La realidad detrás de la marca de Adebayo: Kobe Bryant habría superado los 100 puntos de Chamberlain en la NBA actual

Bam Adebayo escribió en la madrugada de este martes una página dorada en la historia de la NBA. El pívot de los Miami Heat anotó 83 puntos frente a los Wizards que le sirvieron para alcanzar la segunda mejor marca anotadora en un partido por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain.

Un registro único y que ha dado la vuelta al mundo, no solo por la hazaña en sí, sino por haber sido protagonizada por un jugador que no se encuentra entre las máximas caras visibles de la NBA. Si bien es cierto que ha sido tres veces All-Star, una gesta de este calibre se podría esperar de Luka Doncic, Curry, LeBron James, Harden... pero ha sido el '13' de los Heat quien se ha subido al podio histórico de la liga.

Su exhibición sirvió para superar a Kobe Bryant, quien el 23 de enero de 2006, anotó 81 puntos en la victoria de los Lakers frente a los Toronto Raptors. Una marca que le sirvió para seguir justo a la estela de Chamberlain durante dos décadas.

BAM ADEBAYO ha firmado la segunda mejor marca anotadora de todos los tiempos en un partido: ¡¡¡83 PUNTOS!!!



📊13 de 21 T2

📊7 de 22 T3

📊36 de 43 TL



Supera la legendaria noche de Kobe en 2006 (81 vs Raptors).

Adebayo logró superarle por un punto. Un tiro libre a falta de un minuto para el final y que provocó el éxtasis en el Kaseya Center y las lágrimas de su madre.

Sin embargo, buceando en las estadísticas, Adebayo logró 83 puntos en un partido donde sus porcentajes de aciertos no fueron tan sobresalientes. Tuvo un 84% en tiros libres (36/43), 62% en tiros de dos puntos (13/21) y 32% en triples (20/43). De hecho, en el último cuarto falló cinco triples que bien podría haberle acercado más a la centena de Chamberlain.

¿Hasta dónde hubiera llegado Kobe?

La pregunta que mucha gente se hace es cuántos puntos hubiese logrado Kobe Bryant con los mismos intentos de Adebayo y manteniendo sus porcentajes de aquella noche mágica frente a los Raptors.

Aquel día, la 'Mamba Negra' tuvo un 90% de éxito en tiros libres (frente al 84% de Adebayo), 64% en tiros de dos (frente a 62%) y 54% en triples (frente a 32%).

Trasladando ese acierto a la actuación de Adebayo, Kobe habría anotado 38,7 tiros libres (casi tres más que Adebayo), 13,4 canastas de dos puntos (las mismas) y 11,88 triples (casi cuatro más que Bam). En total, 38,7 puntos desde la línea, 26,8 en la pintura y 35,64 más allá de los siete metros que hubieran dejado su marca en 101,14 puntos.

NBA’de bir maçta en fazla sayı atan ilk 20 oyuncu:



1️⃣ Wilt Chamberlain 100

2️⃣ Bam Adebayo 83

3️⃣ Kobe Bryant 81

4️⃣ Wilt Chamberlain 78

5️⃣ Wilt Chamberlain 73

6️⃣ Luka Dončić 73

7️⃣ David Thompson 73

8️⃣ Wilt Chamberlain 72

9️⃣ Damian Lillard 71

🔟 Donovan Mitchell 71

David…

Es decir, Kobe Bryant habría incluso superado los 100 puntos de Wilt Chamberlain del 2 de marzo de 1962. Aquel día, el legendario jugador de la NBA hizo 28/32 en tiros libres (88%) y 36/63 en tiros de dos (57%). Recordemos que en esa época no existía el triple en la NBA.

La proeza de Bam Adebayo es única. Por eso tan solo un jugador en la historia lo ha logrado. Sin embargo, puede suponer un punto de inflexión en la liga, sumido ahora mismo en un momento de críticas por la cantidad de faltas personales que se pitan y que, sumado a la gran cantidad de triples que se lanzan (casi el triple desde inicio de siglo), permiten a los jugadores alcanzar marcas de anotación más altas.