Óscar Pereiro: "Todo el que va a la Titan Desert tiene que saber que hay un riesgo"

Este lunes la tragedia sacudió la Titan Desert, una dura experiencia en bicicleta a través del desierto. Fernando Civera, de 46 años, falleció en plena etapa después de que le diera un paro cardíaco. Pese a que los servicios médicos se trasladaron de urgencia al lugar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006 y participante en dos ediciones de la Titan Desert. Detalla varios aspectos de la prueba como su dureza y los riesgos y explica los problemas que tuvo con la organización en 2015.

Su experiencia en la Titan Desert

"Es una experiencia muy buena. El vivir en el desierto esa semana en las condiciones en la que lo hacemos es lo que más me motivaba. En la soledad. La prueba en sí me parece una autentica pasada. las condiciones a las que te expones es lo que a mí me motivaba".

La dureza la marca cada competidor

"La dureza es el ritmo que se marque cada uno. En mis dos ediciones había etapas más y menos duras, con más y menos arena... Una persona que esté un poco preparada puede terminarla perfectamente. Todo el tiempo que le ganas al crono de margen es la dureza que le pone cada uno. La prueba es una extrema en sí, por las condiciones en las que estás. Lo realmente duro es lo que se aplique cada uno a ella".

Problemas de la organización

"Hubo un pequeño problema. La experiencia se la recomiendo a todo el mundo. En aspectos de organización en unas condiciones tan complejas es complicado realizar una carrera. Así a nivel de infraestructuras, funcionamiento y cuidado de los corredores está todo muy bien y lo único de lo que me quejé en el momento es que, dentro de las complicaciones, a nivel de reglamento competitivo estaba bastante carente. No había un reglamento establecido".

Las pruebas médicas de los competidores

"Todos aquellos que tienen licencia federativa están obligados a pasar un chequeo médico más o menos con lo básico para saber que no tienes ningún problema para afrontar una prueba como esta. No sé si la Titan lo solicita como tal. Debería ser obligatorio pasar un control médico, un electrocardiograma, para saber si tienes cualquier problema, es mi opinión".

El riesgo lo asume cada corredor

"Hay que ser muy prudente. Solo con montar en bicicleta sabes que corres un riesgo. En sí, cuando te pones un dorsal ya no somos niños estás expuesto a que te pase algo. Que ya tengas algo como le sucedió a Fernando, un paro cardiaco, es algo a lo que estamos expuestos todos y que incluso con chequeos es complicado de determinar. Es simplemente una desgracia que suceda en una competición. No quiero ser yo el que culpe a nadie. Es un riesgo que corres que está dispuesto a tomar el que elige ir a correr".

Difícil de evitar la desgracia

"No sé cuantas ediciones llevan, pero a 700 competidores por edición, esto solo le pasa a uno. Si ocurriera cada año ya podríamos empezar a pensar que es demasiada dura. Es la mala suerte de que haya pasado ahí. Ocurre también lo mismo en campos de fútbol y ha ocurrido en la Titan Desert. Todo el que va a una prueba de extrema dureza tiene que saber que hay un riesgo. Montar en bicicleta tiene su riesgo".

[Más información: Un ciclista español atropellado brutalmente por el coche de un equipo rival en carrera]