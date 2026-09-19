Olympiacos y Real Madrid luchan este 19 de septiembre por alzarse con el primer título oficial de la Supercopa de la Euroliga. Se reedita así la última gran final continental en un duelo vibrante entre dos gigantes del baloncesto europeo.

Olympiacos - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la final de la Supercopa Euroliga

La gran final de la Supercopa de la Euroliga entre el Olympiacos y el Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre a partir de las 19:00 horas (horario peninsular español). El escenario del encuentro será el Etihad Arena, ubicado en la ciudad de Abu Dabi. Los aficionados podrán seguir la retransmisión del partido en directo a través de la televisión en las plataformas de Movistar Plus, en canales como M+ Vamos o M+ Baloncesto.

En el plano deportivo, el Olympiacos afronta este choque tras certificar una pretemporada impecable e invicta y superar con solvencia al Fenerbahçe en semifinales.

Por su parte, el conjunto blanco llega a la cita con desgaste tras necesitar una agónica prórroga para derrotar al Dubai Basketball. Ambos equipos buscan inaugurar el palmarés de esta nueva competición en un duelo lleno de cuentas pendientes.