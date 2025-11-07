El Real Madrid mantiene su hegemonía en los Clásicos y se alza con su primera victoria a domicilio en la Euroliga

La historia de los Clásicos se volvió a repetir en el Palau Blaugrana con el mismo resultado. El Real Madrid le tiene tomada la medida al Barça y ya son nueve victorias de forma consecutiva ante el eterno rival [Narración y estadísticas del partido].

Si bien los partidos fuera del Movistar Arena eran la asignatura pendiente del equipo de Scariolo -en la Euroliga hasta el momento no había ganado a domicilio-, en la Ciudad Condal se matriculó con una nota sobresaliente.

El Real Madrid repitió el mismo patrón de la temporada pasada cuando se enfrentó al Barça sin haber ganado ningún partido a domicilio. La victoria ante el eterno rival fue el punto de inflexión de un equipo que acabaría ganando la Liga Endesa y acabaría cayendo en los playoffs de la Euroliga.

Okeke celebra un triple ante el Barça. EFE

El equipo madridista, liderado por Trey Lyles, fue un vendaval ofensivo ante un Barça cuyo partido se basó en la supervivencia. A través de Vesely, Clyburn, Punter y Shengelia lucharon porque los blancos no se escaparan en el marcador, pero era algo inevitable. Además, la segunda unidad de ambos equipos inclinó la balanza.

Barça y Real Madrid brindaron una guerra total desde el perímetro, aunque el acierto del equipo de Scariolo fue más allá de la línea de tres. El conjunto blanco abrió brecha en el primer cuarto por medio de Campazzo y el acierto desde la pintura fue clave ante una defensa rival que ni supo ni pudo parar la ofensiva madridista.

Como tampoco pudo parar el tiempo a Okeke. Cuando todo hacía indicar que Laprovittola había metido las últimas canastas del primer cuarto, a falta de 1.1 segundo el estadounidense metió un triple descomunal desde tres cuartos del campo. Una absoluta locura.

From wayyy beyond the half court line… in El CLÁSICO?? 😳😳😳@chuma_okeke drains the Q1 buzzer for @RMBaloncesto 🔥#RivalrySeries pic.twitter.com/mgprD1zlqL — EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2025

El vendaval ofensivo del Real Madrid continuó por medio de Trey Lyles, quien jugó su mejor partido desde su llegada al conjunto blanco. El ala-pívot se mostró inconmensurable en defensa, pero sobre todo en ataque: terminó con 29 puntos y dando un auténtico recital.

El estadounidense registró 4 de 5 en triples, penetraciones contundentes y un juego de pies sobresaliente. Si no es el mejor fichaje del verano en Europa, poco le falta.

La intensidad del Madrid

A pesar de los 16 puntos de máxima que consiguió el conjunto blanco al inicio del segundo cuarto y durante el transcurso del tercero, el Barça supo mantenerse en el partido por medio de Jan Vesely, Clyburn y Shengelia. Sin embargo, el fondo de armario de cada equipo resultó determinante.

Las rotaciones de Sergio Scariolo mantenían la energía del Real Madrid, mientras Peñarroya exprimía a los veteranos, que subieron el listón físico para cortar la sangría atrás, y anotaron en contraataques y triples.

Pese a la creciente igualdad en el juego, el equipo blanco, claro dominador del rebote (10 a 20) se marchó al descanso por delante en el marcador (48-58) y se escapó nuevamente tras el receso de la mano de Lyles, autor de nueve puntos casi consecutivos.

Sin tiempo.

Sin espacio.



Pero a Maledon le da igual. #EuroLeague pic.twitter.com/KYRvOzfn0u — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 7, 2025

Sin embargo, el Barça no bajó los brazos y el empuje de Clyburn, activo en defensa e insistente en ataque, espoleó a los de Peñarroya, que movió el banquillo en busca de un acicate. Pero la entrada del bloque español, con los primeros minutos de Hernangómez, tampoco hizo mella en el dominio madridista.

Cada vez que el Barça intentaba acercarse a menos de diez puntos, el Madrid ampliaba la brecha con otro parcial, pero los azulgranas no daban su brazo a torcer, y siete puntos rápidos de Punter y un triple de Brizuela reavivaron las esperanzas locales (79-89, min.35).

Pero dos triples de Maledon y Campazzo liquidaron el partido, que el Real Madrid administró hasta el pitido final pese al infructuoso orgullo de los azulgranas y ante el enfado de la afición, que se giró hacia el palco, donde se encontraba el presidente Joan Laporta, para pedir la dimisión del responsable de la sección, Josep Cubells (92-101).

El Clásico termina con pañolada en el Palau tras la victoria del Real Madrid. #EuroLeague pic.twitter.com/tcwzm0K3xu — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 7, 2025

Ficha técnica del partido

Barça (23+24+21+23): Satoransky (7), Punter (18), Clyburn (19), Shengelia (13), Vesely (15) -equipo inicial-, Laprovittola (10), Fall (-), Cale (2), Parra (2), Brizuela (3) y Hernangómez (3).

Real Madrid (34+24+27+16): Campazzo (15), Abalde (2), Deck (4), Lyles (29), Tavares (7) -equipo inicial-, Hezonja (15), Garuba (5), Feliz (9), Maledon (12), Okeke (3), Len (-) y Llull (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Arturas Sukys (LIT) y Kristaps Konstantinovs (LET). Eliminaron con cinco faltas al local Satoransky (min.28). Señalaron falta técnica al entrenador local Joan Peñarroya (min.28) y antideportiva al local Punter (min.38).

Incidencias: partido de la jornada 9 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.294 espectadores. Antes del salto inicial, se rindió un homenaje al excapitán del Barça Álex Abrines, que se retiró el pasado verano.