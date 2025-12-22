La NBA en Europa, un paso más cerca: se esperan las primeras ofertas de propietarios para el mes de enero

Cada vez parecen más sólidos los cimientos para que la NBA europea vea la luz a partir de octubre de 2027. Esa es la fecha que tienen marcada NBA y FIBA para que este nuevo proyecto revolucione la manera de entender el baloncesto en el viejo continente.

Este lunes se conocieron nuevos detalles de la futura competición, y la gran novedad tuvo que ver con los plazos en los que se darán los primeros pasos. El gigante norteamericano aseguró que a partir del próximo mes de enero se darán importantes avances "involucrando en el proceso a posibles equipos y grupos de propietarios para que se unan".

De hecho, la NBA espera empezar a recibir ofertas de propiedad no vinculantes en dicho mes. Posteriormente, en marzo, se celebraría una votación para aprobar esta nueva competición en la reunión de la junta de gobernadores, tal y como aseguró CNBC.

La meritocracia

NBA y FIBA, que van de la mano en este proyecto que amenaza seriamente la posición de dominio de la Euroliga, aseguraron que la nueva competición "ofrecería a todos los equipos de las ligas nacionales afiliadas a la FIBA en Europa una vía basada en el mérito para clasificarse anualmente".

Se refirieron a que los equipos podrían obtener su billete para jugar en esta NBA europea bien a través de la Liga de Campeones (BCL) de la FIBA o bien por un torneo de clasificación al final de la temporada.

"La liga también alinearía su calendario con los calendarios de las ligas nacionales y de las selecciones nacionales, lo que permitiría a los jugadores representar a su club y a su selección nacional durante todo el año", apuntaron los impulsores en un comunicado.

Adam Silver, comisionado de la NBA, celebró la manera en la que se están desarrollando los primeros contactos con los interesados en formar parte de este proyecto.

Aseguró que estas conversaciones en Europa han reforzado su "convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente".

"Junto con la FIBA, esperamos contar con la participación de clubes y grupos de propietarios potenciales que compartan nuestra visión sobre el potencial de este deporte en Europa", aseveró.

Tanto FIBA como NBA también destacaron que esta nueva competición planea "dedicar apoyo financiero y recursos al desarrollo continuo del ecosistema del baloncesto europeo, incluidas las ligas nacionales, las academias de los equipos de club y los programas existentes de la NBA y la FIBA para formar a aspirantes a jugadores, entrenadores y árbitros en todos los niveles del juego".

Según el medio norteamericano CNBC, las valoraciones de las franquicias permanentes de esta liga de nuevo cuño podrían rondar los 1.000 millones de dólares. También informó la CNBC de que JPMorgan y The Raine Group se han reunido ya con al menos 70 posibles inversores interesados en formar parte de NBA Europa.