahora es normal y que serán en la segunda y en la tercera semana cuando habrá que hacer valoraciones.

Uno de los ciclistas que espera aparecer con fuerza en esas semanas será Egan Bernal. El colombiano, actual ganador de La Grand Boucle y líder de un Ineos que ha prescindido de sus leyendas Geraint Thomas y Chris Froome, parece no estar al mismo nivel que el año pasado y que lo visto en carreras de esta temporada como el Dauphiné no es solo una estrategia deportiva, si no la falta de su brillo natural. Aun así, todo hace indicar que su mejor punto de forma está por llegar y que será en la alta montaña donde dé lo mejor de sí mismo.

Veo a Mikel Landa peleando por el podio Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006

Este cuestionable estado del colombiano, que también ha generado dudas y comentarios en las redes sociales, para variar, provoca que el Tour esté ahora mismo mucho más abierto y que corredores como López, Pogaçar o evidentemente Roglic estén metidos en esa pelea. Así lo ve Óscar Pereiro, que no se queda con un único favorito si no que augura una carrera muy igualada, producto también de una temporada tan extraña.

A quien Óscar sí ve en un excelente estado de forma es a Mikel Landa: "Veo Mikel muy bien, ya lo demostró en Andalucía y en las carrera pre Covid-19, le veo peleando por el podio". Además, asegura que la falta de compañeros como Valls, retirado por una caída, y los problemas de Poels, mermado por un golpe en la zona costal, no deberían disminuir sus opciones porque se trata de un corredor muy inteligente y que sabrá aprovechar el trabajo de Jumbo e Ineos. Aunque cuando se habla del título en París reduce la un poco la euforia: "Ganar del Tour de Francia son palabras mayores".

Mikel Landa en el pelotón del Tour de Francia Twitter (@BahrainMcLaren)

Un equipo que ha dejado muchas dudas esta temporada es el equipo Movistar, que no ha mostrado el nivel esperado en tests como el Dauphiné y que se ha quedado un tanto descolgado de la lucha por ser ese equipo que aspire a tumbar a los Ineos. Escuadras como Astana, UAE y sobre todo el Jumbo-Visma han dado un paso hacia delante y han adelantado a la formación de Eusebio Unzué.

Sin embargo, Pereiro confía en que todo sea parte de un plan para ir cogiendo el pico de forma progresivamente según avance el Tour. Así lo cree también de su corredor llamado a disputar la carrera general, Enric Mas: "En palabras de Enric él mismo ha dicho que firma estar entre los 15 primeros, pero creo que lo ha dicho para quitarse presión ante la prensa y poder correr más tranquilo que el año pasado. Y me parece bien". "Si me preguntas por Landa o Mas, creo que Landa estará más arriba, pero confío en que Enric vaya a más según avancen los días. Es un corredor que me gusta".

El Tour de Francia 2020 comenzará pronto su segunda semana y, poco a poco, el polvo se irá separando de la paja. Muchos tendrán que quitarse la careta y a medida que los gregarios de lujo vayan perdiendo fuelle, que algún día pasara, los favoritos tendrán que ir mostrando sus cartas. Quizás así llegue el espectáculo que los críticos demandan y dejen al pelotón respirar tranquilo.

[Más información - El Mundial de ciclismo se disputará en Ímola del 24 al 27 de septiembre]