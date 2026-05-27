El Real Madrid no levanta cabeza en la Liga Endesa y sella su cuarta derrota consecutiva tras perder ante Baskonia

Baskonia derrotó por 83-88 al Real Madrid, aún con la resaca de la final europea perdida, en el Movistar Arena, gracias a un recital tardío de Timothé Luwawu-Cabarrot, para situarse, con 24 victorias, en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Endesa a falta sólo de una jornada.

En un choque igualado hasta el final, la enorme calidad del Luwawu-Cabarrot decantó la balanza a favor de los azulgranas con diez puntos consecutivos en los últimos dos minutos, asestando la cuarta derrota seguida de los blancos en la competición.

Lejos de reproches, la afición madridista recibió entre aplausos al equipo y a Sergio Scariolo tras la derrota en la final de la Euroliga el pasado domingo ante el Olympiacos, en una imagen bien diferente a la vivida por el técnico italiano en el mes de febrero, cuando se cayó en Copa, precisamente ante los vitorianos.

Además, parte de la grada realizó cánticos en contra de la Euroliga y mostró una pancarta con el mensaje: "Gracias, equipo. Vamos juntos a por la Liga".

Con el liderato ya amarrado, el aliciente local estuvo en el debut del turco Omer Yurtseven, único pívot puro actual de la plantilla.

Una oda ofensiva

Lo hizo como titular, y el Real Madrid, sin Deck ni Feliz, buscó situaciones dentro para él. Aún tímido en ataque, el turco mostró sus buenas dotes combinativas para que el equipo encontrase varios tiros liberados desde el 6,75.

Pareció la premisa a seguir en ambos conjuntos, que convirtieron el primer cuarto en una oda ofensiva desde el triple, que se cerró en 5/8 para los locales y en 5/10 para los visitantes, para un espléndido marcador de 29-26 (min.10).

La fluidez de los diez primeros minutos se cortó en los siguientes. El Madrid se obcecó en algunas decisiones arbitrales a la vez que Trey Lyles mostraba su incomodidad al no encontrar el aro.

Trey Lyles intenta llevarse el balón frente a dos jugadores de Baskonia. EFE

Por su parte, el Baskonia se contagió del ritmo plomizo del encuentro y no aprovechó para hacer mella en el marcador, 41-35 (min.18).

Sí lo hizo en los últimos minutos gracias a la verticalidad de Kobi Simmons y al acierto de Eugene Omoruyi, el mejor de los vitorianos en la primera mitad con 11 puntos, sólo uno menos que el croata Mario Hezonja, del Real Madrid, 46-42 (min.20).

El descanso sentó mejor a los vitorianos, que castigaron las pérdidas en ataque y el mal balance defensivo de los locales y voltearon el marcador gracias a la inspiración exterior de Trent Forrest y un parcial de salida de 10-0, 46-52 (min.23).

La reacción del conjunto blanco

Los de Scariolo reaccionaron espoleados por la experiencia del trío Campazzo-Llull-Hezonja, éste último especialmente acertado, con más actividad atrás y más entrega en el rebote ofensivo para, con un par de triples de David Krämer, volver a liderar en el luminoso al final del tercer acto, 66-64 (min.30).

La remontada no intimidó a los de Paolo Galbiati, que desarbolaron al Madrid con una gran defensa zonal y penalizando, una vez más, el balance defensivo de los blancos por medio de Omoruyi, 68-75 (min.34).

Un tiempo muerto de Scariolo volvió a levantar el ánimo de los suyos con un crecido Krämer, que obligaba a Galbiati a pedir un tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el final (75-75).

En un prolongado intercambio de canastas, el Baskonia cedió galones a al galo Luwawu-Cabarrot, que encestó diez puntos consecutivos en varias acciones de muchísima calidad para amarrar el triunfo visitante y provocar la quinta derrota seguida del Real Madrid en Liga Endesa.

Ficha técnica del partido:

83 - Real Madrid (29+17+20+17): Campazzo (8), Llull (8), Hezonja (21), Okeke (13) y Yurtseven (5) -cinco inicial-, Lyles (5), Krämer (13), Abalde (2), Procida (-), Maledon (4) y Almansa (5).

88 - Kosner Baskonia (26+16+22+24): Forrest (15), Villar (4), Radzevicius (6), Kurucs (6) y Edwards (2) -cinco inicial-, Diakite (5), Simmons (9), Villar (4), Omoruyi (17), Sedekerskis (-), Luwawu-Cabarrot (21), Spagnolo (3) y Frisch (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña e Iyán González. Señalaron una falta técnica a Sergio Scariolo (min.12) y Facundo Campazzo (min.18), del Real Madrid .

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.545 espectadores. Se homenajeó al equipo cadete del Real Madrid, reciente campeón de España, antes del inicio.