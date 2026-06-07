Los errores de Sergio Scariolo que ni las lesiones pueden ocultar: radiografía de una temporada para el olvido

Scariolo, durante el tercer partido entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife. EFE

Hacía 15 años que la sección de baloncesto del Real Madrid no terminaba una temporada sin ganar títulos. El conjunto blanco, líder de la liga regular, sufrió un batacazo histórico tras caer en los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife, un equipo que había terminado la temporada octavo. Las miradas apuntan al banquillo.

A Scariolo, la dirección deportiva le brindó una plantilla sólida y amplia para pelear por todos los títulos. Sin embargo, el 6 de junio se ha terminado oficialmente la temporada para el Madrid.

Con las renovaciones de Tavares y Hezonja, fichajes como el de Trey Lyles o la vuelta de Usman Garuba, el de Brescia empezó perdiendo la final de la Supercopa ante el Valencia Basket (98-94) y cayó frente al Kosner Baskonia por 100-89 en la final de la Copa del Rey. Sin Garuba, Len, ni Tavares, la Euroliga voló en la final ante Olympiacos (92-85).

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Los fichajes a última hora de Yurtseven y de Sissoko no han servido para mejorar unas prestaciones defensivas lamentables que el Real Madrid ha venido sufriendo desde el comienzo de la temporada.

También queda señalado Luis Guil, la mano derecha de Scariolo, especialista en una defensa que ha desaparecido durante gran parte de la temporada.

Durante el tercer partido de la serie ante el equipo tinerfeño se repitieron los mismos errores que se habían producido en el primero. Un equipo, el de Txus Vidorreta, lleno de jugadores veteranos, cuya media de edad de la plantilla es de 31,7 años.

Un conjunto en el que sobre el Movistar Arena destacaron Marcelinho Huertas (43 años), Doornekamp (40), Patty Mills (37), Abromaitis (36), Thomas Scrubb (34), Joan Sastre (34), Jaime Fernández (33) y Yebo (30 años).

Sin crédito

Desde la llegada de Pablo Laso en 2011, el Real Madrid llevaba 15 temporadas consecutivas conquistando al menos un título por curso y 28 en total. Un registro que refleja la estabilidad y el dominio de una de las etapas más exitosas de la sección.

Esa formidable serie se quebró de forma traumática con el bochornoso KO ante La Laguna Tenerife en el último trofeo en juego.

La presión toca de lleno a Sergio Scariolo, cuyo futuro está en el aire en su segunda etapa en un banquillo que ya ocupó de 1999 a 2002. Es su tercera temporada sin títulos en los cuatro que ha dirigido al Madrid, que hizo una importantísima inversión para reforzar la plantilla.

El italiano está contra las cuerdas. "Yo tengo tres años de contrato y esa es una pregunta para el club", respondió acerca de su futuro tras la eliminación ante el Tenerife.

Sergio Scariolo, durante el partido contra Joventut. EFE

Sergio Rodríguez, director deportivo, se encuentra ahora ante una papeleta igualmente difícil. Hay que tomar decisiones y no parecen que vayan ser agradables para el italiano.

La temporada deja 86 partidos del Real Madrid disputados por los de Scariolo, con 58 victorias, 28 derrotas y sin títulos. Un 67% de victorias (el peor porcentaje de triunfos desde hace una década, la temporada 2015-16).

Para el club, que no renovó a Chus Mateo el año pasado ganando la Liga, esto es una reválida. Tras la derrota en la Supercopa, la de la Copa fue un punto todavía más bajo; segunda final perdida. Y el repunte llegó con la Final Four europea, la derrota con el Olympiacos sí se puede defender por el contexto en el que se dio.

En esa línea lo ha explicado el italiano tras la eliminación con los laguneros: las ausencias de Tavares, Garuba y Alex Len en el tramo final de la temporada han hecho que el plantel que ahora maneja sea diametralmente opuesto al que inició la misma. Pero esto es un batacazo.

Llegaron Gabriele Procida, David Kramer, Andres Feliz, Trey Lyles, Chuma Okeke, Theo Maledon, Izan Almansa, Alex Len y en última instancia Omer Yurtseven y Mady Sissoko para competir por todos los títulos.

No obstante, el joven internacional español, que el pasado verano firmó un contrato de cuatro años, ha tenido un protagonismo testimonial en el equipo: dos partidos de Euroliga, 14 de Liga Endesa y 15 de Liga U, competición en la que promedia 13 tantos y 6,8 rebotes por duelo.

A Scariolo le dieron todas las herramientas para hacer una gran temporada, pero el italiano ha priorizado la felicidad de sus jugadores antes que el rendimiento.

Habló demasiado pronto el 23 de abril cuando dijo: "No recuerdo una temporada con tan pocos problemas musculares. Estamos donde queríamos [...] Tú puedes jugar 20 partidos de 5 minutos o 10 de 35 y es mucho más pesado esto último. No es tanto el número de jornadas, sino la respuesta de cada cuerpo", explicaba en una entrevista al diario AS.

"Es una cuestión científica y las decisiones están casi en manos del área biomédica e intento ceñirme a las indicaciones que nos dan de cuántos minutos consecutivos son recomendables para un jugador, cuántos totales… Obviamente, hay momentos en los que no se puede, pero trato de ser muy fiel a las indicaciones".

Su 'Excel' no ha funcionado y los problemas físicos de las últimas semanas se han sumado a los vaivenes en el juego y la irregularidad fuera de casa que se ha producido durante toda la temporada.

Scariolo, contra las cuerdas

Lo que ha también ha sido una evidencia en la temporada del Real Madrid ha sido el mermado juego interior del equipo. Tavares ha sido una de las piezas que más minutos ha acumulado y el caboverdiano terminó por romperse en el peor momento.

En una entidad como el Madrid las explicaciones rara vez compensan la falta de títulos. Y menos después de encadenar seis derrotas consecutivas en un mes en la Liga (Breogán, Bilbao, Joventut, Baskonia, Manresa y La Laguna), una racha inédita y negativa en la historia de la sección culminada con su KO en cuartos de final.

La historia del club demuestra que el madridismo acepta las derrotas puntuales, pero no perdona los años en blanco. Y Scariolo ya suma tres sin sumar un solo título en sus cuatro cursos en el banquillo madridista, un fracaso mayúsculo que le podría costar el puesto.