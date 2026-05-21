Théo Maledon: "¿Nuestro nivel fuera de casa? No importa, esto es una Final Four y el Madrid tiene ese ADN ganador especial"

La pista ya estaba casi en silencio cuando Théo Maledon (Ruan, Francia, 2001) decidió quedarse. El último entrenamiento antes de la Final Four había terminado, las conversaciones se apagaban y el eco del balón comenzaba a diluirse en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Pero él no. Durante 15 minutos más, en soledad, repitió una y otra vez el mismo gesto: bote, elevación, tiro. Como si en esa rutina insistente estuviera buscando algo más que acierto. Como si afinara su papel en el momento exacto de la temporada en el que todo se decide.

Porque el Real Madrid no espera, exige. Es un club donde el tiempo se mide en títulos y donde cada temporada se vive con la obligación de llegar hasta el final. En ese contexto aterrizó Maledon, procedente de un ASVEL donde era protagonista indiscutible, para integrarse en una estructura donde el talento se reparte y el margen de error se reduce.

Théo Maledon, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

El cambio no ha sido menor: aprender a influir sin monopolizar, a ser decisivo desde otro lugar. A sus 24 años, el base francés ha tenido que redefinir su identidad dentro de uno de los vestuarios más competitivos de Europa. Compartiendo posición con Campazzo, referencia absoluta en el puesto, Maledon ha encontrado en la observación y en la adaptación dos herramientas clave.

Su evolución no se mide solo en números, sino en detalles: en la defensa, en la lectura, en la capacidad de entender cuándo acelerar y cuándo sostener.

El Real Madrid llega a la Final Four fiel a su historia, pero también condicionado por las circunstancias. Sin Tavares ni Len, el equipo afronta el desafío desde la reinvención, apelando a su profundidad y a ese carácter competitivo que define su identidad.

En ese escenario, cada pieza cobra un valor distinto. También Maledon, que ha ido creciendo en los últimos meses hasta convertirse en una alternativa cada vez más fiable.

Atenas y el Valencia Basket esperan, y con ellos un contexto donde la presión y la oportunidad conviven en cada posesión. Para Maledon, que se sincera en una entrevista con EL ESPAÑOL, será su primera vez en este escenario. Para el Real Madrid, una cita más con su propia historia. Entre ambos, un punto de encuentro: la ambición de competir hasta el último segundo.

P.- Has pasado de tener un papel protagonista en ASVEL a un rol algo más secundario en el Real Madrid. ¿Cómo has procesado este cambio?

Lo más impactante ha sido el cambio de pasar a jugar a un equipo con expectativas diferentes. El Real Madrid tiene muchas expectativas de llegar hasta el final en todas las competiciones. Creo que esa exigencia me ha venido bien. Me está ayudando a aprender a ser determinante con menos minutos y sacar mi naturaleza para encontrar la manera de contribuir. Es un reto muy bonito.

Théo Maledon, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

P.- El día de tu presentación dijiste que venir al Real Madrid era un reto. Ahora, unos meses después, ¿cuánto ha cambiado tu día a día respecto a lo que era en Francia?

Es una cultura diferente, pero ha sido divertido el cambio de a . Aprender nuevas cosas, vivir experiencias distintas... está siendo positivo. A nivel deportivo, creo que ha ido bien. Empecé la temporada realmente bien. He tenido algunos tramos complicados, pero siento que últimamente he podido jugar muy bien con el rol que se me ha dado. Me ha ayudado a impactar en el juego de otras maneras que me convierten en un jugador mejor y más completo.

P.-¿Qué crees que le hace al Real Madrid ser un club tan diferente al resto de Europa?

Empezaría por la organización, por cómo se presentan, por su reputación, por la historia que tiene este club. Es muy grande. Y también por las expectativas, por competir siempre por los títulos. Además, el cuerpo técnico, las instalaciones, los jugadores... Esas cosas marcan la diferencia. También contamos con el plus de la afición que es clave.

P.-En tu primer año estás compartiendo posición con una leyenda del Real Madrid como Campazzo. ¿Qué has aprendido de él? ¿Qué consejos te da?

Sin duda, la manera en que influye en ambos lados de la pista en cada partido. Tiene una presencia enorme defensivamente. Y eso es algo de lo que siento que puedo aprender mucho: pasar por los bloqueos, poner presión al base rival y complicarle la vida al equipo contrario.

Théo Maledon, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

En ataque, la libertad. Ves esas acciones espectaculares... son increíbles. Creo que es grande porque juega con libertad y haces las cosas a su manera.

P.- Afrontas tu primera Final Four de Euroliga dentro de un vestuario que ha vivido alguna. ¿Sientes alguna presión extra?

Al ser mi primera vez, únicamente pienso en disfrutarla. Obviamente queremos irnos de con el título, pero no lo veo como una presión negativa. Es un reto emocionante para mí y para el equipo. Una oportunidad para hacer algo especial y seguir escribiendo la historia del club.

Es muy bonito ver cómo todo el mundo entiende lo grande y la magnitud de la Final Four. Los que tienen mucha experiencia saben lo que significa y lo que representa. Verlo así me parece entretenido y especial.

P.- Llegáis al momento más importante de la temporada, peleando por la Euroliga y Liga Endesa, sin Tavares ni Len. ¿Cómo crees que puede afectar jugar la Final Four sin pívots?

Son bajas muy importantes para nosotros. Sabemos lo buenos y determinantes que han sido este año en ataque y en defensa asegurando rebotes, tapando tiros y haciendo la vida difícil al rival.

"No vamos a quejarnos y llorar por algo que no podemos cambiar"

Pero es lo que hay. No vamos a quejarnos ni a llorar por algo que no podemos cambiar. Seguimos teniendo una gran oportunidad de ir allí, competir y ganar. Nos centramos en eso. Tenemos que adaptarnos, cambiar cosas, pero confiamos en el cuerpo técnico para hacer los ajustes adecuados y salir a competir con el plan de partido para volver con una victoria.

P.- Jugáis contra el Valencia, uno de los equipos más fuertes de Europa esta temporada y que viene de protagonizar una gesta histórica con Panathinaikos. ¿Dónde crees que puede estar la clave del partido?

Creo que la clave estará en cómo incidamos en el balón en defensa. es un equipo que pone mucha intensidad en ambos lados de la pista, jugando rápido y fuerte. Cada vez que hemos igualado eso, hemos sido capaces de ganarles. Va a ser muy importante para nosotros mantener esa concentración.

P.- ¿ Habéis aprendido algo de la final de la Supercopa y de la semifinal de Copa en la que os salvó un milagro de Hezonja?

Sí, mucho. Que no existe partido fácil, que hay que pelear cada posesión hasta el final. Siento que nos conocemos bastante bien y eso lo pone todo más interesante. Pero no ha sido únicamente por los duelos contra el Valencia. Incluso en temporada regular en la Euroliga y también en Liga Endesa hemos aprendido mucho.

Théo Maledon, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

P.- Esta temporada estamos viendo un Real Madrid con dos caras: infranqueable en casa y más débil fuera. ¿Crees que eso puede afectaros en la Final Four?

No, no lo creo. Cómo haya sido nuestro rendimiento fuera de casa no importa. Esto es una Final Four y el Real Madrid tiene ese gen ganador especial. Hemos tenido grandes victorias como contra Fenerbahçe.

No pensamos en eso. Lo que se haya hecho ya no importa. Ese partido será el más importante y así es como lo afrontamos.

P.- En tu último partido contra el Hapoel hiciste una buena actuación. ¿Eso te da más confianza para la Final Four?

Sí, desde luego. Siento que en este final de temporada he estado muy bien. La serie contra el fue muy positiva para mí y para el equipo. Y, desde luego, quiero construir sobre eso y afrontar la Final Four de la misma manera.