Stephen Curry, 38 años: "No sé el dinero que tengo y tampoco me importa. Me rodeo de asesores que se encargan de ello"

Stephen Curry volvió a agitar el debate económico en la NBA con una reflexión incómoda para la liga. La estrella de los Golden State Warriors pasó por el programa 360 With Speedy y dejó una idea clara: pese a los contratos multimillonarios, los jugadores no reciben una parte proporcional del valor que generan.

El base no habló desde una queja personal, sino desde una crítica estructural al convenio colectivo. Según explicó, los jugadores participan en los ingresos inmediatos, pero quedan al margen del crecimiento patrimonial de las franquicias. Es decir, perciben salarios elevados, pero no acceden directamente al aumento del valor de los equipos.

"Tal y como está diseñado ahora el CBA, no podemos participar en el equity de las franquicias. Y eso es clave, porque esto es una asociación con los propietarios y con la liga. Nosotros estamos en el lado de los ingresos a corto plazo", señaló Curry durante la entrevista.

Al ser cuestionado sobre si considera que los jugadores están mal pagados, su respuesta fue contundente: "El hecho de no poder participar en ese equity mientras jugamos es parte de por qué diría que sí. Porque quieres formar parte de ese crecimiento".

Stephen Curry celebra una canasta. REUTERS

La contundencia de sus palabras cobra mayor relevancia al provenir de uno de los jugadores mejor remunerados de la historia. Sin embargo, su planteamiento no apunta a los salarios en sí, sino al reparto global del valor. Mientras la NBA y sus franquicias han disparado su valoración en los últimos años, los jugadores siguen sin beneficiarse directamente de ese incremento.

Cuatro veces campeón, Curry reconoció el privilegio de vivir del baloncesto, pero reivindicó el papel central de los jugadores en el espectáculo. "Ojalá estas reglas cambien pronto para que podamos participar más en el crecimiento del valor de los equipos y de la liga. Creo que lo merecemos", afirmó.

En la entrevista también hubo espacio para abordar su situación económica personal. Ante la mención de un patrimonio estimado en 240 millones de dólares, el base restó importancia a la cifra. "No lo sé, y la verdad es que no me preocupa demasiado. Hay gente que se encarga de eso por mí", comentó.

Más allá de su fortuna, Curry subrayó que su enfoque está en construir proyectos y gestionar con criterio las oportunidades. Junto a su esposa, evita centrarse en el concepto de legado: "Suena egocéntrico. Solo quieres mirar atrás algún día y sentirte orgulloso de lo que hiciste".