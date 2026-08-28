España arranca la segunda fase de clasificación para el Mundial con una derrota ante Portugal en el debut de Aday Mara

El combinado de Chus Mateo no aguantó en los instantes finales el mayor acierto de los lusos (89-95).

Portugal se impuso a España (89-95) en Zaragoza en un partido igualado y bronco, marcado por el debut con la absoluta del maño Aday Mara y del pívot Baba Miller, por lo que ‘La Familia’ deberá seguir luchando por clasificarse al Mundial de Qatar 2027. [Así vivimos la derrota de España ante Portugal]

Una irregular España, con mucho ímpetu, pero a la que condenaron las pérdidas en ataque y las desconexiones defensivas cayó en el primer partido de la segunda fase de las ventanas de clasificación en lo que supone su segunda derrota en su camino a la cita mundialista.

Los lusos Travante Williams (22 puntos) y Neemias Queta (22 de valoración) fueron los más destacados del duelo ibérico y, por parte de España, el base Álvaro Cárdenas (18 puntos).

⛹️♂️ Álvaro Cárdenas ha firmado una sobresaliente actuación con 18 puntos con un tercer cuarto extraordinario.



España sigue dependiendo de si misma pese a la derrota (89-95) ante Portugal



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Con esta derrota, el conjunto de Chus Mateo de momento sigue líder del Grupo I con cinco victorias y dos partidos perdidos.

Pese a que el choque fue igualado, en el último cuarto se le escapó el triunfo a España, que se mostró errática en ataque y no fue capaz de frenar el ataque portugués.

Aday Mara, protagonista

España salió agresiva desde el comienzo, anticipando líneas defensivas y sacando puntos al contraataque, como un bonito rectificado que culminó Joel Parra.

El público del Príncipe Felipe, muy metido en el partido, dedicó una sonora ovación al local Aday Mara, al ser presentado y al saltar a la cancha a los cuatro minutos del primer cuarto.

Debutaba así con la selección absoluta, que saltaba a pista en lugar de Willy Hernangómez, que fue sustituido tras recibir un fuerte golpe en el párpado por parte de Queta. En sus primeros minutos, el nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder se mostró un tanto impreciso en ataque, pero intimidante en defensa.

Mario Saint-Supery, con el partido de la selección española de baloncesto. EFE

Pese a la intensidad inicial, los pupilos de Chus Mateo no comenzaron acertados desde la línea del triple con un solo acierto de sus primeros 9 intentos. Portugal imponía un gran nivel físico y una intensidad defensiva que no era castigada por los colegiados, lo que frenó el ímpetu inicial del equipo local y obligó al seleccionador español, Chus Mateo, a parar el juego tras el 12-19.

España tuvo que remar y consiguió dar la vuelta al electrónico con un parcial de 15-3 gracias a dos triples de Darío Brizuela y uno de Mario Saint-Supery en un segundo cuarto que también dejó el debut de Baba Miller con ‘La Familia’.

Sin embargo, la selección lusa volvió a despertar en los instantes finales antes del descanso y con una gran efectividad volvía a imponerse 41-47.

La segunda parte decide

Aday Mara levantó al público con un espectacular mate tras una gran asistencia de un Álvaro Cárdenas que se echó a la espalda a la selección. Y el interior de los Boston Celtics Queta le respondió colgándose del aro a una mano tras un sensacional reverso.

A la salida del último cuarto, Portugal se despegó con un parcial de 0-7 y España, muy errática en ataque, no fue capaz de remontar. Un triple de Ventura a falta de 3:24 para el final fue un puñal para la selección anfitriona.

Cárdenas está 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆.



El de Valencia Basket, máximo anotador español con 18 puntos.



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Portugal, selección 45ª en el ránking FIBA, venció así por primera vez a España en un partido oficial. Por su parte, la bicampeona del mundo en 2006 y 2019, seguirá luchando por conseguir un billete para disputar el Mundial de Qatar que comenzará en un año, el 27 de agosto de 2027.

Tras este encuentro, ‘La Familia’ viajará a Atenas para enfrentarse a Grecia, que no contará con su principal estrella Giannis Antetokounmpo, el próximo lunes a las 18 horas.