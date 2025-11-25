El Real Madrid se impone al Hapeol Tel Aviv y tumba al líder de la Euroliga para despejar las dudas a domicilio

El conjunto blanco sobrevivió en el Shlomo Group Arena con una gran actuación de Mario Hezonja y un gran control en el rebote defensivo (74-75).

El Real Madrid ha dado un golpe encima de la mesa y ha lanzado un mensaje a Europa tras ganar a domicilio al Hapoel Tel Aviv, el que era hasta este partido el líder de la Euroliga, en un partido muy sólido por parte del equipo dirigido por Sergio Scariolo [Narración y estadísticas del partido].

Al conjunto blanco le tocó visitar la casa del líder y si ya de por sí al equipo le está costando cosechar victorias a domicilio, hacerlo ante el equipo israelí iba a ser aún más complicado.

Sin embargo, el Real Madrid jugó sus armas y a través del control en el rebote defensivo, además de una actuación destacada de Mario Hezonja, pudo lograr una victoria que adquiere una importancia mayor.

Y es que los partidos transcurren y los de Scariolo no llegan a despejar las dudas. No obstante, ante el equipo israelí el Real Madrid no evidenció las catastróficas desconexiones que tantas victorias costaron al inicio de la temporada.

El acierto del Real Madrid en el triple en las primeras jugadas del partido fue un mero espejismo, porque con el paso de los minutos el equipo volvió a no encontrar la destreza desde el tiro exterior para dominar el marcador.

Por consiguiente, el partido fue un completo intercambio de canastas donde el conjunto blanco acabó saliendo ganador gracias, sobre todo, a su defensa.

El Real Madrid fue por delante en el marcador durante la mayor parte del partido. Mario Hezonja emergió como el líder del equipo y provocó mucho daño al Hapoel cerca del aro. Sin embargo, su papel fue residual en la primera parte, ya que Scariolo dosificó sus minutos para el momento decisivo.

Ante un equipo que promedia más de 92 puntos por partido, Scariolo apostó por un Alberto Abalde que fue la pesadilla de Vasilije Micić - a quien secó en los 10 primeros minutos- y el equipo israelí solo encontró facilidades para anotar cuando el técnico del Real Madrid sentó a Tavares.

El fondo de armario del conjunto blanco mantuvo la renta de cuatro puntos en el segundo cuarto hasta que a Antonio Blakeney le dio por anotar triples. El estadounidense obligó a Scariolo a parar el partido con dos triples consecutivos, aunque emergió la figura de Sergio Llull para desatascar al Madrid.

Por medio de la circulación del balón, con una gran defensa y jugando bien en ataque, el conjunto blanco se fue imponiendo a un Hapoel Tel Aviv que reaccionó tras el paso por los vestuarios, fruto de las concesiones del Real Madrid, que bajó la guardia en defensa.

El equipo israelí aprovechó unas posesiones de desconcierto del conjunto blanco para castigar sus pérdidas y ponerse uno arriba en el marcador. El Hapoel, que había anotado 18 puntos en el primer y segundo cuartos, llevaba ya 14 a falta de más de cuatro minutos para el final del tercer cuarto.

Detuvo el partido Scariolo y el Real Madrid, en menos de dos minutos, registró un parcial de 0-8 donde se pasó de la máxima diferencia del Hapoel (58-52), al 58-60 de nuevo con los blancos por delante con una ventaja mínima, eso sí, para disputar el último cuarto.

