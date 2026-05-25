El municipio español que conquistó a Sergio Scariolo: 27 kilómetros de playas y su gran villa llamada Casablanca

Hablar de Sergio Scariolo es hacerlo de uno de los entrenadores más influyentes y respetados del baloncesto europeo de las últimas décadas. El técnico italiano ha construido una trayectoria marcada por el éxito, la capacidad de adaptación y una gestión sobresaliente de los grandes vestuarios.

Con títulos tanto a nivel de clubes como de selecciones, el de Brescia se ha consolidado como una figura imprescindible en el panorama internacional gracias a su inteligencia táctica y su habilidad para competir al máximo nivel incluso en los contextos más adversos.

Su carrera, ligada durante años al baloncesto español, le ha permitido dejar huella en equipos históricos y convertirse en una referencia desde los banquillos.

Más allá de los resultados, el preparador transalpino también destaca por su liderazgo sereno y por una filosofía que combina exigencia, experiencia y equilibrio personal.

Y parte de ese equilibrio que transmite desde el banquillo podría tener origen lejos de las pistas, concretamente en Marbella, el lugar elegido por Scariolo para desconectar y recargar energías durante sus periodos de descanso.

Sergio Scariolo, en el partido ante Valencia Basket. REUTERS

El entrenador madridista mantiene una estrecha relación con la ciudad malagueña desde su etapa al frente del Unicaja. Fue entonces cuando quedó cautivado por el entorno de la Costa del Sol, hasta el punto de adquirir allí una exclusiva villa bautizada como Casablanca.

Una villa pensada para el descanso

La residencia de Scariolo en Marbella destaca por ofrecer todas las comodidades necesarias para disfrutar del clima mediterráneo y de la tranquilidad del entorno.

La propiedad cuenta con una amplia piscina y un cuidado jardín, espacios diseñados para compartir tiempo con familiares y amigos en un ambiente relajado.

En el interior, la vivienda sobresale por su luminosidad y amplitud. El salón principal recibe abundante luz natural y dispone de una elegante barra ideal para reuniones y encuentros informales.

Sin embargo, uno de los espacios más especiales de la casa es la estancia dedicada a los recuerdos de su trayectoria deportiva.

Allí, el técnico italiano conserva algunos de los trofeos más importantes de su carrera, además de camisetas históricas y objetos con un gran valor sentimental, como el balón conmemorativo que recibió tras conquistar su primera victoria en la NBA.

Marbella, refugio junto al Mediterráneo

Ubicada en plena Costa del Sol, Marbella ofrece a Scariolo un entorno privilegiado para descansar. La ciudad combina clima agradable, oferta gastronómica y acceso al mar, además de contar con un puerto deportivo de referencia y numerosas instalaciones para los aficionados a la navegación.

Cuando opta por disfrutar de una jornada de playa, el entrenador dispone de varias opciones emblemáticas en la zona.

Las playas de Puerto Banús y Nagüeles destacan por su ambiente exclusivo y sofisticado, mientras que Cabopino ofrece un paisaje más natural y tranquilo, caracterizado por sus dunas y aguas cristalinas.