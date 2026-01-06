El Real Madrid reacciona en la segunda parte y se impone al Asvel para mantenerse invicto este año en la Euroliga

No hay mejor forma de sobreponerse a una dura derrota ante el Barcelona que ganando el siguiente partido y eso es precisamente lo que ha hecho el Real Madrid. Los de Scariolo volvieron a tener que ponerse el mono de trabajo ante el Asvel y remontar un partido que se puso muy cuesta arriba en la primera parte [Narración y estadísticas del partido].

Ante el penúltimo clasificado de la Euroliga -aunque con tres victorias seguidas en el LDLC Asvel-, el conjunto blanco se confió y salió desganado al partido. Los jugadores no despertaban y el combinado francés se creyó poder llevarse la victoria a tenor de una primera parte donde estuvieron por delante en el marcador.

El problema del Real Madrid en la primera parte fue muy evidente: la actitud. Si bien el conjunto blanco es el que promedia más rebotes ofensivos, ante el Asvel solo capturó tres en los primeros 10 minutos.

Nada funcionó: demasiadas pérdidas, sin intensidad al defender en el poste bajo y sin claridad en ataque. Los de Scariolo no conseguían ajustar el balance defensivo y el combinado francés, por medio de un gran Thomas Heurtel y Glynn Watson, se encargó de castigarlo.

El Real Madrid mostró sus dos caras. Después de una mala primera parte, los de Scariolo cambiaron el chip en la segunda mitad, y desde la defensa, le dieron completamente la vuelta al partido con un gran Garuba y Lyles, que metió 12 puntos en el último cuarto.

Dos ataques atascados

Los minutos de tanteo duraron demasiado y un marcador atascado así lo reflejó con solo siete puntos en más de cuatro minutos. Tanto los jugadores del Madrid como los del Asvel se mostraron muy erráticos en ataque, aunque los blancos conseguían mantener los cinco puntos de diferencia.

Un colchón que desapareció en cuanto Tavares se marchó al banquillo. Los de Pierric Poupet encontraron facilidades en ataque y por medio de un gran Watson se llevaron el primer cuarto (18-17).

La segunda unidad del Real Madrid no respondió y solo Campazzo parecía seguir el ritmo anotador de Heurtel. Muy poco de Okeke, Len, David Kramer y Andrés Feliz. Emergió la figura de Tavares en el conjunto blanco, pero cada vez que se acercaban en el marcador, el Asvel respondía.

"Nos falta más dureza, lucha e intensidad. Las cuestiones tácticas no son relevantes. Estamos fallando en el uno contra uno", reconoció Campazzo antes de enfilar el camino hacia los vestuarios con el Madrid cayendo de cuatro (41-36).

Si a la falta de actitud se le suma la dificultad para encontrar los tiradores en el triple, además de una buena defensa del combinado francés desde la pintura, darle la vuelta al marcador se antojaba muy complicado.

El partido se le puso más cuesta aún si cabe al Real Madrid tras el triple de Lighty y un excelente contraataque de Heurtel y Ndiaye, siendo la diferencia de diez puntos.

La segunda unidad, clave

Reaccionaron los de Scariolo por medio de Campazzo, Tavares y Okeke, obligando a Pierric Poupet a parar el partido tras ver cómo la diferencia se reducía a cuatro puntos. No obstante, cada vez que el conjunto blanco se acercaba en el marcador, los franceses respondían con un triple.

Así pasó hasta que el Real Madrid metió una marcha más al partido en los últimos dos minutos del tercer cuarto y llegó a ponerse a dos. No obstante, un mal pase de Lyles sobre Garuba y un triplazo de Watson puso al Asvel cinco arriba (61-56).

Las sensaciones habían mejorado en el Madrid y Andrés Feliz puso a su equipo a tres, situación que aprovechó Thèo Maledon para, con un triple, empatar el partido. El quinteto formado por Garuba, Abalde, Maledon, Lyles y Feliz funcionó y Scariolo se permitió tener en el banquillo a Campazzo, Tavares y Hezonja.

Una vez que el Real Madrid se puso por delante, el exseleccionador sacó la artillería y la máxima diferencia para los blancos llegó a falta de 1:23 para el final (66-79).

