El Real Madrid comunica su cese a Sergio Scariolo y pagará la cláusula de Pedro Martínez al Valencia Basket

El Real Madrid ha consumado el relevo en el banquillo de su sección de baloncesto: Sergio Scariolo ya conoce que no seguirá y el club se dispone a abonar la cláusula de rescisión de Pedro Martínez al Valencia Basket para situarlo al frente del proyecto blanco.

La destitución de Scariolo, tras mantener este martes una reunión con Juan Carlos Sánchez, cierra una etapa tan breve como frustrante, marcada por una temporada en blanco que ha pesado más que su trayectoria como seleccionador y su anterior paso por el club.

El equipo firmó el curso más decepcionante en tres lustros: tres finales disputadas y tres finales perdidas -la Supercopa ante el Valencia, la Copa del Rey frente al Baskonia y la Euroliga contra el Olympiacos- antes de caer eliminado en cuartos de la ACB ante el Tenerife sin factor campo.

La primera temporada sin ningún título desde 2011 activó todas las alarmas en el seno de la entidad.

El técnico italiano tenía contrato en vigor por dos años más, pero la dirección deportiva -en plena reconfiguración tras la salida de Sergio Rodríguez y los movimientos en los despachos- ha optado por asumir una indemnización cercana a los cinco millones de euros para resetear la hoja de ruta del equipo.

El retorno de Juan Carlos Sánchez como director de la sección, figura que entre 2010 y 2025 acumuló 28 títulos al frente del proyecto blanco, marcó el inicio del cambio de ciclo y abrió la puerta a una reestructuración integral.

La reunión definitiva en Valdebebas ha servido para comunicarle la decisión a Scariolo y abrir una nueva página en un vestuario acostumbrado a vivir bajo máxima exigencia.

El elegido para liderar esa reconstrucción es Pedro Martínez, que dejará el Roig Arena tras la apuesta decidida del Real Madrid por su perfil de entrenador estructurador, capaz de maximizar recursos y competir siempre en la parte alta.

El técnico catalán se reunió el pasado sábado en Barcelona con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, y desde ese encuentro tenía claro cuál sería su próximo destino.

La decisión estaba tomada incluso antes de que el Valencia intentara retenerle con una contrapropuesta económica importante, oferta que Martínez rechazó al anteponer el reto deportivo.

Pedro Martínez, que este lunes cumplió 65 años, vive su segunda etapa en el Valencia Basket, club al que dirigió entre 2015 y 2017 y al que ya condujo a un título liguero.

Regresó en el verano de 2024 y en apenas dos temporadas ha elevado al conjunto taronja a cotas históricas: un segundo título de la Liga Endesa y la primera clasificación para una Final Four de la Euroliga en la historia del club, además del premio Alexander Gomelsky al mejor entrenador del curso -convirtiéndose en el primero en ganar ese reconocimiento tanto en EuroCup como en Euroliga-.

El propio Martínez argumentó ante el Valencia que el trasvase al Madrid obedece a la convicción de que allí tendrá más opciones de conquistar la Euroliga, el título que aún se le resiste.

El club blanco pagará alrededor de un millón de euros por su cláusula de salida y le ofrecerá un contrato de tres temporadas a razón de 1,2 millones de euros netos anuales, lo que lo sitúa entre los técnicos mejor retribuidos del panorama ACB.

La operación global -que incluye el finiquito de Scariolo, los honorarios de su cuerpo técnico y el primer año de Martínez- supera los siete millones de euros y refleja la voluntad de Florentino Pérez y de la nueva estructura de la sección de apostar fuerte por un cambio de ciclo inmediato.

Con este movimiento, el Madrid altera además el ecosistema competitivo nacional: desarma a un Valencia que había renovado al técnico apenas en marzo de 2026 hasta 2028 y vuelve a enviar un mensaje de poder en el mercado justo antes de iniciar la planificación de la plantilla para la temporada 2026/27.

El Roig Arena pierde al técnico que muchos consideran el mejor entrenador de la historia del club, y la ACB entera recalibra sus expectativas ante el regreso de un Real Madrid que no está dispuesto a resignarse a otra travesía en el desierto.