Preocupación por Kyle Singler, ex del Madrid y la NBA: "Estáis entrando en mi casa, me robáis dinero y me arruináis la vida"

Kyle Singler atraviesa un momento muy delicado. El exjugador de la NBA, con un destacado paso por la Liga Endesa (defendiendo los colores de Lucentum Alicante, Real Madrid, Obradoiro y Tenerife) ha hecho saltar todas las alarmas tras publicar un vídeo en sus redes sociales.

En él, un Singler visiblemente desmejorado, sin camiseta y con un tono de voz que denota una profunda desesperación, lanza un dramático grito de auxilio que ha dejado en shock a aficionados y excompañeros.

La grabación expone la aparente crisis personal y de salud mental por la que estaría pasando el alero nacido en Oregón. "Necesito que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible", arranca el exjugador en su desgarrador testimonio, para luego apuntar directamente a figuras clave de su pasado.

Can somebody please check on Kyler Singler? @okcthunder hopefully somebody can reach out and get him some help. pic.twitter.com/gLiJt3FBZd — Drew (Toxic I Guess) (@ThunderHusky17) August 26, 2026

Destaca su mención al legendario Mike Krzyzewski, conocido mundialmente como 'Coach K', quien fue su entrenador durante su exitosa etapa universitaria en Duke, donde Singler fue campeón y MVP de la Final Four de la NCAA en 2010.

"Tío, el entrenador K me ha tendido una trampa. Me la ha jugado", asegura Singler frente a la cámara, dejando entrever un fuerte sentimiento de traición y abandono.

En su discurso, relata una situación extrema de precariedad y de supuesta persecución que padece en su día a día. "No tengo electricidad y no tengo casa", confiesa con crudeza, antes de lanzar una dura acusación: "Vosotros me estáis cortando la luz, entrando en mi casa, robándome dinero, arruinándome la vida".

A lo largo del vídeo, Singler insiste repetidamente en la falta de apoyo de su entorno frente a lo que él percibe como un maltrato sistemático. "Me he puesto en contacto con el entrenador, y todo el mundo ha mirado hacia otro lado", lamenta de forma amarga.

Kyle Singler, durante su etapa universitaria en Duke. EFE

Según el exmadridista, sus peticiones de ayuda han caído en saco roto una y otra vez: "Me puse en contacto con el entrenador K y lo único que hizo fue sentarme en el banquillo. Gracias, tío".

La dura confesión culmina con un mensaje de auxilio directo a quienes un día fueron sus mentores. "Bueno, hay más cosas que decir, y necesito que este mensaje salga a la luz. Entrenador, ¿dónde estás? ¡Échale una mano a un hermano! Pensaba que estábamos en el mismo equipo, tío", sentencia.

Estrellas de la NBA como Kevin Love o Isaiah Thomas se han movilizado públicamente para intentar contactar con él y brindarle asistencia.