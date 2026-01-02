Dzanan Musa: "Hubo momentos en los que se me valoró poco en el Real Madrid, pero nunca le cierro la puerta a volver"

El pasado 7 de julio, el Real Madrid hizo oficial la salida de Dzanan Musa (Bihac, 1999). El jugador bosnio ponía fin así a una trayectoria de tres temporadas en el Palacio de los Deportes en las que consiguió 6 títulos: 2 Ligas, 2 Supercopas, 1 Copa del Rey y, sobre todo, la ansiada Euroliga. Un sueño de infancia cumplido en su mayor reto en la élite hasta el momento.

Sin embargo, los tres años de Dzanan Musa en el Real Madrid son imposibles de reducir a unos cuántos números y a unas vitrinas llenas de trofeos. El escolta de Bihac llegó a la 'Casa Blanca' con el objetivo de convertirse en el líder de una plantilla en transición tras la salida de Pablo Laso y ante la búsqueda de un nuevo proyecto que no termina de cuajar entre el adiós de Chus Mateo y la llegada de Sergio Scariolo.

Dzanan por momentos fue ese jugador y ese líder que tanto demandaba la afición blanca, siendo decisivo en la anotación tanto por fuera, aprovechando su gran mano, como por dentro, gracias a sus 2,03 de altura que le hacen ser superior físicamente a la mayoría de rivales de posición. Así lo demostró en escenarios tan icónicos como la final de la Liga Endesa de la temporada 2023/2024 en la que fue nombrado MVP.

Sin embargo, esa apariencia de jugador total, capaz de liderar un proyecto que debe pelear cada año por la Final Four, no fue continuada, y a juzgar por cierto sector de la hinchada y del club se diluía en momentos trascendentales. Hay quien señaló a Musa por su supuesta indolencia y por no ser capaz de canalizar su gran baloncesto a través de esa emoción que tanto se demanda en la calle Goya.

Nunca nadie puso en duda su talento, pero sí su capacidad para echarse el equipo a la espalda y tomar el relevo de jugadores como Llull, Campazzo o Tavares, hoy en el ocaso de sus carreras. Y por ello, hace 179 días el club hizo oficial una decisión que, tal y como confiesa el propio Dzanan Musa a EL ESPAÑOL, se tomó algunos meses antes. Concretamente en diciembre. Y con el Madrid cerrando el fichaje de Theo Maledon como recambio ilusionante.

"De verdad, desde el principio quise estar en Madrid muchos años, pero no hemos tenido esa relación. La opción de fichar surgió en diciembre o antes, y se dio como ellos querían". El bosnio, ahora máxima estrella del Dubai Basketball Club, ha emprendido su proyecto más exótico. Y eso es mucho decir para un jugador que con solo 26 años ya ha pasado por clubes como el KK Cedevita, los Broklyn Nets de la NBA, Anadolu Efes y Río Breogán.

En Galicia se convirtió en uno de los mejores jugadores del baloncesto español y desde allí dio el salto a un Real Madrid en el que tocó el cielo, pero del que se ha ido de una manera agridulce. Ahora, Dzanan rompe su silencio y cuenta a este medio lo mal que lo pasó en el periodo de tiempo en el que se gestó su marcha, pero también lo agradecido que está al Real Madrid por la oportunidad.

Un adiós doloroso

Hay un viejo dicho popular que reza que "en la víspera se vive mejor". Una frase que aplica para aquellos que prefieren vivir en la incertidumbre de no saber su destino antes que cruzar la pasarela definitiva de una dura decisión. Así se sintió durante muchos meses Dzanan Musa.

El jugador bosnio, ex del Real Madrid, sabía que su futuro en el club estaba en entredicho, pero prefirió vivir con la duda mucho tiempo antes que hacerse a la idea de un adiós prematuro a la 'Casa Blanca'. Y después, mantener un hilo de esperanza hasta el último segundo. Sin embargo, en julio del año pasado, todo se precipitó y se hizo realidad.

Ahora, medio año después de aquel duro trance, Musa reflexiona desde Dubái sobre cómo vivió el que para él ha sido el momento más duro de su carrera profesional. "No fue una decisión fácil. Siempre, cuando estás en el Real Madrid, quieres ganar y quieres jugar muchos años aquí, pero he tenido la suerte de ganar tantos títulos en estos tres años...".

No le falta la razón a Dzanan, ya que su paso por el club madridista se saldó con una media de dos títulos por curso, con un dominio casi incontestable en el panorama nacional y con el regreso a la élite en Europa. Sin embargo, para algunas personas, el más que notable protagonismo de Musa en muchos de estos éxitos no fue suficiente.

Dzanan Musa celebra una canasta en el segundo partido de la final de la Liga Endesa. EFE

"Es difícil decir si se me ha valorado poco. Hay momentos en los que fue menos y momentos en los que fue más, pero cuando ves mis tres años en el Real Madrid, son buenísimos".

Musa reflexiona y después responde, midiendo muy bien sus palabras para no dejarse llevar por los impulsos, evitando decir algo de lo que se pueda arrepentir. Pero sus ojos no mienten, y dentro del profundo agradecimiento dejan entrever un pequeño hilo de rencor.

No hacia el Real Madrid y, seguramente, no hacía alguna persona en concreto de manera directa, sino simplemente hacia el hecho de que su aventura no terminara de una forma más armónica para todos.​

Y es que tanta es la vinculación que siente Musa por el club y por la ciudad que, tan solo seis meses después de su marcha, se siente con fuerzas y con confianza de dejar en el aire un posible regreso. "Nunca quiero hablar de cerrar una puerta al Real Madrid, de verdad".

No es fácil cambiar tanto un equipo, pero el Madrid puede ganarlo todo.

"Estoy muy feliz aquí, pero tengo muchísimo amor por el Real Madrid siempre porque he pasado tres años muy grandes allí".

"Tengo amigos allí y España es como mi segunda casa, y nunca voy a cerrar ninguna puerta y, mucho menos, la puerta del Real Madrid".

De su paso por el Real Madrid, el bosnio se trajo títulos, recuerdos, actuaciones memorables como el mítico partido de los 40 puntos y las 4 prórrogas antes Efes y, sobre todo, grandes amigos: "Con quien más hablo es con 'Edy' (Tavares) Es uno de mis mejores amigos en el mundo y hemos hablado mucho".

Un bosnio y un caboverdiano unidos por el baloncesto y por la capital de España que charlan sobre el dubitativo rumbo de un Madrid que, seguro que para muchos, echa de menos a un jugador tan decisivo y polivalente como Musa: "No es fácil cuando cambias tantos jugadores, al entrenador, al general manager y todo".

Y es que no hay que olvidar que la salida del escolta de Bihac se produjo también en mitad de una revolución en las altas esferas de la sección, con la salida de figuras como Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros y la llegada de Sergio Rodríguez y Martinas Pocius.

Sin embargo, a pesar de estos cambios, Musa confía en que 'su Real Madrid' volverá a dar miedo en Europa: "El Real Madrid es el Real Madrid. El Real Madrid siempre quiere ganar y tiene oportunidades para ganar. Vamos a ver cómo pasa esta temporada. Tiene la oportunidad y las posibilidades de ganarlo todo como siempre".

Una nueva vida en Dubái

Para ganar la Euroliga, el conjunto blanco tendrá que pasar por encima de rivales como el Dubai Basketball Club, un equipo de fuera de Europa que, sin embargo, ha sido aceptado en la máxima competición continental en una decisión histórica. Hasta allí se marchó Musa, recorriendo los más de 5.600 kilómetros que hay en línea recta entre la capital de España y la ciudad emiratí.

Desde entonces no ha regresado a Madrid. Y tampoco lo hará este 2 de enero, cuando Real Madrid y Dubai BC se enfrentan en el Movistar Arena. Estaba previsto que este encuentro fuera el retorno a las canchas de Musa, quien lleva lesionado unos meses. Sin embargo, el bosnio no se ha recuperado a tiempo y tendrá que esperar una vuelta que imagina así: ​"No sé, de verdad, pero por mi esfuerzo en esos tres años, esperaría aplausos. Aplausos, por lo menos, sí, porque en esos tres años hubo un jugador que jugó cada partido al 120%, con confianza y con amor por el Real Madrid. Pero vamos a ver qué pasa".

A pesar de su difícil salida, pocos dudaban de que este 2 de enero, a las 21:00 horas de la noche, cuando Pedro Bonofiglio, speaker del Movistar Arena, anunciara por megafonía ​el regreso de Musa, la grada blanca se rompería con una atronadora ovación. Eso sí, acto seguido, cuando el balón echara a volar, cada uno defendería los intereses de su casa.

Y sobre su nueva morada también habla un Musa que defiende su flamante, y polémico, proyecto en el Golfo Pérsico: "He tenido esta oportunidad para estar en Dubái y no quiero arriesgar nada. Ese proyecto lo siento como un gran plan y quiero ser parte de Dubai".

Dzanan Musa en un partido de Euroliga con el Dubai BC antes el Paris Basketball. Imagen cedida / Dubai Basketball Club

Allí comparte vestuario con jugadores de la talla de Klemen Prepelic, Aleksa Avramovic, Davis Bertans, Justin Anderson, Sertac Sanli o Filip Pretusev. Y todos ellos, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, tienen claro qué es lo más importante. Y no es precisamente el dinero como muchos piensan: "El proyecto", afirma categórico Dzanan sin hacer ni la más mínima mueca.

"Dubái es una gran ciudad y nunca podías pensar que Dubai va a tener una Euroliga. Cuando tienes este proyecto para ser uno de los líderes en este equipo, con esta gente detrás, ves que es una buena oportunidad para ti, para tu carrera y para tu familia. Estoy muy feliz aquí".