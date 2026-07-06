El Real Madrid de baloncesto ficha a Pedro Martínez, el arquitecto del mejor Valencia Basket de la Historia

Con 65 años recién cumplidos y una temporada histórica bajo el brazo, Pedro Martínez cierra el capítulo más brillante de su carrera en el Valencia Basket para abrir el más ambicioso: dirigir el Real Madrid.

El club blanco, tras pagar el millón de euros de su cláusula de rescisión, ha hecho oficial su contratación a razón de un contrato de tres temporadas, con un salario de 1,2 millones netos anuales.

La operación culmina con la destitución de Sergio Scariolo, a quien el club blanco comunicó su salida y liquidó con una indemnización de cerca de cinco millones de euros.

El movimiento lo articularon Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, de nuevo los responsables del baloncesto madridista, que se reunieron con Martínez días atrás en Barcelona y le trasladaron la propuesta.

El técnico ya tenía la decisión tomada. El Valencia Basket intentó retenerle igualando las condiciones económicas del Madrid, pero según el propio club valenciano, él les transmitió que el cambio le ofrecía más opciones de ganar la Euroliga, el único gran título que se le resiste.

No es el destino más lógico para alguien que apenas una semana antes levantaba en brazos el trofeo de la Liga Endesa ante miles de aficionados en el Roig Arena. Pero sí es el más coherente con la trayectoria de un entrenador que construyó toda su carrera mirando hacia arriba desde proyectos humildes.

"Somos un gran club, tenemos un gran pabellón, un mecenas que hace que esto sea posible. Habrá cambios, unos jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", dijo en la celebración del título. Pocos días después, él mismo era uno de esos cambios.

Pedro Martínez, en un partido del Valencia Basket Europa Press

La temporada 2025/26 del Valencia Basket bajo su mando merece capítulo aparte. El equipo taronja ganó la Supercopa de España, terminó segundo en la fase regular de la Euroliga con un balance de 25-13 -la mejor clasificación histórica del club en la competición-, alcanzó la Final Four europea y coronó una campaña mayúscula ganando la Liga Endesa por segunda vez en su historia, con un 108-84 al Barcelona en el Palau Blaugrana que cerró la serie 3-1.

La Euroliga le reconoció con el Trofeo Alexander Gomelsky al mejor entrenador de la temporada, una distinción que vota los propios técnicos del torneo y que en su caso fue histórica: primero en ganar los dos premios al mejor entrenador tanto de la Euroliga como de la EuroCup.

El mérito tiene más valor si se lee en perspectiva. Pedro Martínez (Barcelona, 1961) lleva en los banquillos de élite desde el 10 de marzo de 1990, cuando con 28 años asumió de urgencia el primer equipo del Joventut y, en tres semanas, ganó la Copa Korac al Scavolini Pesaro de un jovencísimo Sergio Scariolo. Una paradoja, la de debutar ganando y ahora sustituir a aquel rival histórico en el Madrid.

Desde entonces ha dirigido a más de una docena de clubes, con etapas en Gran Canaria, Manresa, Baskonia y dos ciclos en el Valencia Basket: el primero, entre 2015 y 2017, le valió el primer título liguero de la historia taronja; el segundo, iniciado en 2024, añadió una Supercopa, una segunda Liga y el mejor ciclo europeo del club.

A fecha de su marcha, acumula 1.103 partidos dirigidos en la Liga Endesa, a solo nueve de convertirse en el técnico con más encuentros en la historia de la competición, por delante de Aíto García Reneses.

Los retos de Pedro Martínez

Lo que llega al Madrid no es solo un currículum. Es un sistema de juego reconocible, atrevido y de alta cadencia ofensiva -Valencia promedió 90,9 puntos por partido en la Euroliga esta temporada- y una filosofía de gestión basada en la comunicación directa y la exigencia sin estridencias.

Los retos son enormes. El Real Madrid vive desde hace temporadas instalado en la lucha por la Euroliga sin terminar de ganarla desde 2023, y la Liga Endesa se le fue esta temporada ante el Valencia del propio Martínez.

Además, el club tendrá que renovar una plantilla con interrogantes en posiciones clave: la figura de Sergio Llull como capitán histórico, la necesidad de reforzar el perímetro y la expectativa de que el nuevo técnico traiga consigo a jugadores de su confianza, entre ellos el ala-pívot Jaime Pradilla, que también apunta al Movistar Arena.

Martínez tiene claro dónde aterriza. Él mismo lo decía desde la otra orilla, antes de cruzar: "El Real Madrid tiene la obligación de ganar y nosotros, la ilusión". Ahora la obligación también es suya.