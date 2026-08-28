El Real Madrid confirma el fichaje de Damian Jones para reforzar su juego interior

Damian Jones ya es oficialmente jugador del Real Madrid de baloncesto. El conjunto blanco anunció en la tarde de este viernes la incorporación del pívot estadounidense, que servirá para reforzar el juego interior del equipo.

EL ESPAÑOL ya avanzó el pasado 23 de julio la incorporación del jugador estadounidense. El mismo día que adelantó también el fichaje de Olivier Sarr.

Damian Jones firma por el Real Madrid por una sola temporada, hasta el final de la 2026/2027. Procedente de los Vaqueros de Bayamón, el pívot acaba de proclamarse campeón de la liga de Puerto Rico.

El norteamericano es doble campeón de la NBA. Consiguió el anillo con los Golden State Warriors en 2017 y 2018, y sobre todo cuenta con una gran experiencia en la liga más exigente del planeta.

No en vano, Jones acumula 293 partidos a sus espaldas en la NBA repartidos entre equipos de primera fila como los Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers.

Se trata del séptimo fichaje del Real Madrid de cara a esta próxima temporada. Previamente, el conjunto blanco se reforzó con las incorporaciones de Jaime Pradilla, Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Max Shulga, Olivier Sarr y Eli Ndiaye.

Objetivo, Supercopa de Europa

En el Real Madrid tienen claro que todo estará a punto para el primer torneo de la nueva temporada. El conjunto blanco se estrenará en la novedosa Supercopa de Europa, un invento de la Euroliga que se disputará entre el 18 y el 19 de septiembre.

Abu Dabi será la sede de este novedoso torneo en el que el Real Madrid será uno de los grandes protagonistas. Compartirán cartel con él equipos como Olympiacos, Fenerbahce y Dubái Basket.

A esta cita espera el conjunto blanco que llegue ya Tavares a punto. El caboverdiano también se lesionó en el tramo final de la temporada, durante un encuentro de la Euroliga, pero su recuperación ha ido por el buen camino.