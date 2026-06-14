Éxtasis y fuego en Nueva York: la gloria de los Knicks en la NBA medio siglo después desata una noche de caos absoluto

Nueva York no duerme, y anoche tampoco respiró. Lo que debió ser la celebración más pura y esperada del siglo para la Gran Manzana -el primer título de la NBA para los New York Knicks en 53 años tras vencer a los San Antonio Spurs- se transformó rápidamente en una de las jornadas más salvajes y descontroladas que ha vivido la ciudad en la historia reciente.

Entre el júbilo deportivo desmedido y la coincidencia con las masas del Mundial de Fútbol 2026, las calles de Manhattan mutaron de fiesta a zona de disturbios en cuestión de horas.

Apenas sonó la bocina final que consagraba a los Knicks, el asfalto neoyorquino tembló. Miles de aficionados inundaron los alrededores del Madison Square Garden y Times Square para celebrar el fin de una maldición de más de medio siglo.

Disturbios durante la celebración de los Knicks. REUTERS

Sin embargo, la euforia colectiva no tardó en descarrilar. Grupos de fanáticos radicales convirtieron el festejo en vandalismo puro: quema de contenedores, destrucción de marquesinas de autobuses y el lanzamiento masivo de bengalas y fuegos artificiales prohibidos que tiñeron el cielo nocturno de un humo espeso y asfixiante.

El punto crítico de la noche se vivió en el centro de la ciudad, donde la explosión de un camión de carga ligera desató el pánico generalizado.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de imágenes dantescas que mostraban a unidades de la policía montada embistiendo y tratando de contener a una multitud desbocada que ponía en jaque la seguridad del epicentro de la ciudad.

Los disturbios más violentos se concentraron en las inmediaciones de Bryant Park y la icónica Calle 42. Lo que comenzó como una marea humana cantando consignas del equipo derivó en batallas campales entre civiles y las fuerzas del orden.

Disturbios durante la celebración de los Knicks. REUTERS

Unidades antidisturbios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se vieron obligadas a intervenir de urgencia utilizando gas pimienta para dispersar los focos de violencia activa.

De acuerdo con los últimos reportes de las autoridades locales, el balance provisional de los disturbios es devastador. Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de más de una veintena de personas, quienes ahora enfrentan cargos graves por vandalismo, alteración del orden público y agresión agravada.

El estallido de violencia también golpeó directamente a los cuerpos policiales, dejando un saldo de decenas de agentes heridos con cortes, contusiones leves y quemaduras provocadas por el lanzamiento descontrolado de pirotecnia.

Asimismo, la ciudad amaneció con cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano, destacando la destrucción de varios vehículos patrulla de la policía y el ataque vandálico contra autobuses escolares que se encontraban en la zona.

NBA y Mundial de Fútbol

La gestión de la seguridad pública se complicó de forma exponencial debido a un factor logístico sin precedentes: la coincidencia cronológica con el Mundial de Fútbol 2026.

Mientras los seguidores del baloncesto colapsaban las arterias principales de Manhattan, miles de hinchas internacionales -destacando la masiva presencia de aficionados brasileños que se preparaban para su inminente encuentro contra Marruecos en el MetLife Stadium- ya abarrotaban Times Square y los accesos a Penn Station.

"La densidad humana en el centro de Manhattan alcanzó niveles críticos en cuestión de minutos. Manejar la euforia desmedida de un título de la NBA junto a la pasión desbordada de las aficiones de un Mundial ha sido un reto logístico extremo", declaró una fuente interna del NYPD.

MetLife Stadium. REUTERS

Los fanáticos más temerarios treparon a farolas, semáforos y techos de estaciones de transporte masivo, obligando a las autoridades a suspender temporalmente varias líneas del metro y colapsando el tráfico de la ciudad por completo.

El amanecer en Nueva York deja un sabor agridulce. Los Knicks son campeones y el trofeo Larry O'Brien vuelve a casa, pero el precio de la victoria ha quedado grabado en las lunas rotas de los comercios y el hollín de los vehículos quemados. Una resaca social que obligará a la ciudad a replantearse sus protocolos de seguridad de cara a un verano deportivo que apenas comienza.