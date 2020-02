Froome correrá la Volta

El británico Chris Froome (Ineos) anunció en Dubai que tras concluir su participación en el UAE Tour realizará una concentración en Sudáfrica para después reaparecer en la Volta a Catalunya, que tendrá lugar del 23 al 29 de marzo.



"No voy a estar más fuerte después de un par de días, lograr el estado de forma que quiero me llevará meses. Teniendo en cuenta de dónde vengo, estoy muy contento de cómo se sienten mis piernas y el cuerpo. Voy a hacer un bloque de entrenamiento en Sudáfrica y después iré a la Volta".



Froome pasó apuros en la tercera etapa con final en Jebel Hafeet, ascenso que se repetirá este jueves en el UAE Tour, donde ha reaparecido en competición desde su caída en el Dauphiné en el mes de junio de 2019.

Chris Froome, durante el UAE Tour Instagram (chrisfroome)

Batalla este jueves

El Tour se decide este jueves en la quinta etapa con una segunda llegada en tres días a Jebel Hafeet, donde dio el martes la lección Adam Yates. El británico tendrá que resistir a un enrabietado Pogacar, herido por la paliza que recibió hace unas horas.



"No queda otra, esto no ha terminado y claro que voy a atacar, lo daré todo para cambiar el pronóstico, esto no ha terminado", avisa el tercer clasificado de la Vuelta 2019.



En la subida de 10 kilómetros también tratará de lucir Alejandro Valverde, sin cupones para la general, pero con la ilusión de homenajear a aquel maillot arcoiris que estrenó con victoria hace justo un año en Jebel Hafeet. Por su parte, Lutsenko, tercero en la general, tampoco le va a regalar nada a Yates en el último cartucho por la general.



