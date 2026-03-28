Hezonja sale al rescate de un Real Madrid que sufre de lo lindo para doblegar al Girona y mantener la racha de triunfos

El conjunto blanco no llegó a cerrar el partido en la segunda parte y a base de los triples de Livingston y Needham, el cuadro catalán lo llevó al límite (93-95).

Son ya diez victorias consecutivas en la Liga Endesa, pero la que ha conseguido el Real Madrid en Fontajau es una de las más sufridas que se recuerdan. El triunfo no se definió hasta el último segundo del partido tras el ejercicio de resiliencia del Bàsquet Girona [Narración y estadísticas con la victoria del Real Madrid ante el Bàsquet Girona].

Con 93-94 y a falta de 3.1 segundos, Abalde tuvo dos tiros libres. Falló el primero y Scariolo le dijo que fallara también el segundo y que fueran al rebote. Sin embargo, el gallego metió el segundo.

Le quedaba una posesión al Girona, pero Andrés Feliz no permitió que se elaborase la jugada de ataque. El dominicano robó el balón con el que se selló una nueva victoria ante un equipo que pudo ganar gracias al 8 de 13 en triples conseguido en el último cuarto.

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¡Menudo final en Girona! Lucharon con todo los de Moncho Fernández pero el Madrid acabó llevándose un partido durísimo. #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/IWviRQgV24 — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2026

Hubo cuatro nombres propios en el partido, dos por equipo. Mario Hezonja y Trey Lyles lideraron a un Real Madrid que, si bien ha terminado firmando la semana perfecta, notó el cansancio de los dos partidos de la Euroliga. En el cuadro catalán, destacaron Otis Livingston y Derek Needham con sus triples.

Los dos estadounidenses fueron los responsables de que el Bàsquet Girona creyera hasta el último segundo del partido que podía cortar la racha de diez victorias consecutivas del líder de la Liga Endesa. No lo consiguieron, pero estuvieron cerca.

Un partido flojo

El conjunto blanco dio muestras de cansancio en Fontajau a pesar de que Scariolo intentó gestionar los minutos de quienes más están jugando esta temporada. No fue el caso de Hezonja, quien se tuvo que vestir un día más de SuperMario para mantener la racha de victorias del Real Madrid.

Sin embargo, el croata se encontró con un arduo rival en las filas del conjunto catalán, Otis Livingston. El estadounidense terminó con 24 puntos y cinco asistencias por los 19 del alero del equipo blanco.

Con las defensas imponiéndose a los ataques, el Real Madrid empezó a llevar el control del marcador por medio de la segunda unidad. Un 2+1 de Procida y un gran Feliz en el rebote ofensivo obligó a Moncho Fernández a parar el partido cuando los de Scariolo se habían puesto seis arriba (9-15).

Sin mucho brillo y a trompicones, el líder empezó a sacar ventaja gracias a sus acciones individuales. Irrumpió la figura de Trey Lyles y Abalde, desde la esquina, situó al Madrid nueve arriba al término del primer cuarto (13-22).

Un parcial de 9-0 para el Bàsquet Girona echó por tierra la ventaja del conjunto blanco, aunque no tardaron los de Scariolo en volver a situarse diez arriba por medio de un gran Lyles (21-31).

A falta de cinco minutos para el final del primer tiempo, los de Moncho Fernández se metieron en el partido por medio de Livingston. Además, la intensidad en el rebote permitió al equipo catalán irse tan solo uno abajo al descanso (36-37).

Como si no se hubiese parado el partido diez minutos, Livingston metió dos triples consecutivos que ponía al Bàsquet Girona por delante en el marcador después de muchos minutos. Obligado a reaccionar, subió el nivel el conjunto madridista y el partido entró en un intercambio de canastas donde Maledon y Hezonja empezaban a divertirse.

ME REPITO: EN GIRONA SE CREE HASTA EL FINAL



OTIS LIVINGSTON PARA PONER A UNO EN EL MARCADOR A 15.4 SEGUNDOS DEL FINAL 🔥



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En la recta final del tercer parcial, Lyles, Feliz y Procida se sumaron al festival y, aunque el Real Madrid parecía romper el partido, el equipo catalán seguía resistiendo, luchando con pundonor (60-66).

No les entraron las dudas a los de Scariolo a pesar de que el Bàsquet Girona se puso a cinco tras el triple de Vildoza. Andrés Feliz y Trey Lyles pusieron al Madrid once arriba (65-76). No obstante, cuando parecía que tenían el partido controlado, a base de triples los de Moncho Fernández seguían luchando de tú a tú con el actual campeón (76-83).

Y OTRO TRIPLEEEEE DE BÀSQUET GIRONA



ESTO ESTÁ SIENDO UNA AUTÉNTICA LOCURA 😱



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Un nuevo triple de Needham fue el mayor reflejo de la resiliencia del Girona. Cinco de cinco triples para el estadounidense y el conjunto catalán se puso a dos a falta de 1:25 (85-87).

El Girona se colocó a un solo punto con un triple de Livingston a falta de 15 segundos (90-91) y otro de Busquets a falta de cinco segundos (93-94), pero el Madrid supo sufrir para sellar la octava victoria en ocho duelos contra el equipo de Marc Gasol en la ACB.

Ficha técnica del partido:

Bàsquet Girona (13+23+24+33): Livingston (24), Needham (17), Martinez (1), Susinskas (-), Geben (12) -cinco inicial-; Busquets (11), Hughes (4), Maric (9), Vildoza (10), Rosembert (5), Ferrando (-) y Sanmartín (-).

Real Madrid (22+15+29+29): Maledon (12), Krämer (-), Okeke (6), Hezonja (19), Tavares (6) -cinco inicial-; Feliz (17), Lyles (16), Abalde (6), Procida (9), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Olivares, Araña y Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 24 de la Liga Endesa disputado ante 5.532 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona.