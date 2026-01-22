El Real Madrid despacha el partido ante el Mónaco en la primera parte y suma su sexta victoria seguida en la Euroliga

Los blancos sometieron a su rival en los dos primeros cuartos, y eso les permitió vivir el resto del encuentro con una gran tranquilidad (90-78).

La primera parte le bastó al Real Madrid para sumar su sexta victoria consecutiva en la Euroliga. El Mónaco había sido el último equipo capaz de ganar a los blancos en Europa, así que la escuadra de Scariolo decidió cobrarse la venganza a lo grande. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Mónaco]

El marcador fue quizás más corto de lo que debería. El Real Madrid llegó a ir mandando por más de veinte puntos en la primera mitad, pero una mezcla de reacción visitante y relajación local apretaron el encuentro hasta el último cuarto.

Mirotic se empeñó en no dejar caer a los suyos antes de tiempo, pero el liderazgo de Campazzo brilló en el tramo final y evitó sustos mayores. Victoria blanca para dar un nuevo golpe encima de la mesa en una Euroliga que sigue increíblemente igualada en la zona alta.

Tavares machaca el aro. EFE

Inicio arrollador

Era un duelo de altos vuelos. Dos equipos parejos, con el mismo balance de 15-8 e instalados en la zona alta de la clasificación, que auguraban un choque igualado.

El Real Madrid, sin embargo, se encargó de tirar por tierra todos estos pronósticos. Su primera parte, en palabras del propio Scariolo, "fue extraordinaria". En efecto, porque llegó a ir mandando por más de 20 puntos ante un Mónaco completamente desbordado.

Los primeros triples de Okeke y de Abalde sirvieron para abrir boca, y los blancos empezaron a abrir la brecha con un mate de Tavares y otro triple de Hezonja (13-4). Ni la lesión de Maledon, que apenas pudo jugar un minuto, frenó a los locales.

El 23-13 con el que terminó el primer cuarto dio alas al equipo de Sergio Scariolo. Un 5/7 en triples que llenó de confianza a todos los jugadores para dar rienda suelta a todas sus aptitudes en el segundo cuarto.

No podía faltar la típica 'mandarina' de Llull en el arranque del segundo cuarto, de lo contrario, no habría sido un partido completo. El marcador se distanció tanto que el Real Madrid empezó a navegar con comodidad en diferencias cercanas a los veinte puntos, todo ello mientras el banquillo podía rotar y los minutos se repartían.

Con un chispazo de Campazzo terminó la primera mitad. Un triple que puso el 54-31 tan escandaloso como demoledor.

Andrés Feliz y Lyles chocan sus manos en el partido ante el Mónaco. EFE

No es sencillo mantener el ritmo a lo largo de los 40 minutos cuando los números son tan favorables, y mucho menos ante un Mónaco que llegaba como el mejor ataque de Europa al Movistar Arena.

Se mezcló la reacción de los monegascos con cierta relajación del Real Madrid en la segunda parte, así que la brecha se fue reduciendo. Con un parcial de 10-20 arrancó el tercer cuarto, aunque los blancos parecían tenerlo todo bajo control con el 71-53 al término del tercer cuarto.

Hasta la cocina.



🔥 Roba y ejecuta: Facundo Campazzo. #Euroleague pic.twitter.com/TDLYYG50IV — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 22, 2026

No se dio por vencido, sin embargo, el Mónaco ante este complicado panorama. Por momentos la sombra de la remontada acechó al Movistar Arena, sobre todo cuando los del Principado llegaron a derribar la psicológica brecha de los diez puntos de desventaja.

Acudió Campazzo de nuevo al rescate para poner las cosas en su sitio. Pese a la sangría de tiros libres, el Real Madrid surfeó la ola, evitó cualquier sorpresa y sumó su sexta victoria consecutiva en la Euroliga.

Real Madrid 90 - 78 Mónaco

Real Madrid (23+31+17+19): Campazzo (17), Abalde (8), Hezonja (12), Okeke (3) y Tavares (13) -cinco inicial-, Maledon (-), Feliz (2), Llull (2), Deck (-), Lyles (20), Garuba (11) y Len (2).



AS Mónaco (13+18+22+25): James (17), Okobo (7), Diallo (4), Mirotic (15) y Theis (12) -cinco titular-, Strazel (12), Michineau (-), Tarpey (4), Nedovic (2), Begarin (-), Blossomgame (5) y Hayes (-).



Árbitros: Milan Nedovic (SVN), Marcin Kowalski (POL), Luka Kardum (HRV). Señalaron falta técnica a Mike James (min. 25), Matthew Strazel (min.27), Vassilis Spanoulis (min.30) y Daniel Theis (min.40), del Mónaco, y a Walter Tavares (min.26) y Sergio Scariolo (min.30), del Real Madrid. Eliminaron por faltas a Daniel Theis y Mike James, del Mónaco.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.116 espectadores.