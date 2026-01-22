Magic Johnson (66), leyenda del baloncesto, sobre su dinero: "Mi fortuna es de 1.500 millones gracias a mis inversiones"

Magic Johnson no es solo una leyenda del baloncesto; se ha convertido en uno de los casos más llamativos de transformación de salario deportivo en un imperio empresarial valorado en más de 1.500 millones de dólares.

Desde joven, el estadounidense tenía claro que el baloncesto era solo el primer capítulo. "Mi padre siempre supo que yo quería ser empresario. Solo necesitaba mentores que me ayudaran a entender el mundo de los negocios", explicó en una entrevista en NPR.

En otra conversación, recordaba cómo, todavía en activo, ya hablaba con sus compañeros de autobús sobre el futuro: "Quería ser empresario... eso es de lo que hablamos, fijarse metas, ser disciplinado, perseguir tus sueños".

Ese objetivo no era una vaga aspiración. Johnson se rodeó pronto de consejeros que le enseñaron a leer balances, negociar contratos y evaluar riesgos. Esa preparación le permitió entender que el verdadero poder estaba en la propiedad y no solo en la nómina: "Soy un hombre de negocios, y lo que sé son números y negocios", resume en una de sus frases más citadas.

El dato que más impresiona es el contraste entre lo que ingresó jugando y lo que ha construido después. Forbes estima su fortuna en unos 1.200 millones de dólares, impulsada sobre todo por sus participaciones empresariales y no por sus salarios como jugador.

Magic Johnson, durante un partido con los Angeles Lakers. Getty Images

Diversos análisis recuerdan que su carrera en la NBA generó decenas de millones en sueldos, pero que el grueso de su riqueza procede de acuerdos con Starbucks, cadenas de cines, fondos inmobiliarios, franquicias deportivas y, más recientemente, el sector asegurador.

La pieza central de su patrimonio actual es EquiTrust, una compañía de seguros y productos de ahorro de la que posee una participación de control.

Según Forbes, Johnson ha contribuido a que la firma pase de gestionar alrededor de 16.000 millones de dólares a unos 26.000 millones en activos, con ingresos anuales cercanos a 2.600 millones, consolidando así una fuente de flujo de caja muy superior a cualquier contrato deportivo.

Cómo elige sus inversiones

Johnson ha explicado en varias ocasiones que evalúa los negocios con la misma lógica con la que dirigía el juego en la cancha. En una charla sobre inversiones, desgranaba su criterio: "Cuando analizo las operaciones, me pregunto: '¿Generará flujo de caja? ¿Cuál es el historial de rendimiento del activo? ¿Quién gestiona ese activo? ¿Son buenos, excelentes o malos?'".

Solo entra en proyectos donde ve potencial de crecimiento a cinco años vista y un equipo gestor capaz de ejecutar ese plan.

También detalla cómo reinvierte los beneficios para escalar paso a paso. Sobre su alianza con Starbucks, contaba: "Lo que hice con Starbucks fue dejar que el primero construyera el segundo. No cogí nada del dinero de los beneficios que obtuvimos".

Esa filosofía de no extraer dividendos prematuros y usar cada éxito para financiar el siguiente ha sido clave en el crecimiento de Magic Johnson Enterprises.

Más allá de las cifras, Johnson insiste en que sus inversiones buscan poder y pertenencia. Forma parte de los grupos propietarios de Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Sparks (WNBA), LAFC (MLS) y los Washington Commanders (NFL), participaciones que simbolizan su paso de empleado a dueño en las grandes ligas del deporte estadounidense.

Joe Biden entrega la Medalla Presidencial de la Libertad a Magic Johnson. Reuters

Su huella se extiende también por el inmobiliario urbano y los servicios a gran escala: "Iba a invertir en mi barrio, del que lo sabía todo", explicaba sobre su apuesta por centros de ocio y restauración en barrios afroamericanos.

En conjunto, la trayectoria de Magic Johnson muestra cómo la combinación de visión empresarial, paciencia y control sobre los activos puede multiplicar, con creces, el dinero ganado en la pista. Sus propias palabras lo resumen: entender los números, rodearse de los gestores adecuados y pensar siempre como propietario, no solo como estrella invitada.