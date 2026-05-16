El Real Madrid de baloncesto ficha a Ömer Yurtseven, pívot de la NBA, para cubrir las bajas de Tavares y Len

El Real Madrid ha encontrado por fin el pívot que buscaba a contrarreloj para sostener su juego interior en el tramo decisivo del curso.

Ömer Yurtseven, interior turco con experiencia reciente en la NBA, aterriza en el Movistar Arena para cubrir el enorme vacío que dejan las lesiones de Edy Tavares y Alex Len y apuntalar la rotación de Sergio Scariolo de cara al playoff de la Liga Endesa.

El movimiento responde a una necesidad urgente. La baja de larga duración de Tavares y el posterior KO de Len habían dejado a Usman Garuba como único cinco puro en dinámica habitual, obligando a Scariolo a exprimir soluciones de emergencia y a desplazar a Trey Lyles al puesto de pívot más de lo deseable.

El club blanco ha optado por un perfil físico y en plenitud -27 años y más de 2,10 metros-, acostumbrado al contacto y a luchar en la pintura frente a interiores NBA.

Yurtseven llega libre tras concluir la temporada en Estados Unidos. Este mismo curso ha alternado la G League con apariciones en la NBA, primero en el entorno de los Houston Rockets, a través de su filial Rio Grande Valley Vipers, y después con un contrato de diez días en los Golden State Warriors.

En la liga de desarrollo ha ofrecido números de referencia, firmando más de 20 puntos y 13 rebotes de media, mientras que en la NBA acumula más de un centenar de partidos entre Miami Heat, Utah Jazz y su reciente etapa en Golden State.

En Europa, su último precedente fue Panathinaikos, donde aterrizó en 2024 tras salir de Utah con un contrato de dos años y opción de salida para intentar regresar a la NBA.

Ömer Yurtseven, presentado con el Real Madrid de baloncesto. Real Madrid

A las órdenes de Ergin Ataman dejó destellos de su potencial como cinco moderno: tamaño para proteger el aro, capacidad de rebote en ambas zonas y recursos suficientes para castigar cerca del aro, con un tiro a media distancia que le permite abrir algo el campo.

No jugará la Final Four

El contrato con el Real Madrid es hasta final de temporada y, al estar cerradas las inscripciones en Euroliga, limitará su impacto a la competición doméstica: solo podrá disputar la Liga Endesa y, en concreto, los playoffs por el título.

La intención del club es que se incorpore de inmediato tras pasar reconocimiento médico y que aporte desde el primer cruce eliminatorio, dando descanso a Garuba y permitiendo que Lyles se asiente de nuevo en su rol natural de ala-pívot.

Para el campeón de Europa, se trata de un fichaje de emergencia con trazo de apuesta deportiva: un cinco de perfil NBA, en edad ideal y con hambre de minutos, que llega en un contexto de máxima exigencia.

Para Yurtseven, el acuerdo abre un escaparate privilegiado en un club acostumbrado a disputar finales y a pelear por todos los títulos, con la posibilidad, además, de ganarse una continuidad más allá de esta temporada si su encaje y su rendimiento convencen en los despachos.