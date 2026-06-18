El Barça golpea primero y le roba en la prórroga el factor cancha a Valencia Basket en la final de la Liga Endesa

Laprovittola celebra la victoria del Barça ante Valencia en el primer partido de la final. EFE

En un final de auténtica locura, los culés forzaron el tiempo extra a falta de tres segundos para el final y terminaron llevándose el triunfo (112-113).

El argentino Nico Laprovittola, inteligente e inspirado, guió este jueves al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, en el que Will Clyburn, certero desde la línea de tres, le permitió forzar la prórroga y en el que entre ambos doblegaron (112-113) al Valencia Basket, que se ha quedado sin el factor pista. [Así vivimos la victoria del Barça ante Valencia en la final de la Liga Endesa]

Los locales dominaron en el inicio pero perdieron el hilo del choque en los cuartos centrales y aunque lograron reengancharse y llegar al final por delante, dos triples de Clyburn forzaron una prórroga en la que el equipo catalán se hizo con la iniciativa y en la que Kam Taylor tuvo un tiro final para cambiar el final del choque.

Quiso Xavi Pascual exprimir de inicio la ventaja de su equipo cerca del aro con un tridente con Will Clyburn, Toko Shengelia y Yousapha Fall. El objetivo parecía atacar el rebote ofensivo para no dejar que el Valencia corriera y obligarle a jugar en estático y que ahí Clyburn cegara la inspiración de Jean Montero. Pero de la pizarra al parqué hay un trecho largo y no le funcionó.

¡SE QUEDA CORTO! 😱 ¡Valencia Basket tuvo la victoria sobre la bocina de la prórroga... pero el Barça se lleva una victoria agónica!



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La agresiva defensa de los exteriores del Valencia cortocircuitó la circulación del conjunto blaugrana, le empujó a malos tiros y los interiores locales cerraron bien el rebote. Pudo por tanto correr el equipo local y, cuando no lo hizo, Montero burló a su defensor y repartió juego para que Matt Costello abriera brecha.

Viendo que su equipo no se metía en el partido, el argentino Nico Laprovittola trató de hacerse con el timón del choque pero las penetraciones locales abrieron en canal la defensa visitante (27-13, m.11). Un par de tiros del inspirado e intenso Joel Parra y de Dario Brizuela desde la esquina sostuvieron al Barça. Pascual probó con Juan Núñez, pero el guion no cambió.

Fue la coincidencia unos minutos en el banquillo 'taronja' de Badio y Montero la que apagó la chispa del Valencia y permitió a los visitantes meterse en el choque. Laprovittola se hizo con el mando con la ayuda de Shegelia y Kevin Punter ejecutó desde la línea de 6,75 (52-47, m.20).

El descanso dio aire al base argentino, que combinó acciones propias con regalos a Clyburn para completar la remontada (54-57, m.23). El Valencia no se vino abajo y aprovechó que Laprovittola tuvo que coger aire para reengancharse gracias a la intensidad de Álvaro Cárdenas y Braxton Key, pero el choque era ya otro y no lograba frenar a Shengelia al poste (72-75, m.30).

Volvió fresco Laprovittola y asumió con acierto el peso de los ataques visitantes para compensar los puntos de Jaime Pradilla. Ocho casi seguidos del base impulsaron al Barça, pero ni el ala-pívot aragonés ni el valiente Cárdenas se dejaron intimidar y recuperaron la ventaja y el impulso para los locales.

Montero regresó a la cancha para liderar el arreón final del Valencia, que se puso el mono de faena en defensa pero que también se benefició de algunos errores del Barça en tiros liberados. Entraron los locales por delante al último minuto y al sucederse los errores en ambos aros eso les puso en ventaja, pero cuando parecía que lo tenían ganado dos triples de Clyburn empataron el choque y un tapón suyo sobre Taylor selló la prórroga.

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Un lejano triple de Laprovittola abrió la prolongación y le dio la iniciativa al Barça, pero Badio evitó que el Valencia colapsara. En otro final a cara o cruz, un 'dos más uno' de Joel Parra puso contra las cuerdas a los locales, pero Badio siguió a los suyo.

Falló Clyburn un tiro a falta de un puñado de segundos y a los locales les dio tiempo a un tiro final para hacerse con el triunfo, pero Taylor lo falló.

Valencia 112 - Barça 113

Valencia Basket (25+27+20+29+11): Badio (20), Montero (24), Taylor (13), Key (13), Sako (5) -cinco titular- De Larrea (9), Cárdenas (5), Moore (2), Pradilla (10), Costello (9) y Sima (2).

Barça (13+34+28+26+12): Marcos (3), Punter (14), Clyburn (21), Shengelia (11), Fall (-) -cinco titular- Cale (7), Vesely (8), Brizuela (9), Hernangómez (-), Núñez (2), Laprovittola (20) y Parra (18).

Árbitros: Conde, Caballero y Castillo. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 14.423 espectadores